Technologie valt niet meer weg te denken uit de huidige maatschappij en zit verweven in elk aspect van de samenleving. In onderstaand overzicht geven we je graag wat meer informatie over drie innovatieve trends die aantonen hoe groot de invloed van de technologie op onze maatschappij precies is.

3 opvallende technologische innovaties

1. Tele-healthcare

De gezondheidszorg heeft hoe dan ook een groot deel van zijn vooruitgang te danken aan de technologie, maar de laatste jaren gaat het nog een stapje verder. De corona-pandemie heeft bijvoorbeeld duidelijk gemaakt hoe belangrijk technologische hulpmiddelen zijn voor het verlenen van goede zorg.



Telehealth, een distributienetwerk van gezondheidsgerelateerde services, is daar een direct gevolg van geweest. Het geeft patiënten de mogelijkheid om zorg te krijgen, zonder dat ze daarvoor zelfs maar hun huis uit hoeven. Denk: mobiele health-apps, live videoconferenties, de monitoring van patiënten op afstand en nog veel meer.

2. Computergestuurde verwarming

Ook in particuliere woningen is de impact van de technologie allesbehalve klein. Vloerverwarming is niets nieuws meer onder de zon, maar tegenwoordig kan je je wand- of vloerverwarming zelfs met een mobiele app besturen. Een goed voorbeeld daarvan is ditra heat, een nieuwe thermostaat met een touchscreen-display en smartphone-verbinding die het gemak van op afstand bestuurde verwarming nog een stapje verder neemt.



Je gebruikt dit apparaat om de temperatuur van bepaalde elementen in de ruimte te verhogen, zoals bijvoorbeeld bekleding, of die van de ruimte zelf via traditionele verwarming. Ditra heat is met andere woorden een sterk bewijs van de kracht van de technologie en de mate waarin het bijdraagt aan ons leefcomfort.

3. Het Internet of Behavior (IOB)

Ook het Internet of Behavior is een opvallende technologische vernieuwing. Het principe is dat het IoB verzamelde gegevens gebruikt om het gedrag van mensen te veranderen. Het haalt die gegevens uit verschillende bronnen en verwerkt ze in zogenaamde feedbacklussen.



Om maar een voorbeeld te geven: een taxidienst kan het rijgedrag van chauffeurs checken, waaronder parameters als hun gemiddelde rijsnelheid, de manier waarop ze bochten nemen, hoe snel of traag ze remmen, enzovoort. Op basis daarvan neemt de service de nodige maatregelen om de veiligheid van zowel de chauffeur als de klanten te garanderen.



Dat technologie deel uitmaakt van onze maatschappij is al geen geheim meer, maar bovenstaande trends maken duidelijk dat er de laatste jaren veel is veranderd. De vraag is nog maar hoe sterk die invloed nog zal groeien de komende jaren?

