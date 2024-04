Bericht: JavaScript is vereist voor deze inhoud.

In de wereld waar technologie en kunstmatige intelligentie in een razendsnel tempo evolueren, opent 1000 ideale prompts voor werk, thuis en ontspanning de deur naar een rijkdom aan mogelijkheden die ChatGPT en vergelijkbare AI-hulpjes bieden.

“Een goede openingszin is belangrijk, maar veel hangt uiteraard ook af van hoe je het gesprek daarna aanstuurt.”

Hierna lijsten we een aantal praktische ‘conversatiestarters’ op waarmee we de artificiële intelligentie van ChatGPT (of een concurrent) in de juiste richting sturen. Ter illustratie laten we je enkele reacties zien, al kunnen de resultaten natuurlijk variëren. Een goede openingszin is belangrijk, maar veel hangt uiteraard ook af van hoe je het gesprek daarna aanstuurt. Probeer er zeker een aantal uit. Het kan je bovendien een inzicht verschaffen in hoe generatieve AI omgaat met jouw input.

Prompts voor huishoudelijke taken

Ontwikkel een efficiënt schoonmaakschema voor het hele huis, inclusief takenverdeling onder gezinsleden.

Beschrijf een milieuvriendelijke benadering voor huishoudelijke taken, inclusief het gebruik van duurzame schoonmaakproducten en afvalminimalisatie.

Ontwerp een gids voor het organiseren en uitvoeren van een grote voorjaarsschoonmaak, met tips voor efficiëntie en grondigheid.

Je bent een tuinierexpert, geef tips voor het onderhouden van een kleine tuin of balkon, gericht op eenvoudige en tijdbesparende technieken.

Ontwikkel een systeem voor het beheren van huishoudelijke reparaties en onderhoud, inclusief het bijhouden van een onderhoudsagenda en contactlijst voor vakmensen.

Creëer een handleiding voor het effectief en eerlijk verdelen van huishoudelijke taken in een gedeeld huis of tussen partners.

Beschrijf technieken voor het snel en effectief opruimen van rommel in huis, met aandacht voor het minimaliseren van bezittingen en het maximaliseren van opbergruimte.

Je bent een oudercoach, bied strategieën voor het betrekken van kinderen bij huishoudelijke taken op een leeftijdsgebonden en speelse manier.

Ontwikkel een gids voor het plannen en voorbereiden van huishoudelijke taken voor een groot feest of evenement thuis, inclusief schoonmaak, inrichting en voedselbereiding.

Ontwikkel een strategie voor het efficiënt beheren van de was, inclusief het sorteren, wassen, drogen, en opvouwen van kleding.

Beschrijf een methode voor het organiseren en systematisch schoonmaken van de keuken, met speciale aandacht voor voedselveiligheid.

Ontwerp een kindvriendelijk plan voor het schoonhouden van speelruimtes en het opbergen van speelgoed.

Je bent een huisdierverzorger, geef advies over het integreren van huisdieren in de dagelijkse huishoudelijke routine, zoals voeren en het schoonmaken van hun ruimte.

Ontwikkel een checklist voor seizoensgebonden huishoudelijke taken, zoals het winterklaar maken van het huis of voorbereidingen voor de zomer.

Creëer een gids voor het duurzaam en effectief schoonmaken van badkamers, inclusief milieuvriendelijke producten en technieken.

Je bent een interieurontwerper, bied tips voor het regelmatig bijwerken en verfrissen van het huisdecor met minimale inspanning en kosten.

Ontwikkel een plan voor het beheren van digitale apparaten in huis, inclusief het schoonmaken, updaten en opladen van apparaten.

Ontwikkel een gedetailleerd plan voor het beheer van maaltijdvoorbereidingen gedurende de week, inclusief het inplannen van kooktijd en het gebruik van restjes.

Je bent een expert in gezinsleven, geef tips voor het creëren van een dagelijkse routine die zowel kinderzorg als huishoudelijke taken omvat.

Beschrijf methoden voor het onderhouden van binnenplanten, inclusief water geven, snoeien en het zorgen voor de juiste lichtomstandigheden.

Ontwerp een systeem voor het regelmatig bijwerken en controleren van huisveiligheidsmaatregelen, zoals rookmelders en veiligheidssloten.

Creëer een gids voor het effectief omgaan met seizoensgebonden allergieën in huis, met aandacht voor schoonmaak en luchtfiltratie.

Je bent een organisatiecoach, bied strategieën voor het efficiënt opbergen van seizoenskleding en uitrusting.

Ontwikkel een checklist voor het schoonmaken en onderhouden van grote huishoudelijke apparaten, zoals koelkasten, ovens en wasmachines.

Geef advies over het organiseren van een garage of schuur, inclusief opbergtips voor gereedschap en tuinapparatuur.

