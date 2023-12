Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Je hebt vast wel eens te maken gehad met een smartphone die ineens vastloopt. Soms lost zo’n probleem zichzelf vrij snel weer op, maar wat kan je nu eigenlijk doen als het probleem blijft aanhouden? In dat geval kan je je smartphone geforceerd opnieuw laten opstarten.

Het kan heel vervelend zijn als je ergens mee bezig bent op je smartphone en hij ineens vastloopt en nergens meer op reageert. Af en toe is het gewoon even een kwestie van wachten totdat de telefoon wel weer reageert, maar als het toestel na een tijdje nog steeds vast hangt, dan kan het helpen om (automatisch) alle apps te sluiten en de hele telefoon opnieuw te laten opstarten, zodat je besturingssysteem opnieuw wordt geladen en je hopelijk weer zonder problemen verder kan. Nu vraag je je misschien af hoe je je telefoon kan forceren om te herstarten als hij nergens op reageert. Gelukkig kan je op Android-telefoons en op iPhones met specifieke knopcombinaties het opnieuw opstarten forceren, zonder dat je al je gegevens kwijtraakt. Wees dus niet bang: je zet je smartphone niet terug naar zijn fabrieksinstellingen.

Stap 1 / Check of je toegang hebt tot opnieuw opstarten

Als je telefoon is vastgelopen, is het altijd aan te raden om eerst even te checken of je misschien toch nog toegang hebt tot het gebruikelijke menu waarmee je de smartphone opnieuw kan laten opstarten, voordat je het gaat forceren. Op de meeste Android-telefoons kan je dus eerst proberen om de aan-uitknop een paar seconden ingedrukt te houden en te kijken of dan het gebruikelijke menu met opties voor uitschakelen en opnieuw opstarten verschijnt. Bij Samsung moet je een paar seconden de aan-uitknop én de knop voor volume omlaag samen ingedrukt houden om (normaal gesproken) in dat menu te komen. Op een iPhone is het een kwestie van de aan-uitknop en één van de volumeknoppen even ingedrukt houden (of alleen de aan-uitknop als je een oudere iPhone met een homeknop hebt).

Check eerst of je in het menu voor het uitschakelen en opnieuw opstarten kan komen.

Stap 2A / Geforceerd herstarten Android

Op de meeste Androidtelefoons werkt het geforceerd herstarten ongeveer hetzelfde, al gebruikt Samsung bijvoorbeeld een andere toetsencombinatie (die overigens wel iets sneller werkt), dus daar komen we zo in stap 2B op terug. Om de gemiddelde Androidsmartphone te forceren om opnieuw op te starten, hou je simpelweg de aan-uitknop 30 seconden ingedrukt. Dat is vrij lang, dus het is belangrijk dat je de knop ook echt zo lang ingedrukt houdt, want als je eerder loslaat, werkt het misschien niet. Je weet dat het gewerkt heeft als het logo van het merk van je smartphone (of Googles robotje) verschijnt.

Stap 2B / Geforceerd herstarten Samsung

Samsung draait ook gewoon op (een versie van) Android, maar Samsungtoestellen beschikken over hun eigen knopcombinatie voor het forceren van een herstart. Dit is dezelfde combinatie die je ook kan gebruiken om in het menu voor uitschakelen en herstarten te komen, maar hier is het een kwestie van de aan-uitknop en volume-omlaagknop minstens zeven seconden ingedrukt houden, in plaats van ongeveer twee seconden. Ook hier zal je het Samsunglogo te zien krijgen als de telefoon succesvol opnieuw gaat opstarten.

Bij Samsungtoestellen gebruik je de aan-uittoets en de toets voor volume omlaag om het herstarten te forceren.

Stap 3 / Geforceerd herstarten iPhone

Op alle iPhones met Face ID (en zonder homeknop) tik je kort op de knop voor volume omhoog, dan kort op de knop voor volume omlaag en vervolgens hou je de aan-uitknop (de ‘zijknop’) ingedrukt tot je het Applelogo ziet verschijnen. Bij de iPhone 8- en iPhone SE (2e generatie)-modellen werkt het precies hetzelfde, maar bij de iPhone 7 hou je de knop voor volume omlaag en de aan-uitknop samen ingedrukt tot het logo verschijnt en bij de iPhone 6S, iPhone SE (1e generatie) en oudere modellen hou je de aan-uitknop en de homeknop samen ingedrukt tot het logo verschijnt.

Op een iPhone is er een toetsencombinatie met de aan-uitknop en beide volumeknoppen om te herstarten.