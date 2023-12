Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

In een tijd waarin privacy cruciaal is, willen velen de controle behouden over wat ze delen, zelfs tijdens telefonische communicatie. Het nummerherkenning afzetten is een manier om je identiteit te beschermen en anoniem te blijven terwijl je belt.

Waarom nummerherkenning afzetten?

Het is toch praktisch om te zien wie belt? Door dit uit te schakelen, behoud je controle over je privacy en voorkom je dat je nummer zichtbaar is voor anderen.

Stappen om nummerherkenning uit te zetten

Mobiele providers

Telenet: Geef *31 in met daarachter het nummer dat je wilt bellen.

Proximus: geef *31*telefoonnummer# in en bel anoniem.

T-Mobile: bel bijvoorbeeld *31# vóór het nummer dat je wilt bellen.

Vodafone: gebruik #31# vóór het nummer om anoniem te bellen.

iPhone

Om de nummerherkenning op je iPhone te deactiveren, open je de instellingen-app. Navigeer naar het gedeelte ‘telefoon’ en tik op ‘Nummerherkenning’. Schakel deze optie uit. Hierdoor wordt je nummer verborgen voor degenen die je bellen. Deze eenvoudige stappen stellen je in staat om snel en moeiteloos nummerherkenning uit te schakelen op je iPhone.

Stap 1: Klik op de instellingen-app

Stap 2: Scrol en klik op telefoon

Stap 3: Klik op nummerherkenning

Stap 4: Nummerherkenning afzetten

Android

Om nummerherkenning uit te schakelen op je Android-telefoon, open je de telefoon-app, navigeer naar het menu. Vervolgens zoek je naar ‘Aanvullende services’ en selecteer ‘Uw beller-ID weergeven’. Kies ‘Nooit’ om anoniem te bellen en je nummer te verbergen voor de ontvanger. Onderstaande stappen helpen je gemakkelijk je nummerherkenning uit te schakelen op je Android-apparaat.

Stap 1:Klik op de telefoon-app

Stap 2: Klik op het menu

Stap 3: Klik op instellingen

Stap 4: Klik op aanvullende services

Stap 5: Klik op uw beller-ID weergeven

Stap 6: Klik op nooit

Vaste telefonie

Afhankelijk van de provider, bel *31 voor het nummer om anoniem te bellen.

Bescherming van je identiteit

Zonder nummerherkenning zie je er mogelijk uit als een anonieme beller voor anderen. Het kan nuttig zijn in situaties waarin je privacy nodig hebt, maar houd er rekening mee dat sommige mensen mogelijk niet antwoorden op anonieme oproepen.

Conclusie

Het afzetten van nummerherkenning geeft je meer controle over je privacy. Hiermee komen echter ook beperkingen. Tot slot overweeg je best de impact ervan voordat je het uitschakelt. Wees voorbereid op mogelijke belemmeringen bij het bellen naar sommige diensten.