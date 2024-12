Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang elke week het beste van Clickx in je mailbox. E-mailadres

Tabbladgroepen in Google Chrome helpen je om orde te scheppen in de chaos wanneer je veel tabbladen open hebt staan. Hoe kan je tabbladen groeperen in Chrome en pas je ze naar wens aan? We leggen het je uit. Ga je binnenkort op reis en wil je meer weten over de bestemming en bezienswaardigheden? Voor je het weet, heb je tientallen tabbladen geopend die je later mogelijk nog eens wilt nalezen. Om wat orde in de chaos te scheppen, kan je al die tabbladen als bladwijzer opslaan (bookmark in Chrome). Dat betekent echter dat je de volgende keer, wanneer je iets wilt opzoeken, al die pagina’s opnieuw moet openen. Met een zogeheten tabbladgroep houd je de websites geopend, zodat je er meteen bij kan wanneer je dat wenst. Hiervoor moet je de tabbladen dan wel eerst toevoegen aan zo’n groep. Vervolgens kan je de groepen ook nog een naam en kleur geven: zo werkt het.

1. Tabbladen groeperen (desktop)

In de desktopversie van Chrome voor Linux, macOS en Windows is het creëren van een tabbladgroep zo eenvoudig als het rechtsklikken op een tabblad en kiezen voor ‘Tabblad toevoegen aan nieuwe groep’. Zodra je een tabbladgroep hebt aangemaakt, verschijnt er een nieuwe optie in dat pop-upmenu: ‘Tabblad toevoegen aan groep’. Als je daarop klikt, kan je vervolgens een reeds gecreëerde groep selecteren. Dat is de manier waarop je tabbladen toevoegt aan bestaande tabbladgroepen.

2. Aanpassingsmogelijkheden (desktop)

Als je meerdere tabbladgroepen aanmaakt, is het aan te raden om ze een eigen naam en kleur te geven. Dat doe je door met je rechtermuisknop op de tabbladgroep te klikken. Vul bovenaan bij ‘Deze groep een naam geven’ de naam in voor je tabbladgroep. Met de gekleurde bolletjes daaronder kan je de groep vervolgens een aparte kleur geven. Zo hoef je de naam van de groep niet te lezen om te weten welke tabbladen erin staan. Zodra je het menu hebt geopend, kan je er ook voor kiezen om de tabbladgroep op te slaan door op de schakelaar achter ‘Groep opslaan’ te klikken.

1. Tabbladen groeperen (mobiel)

Op smartphones zien tabbladgroepen er iets anders uit, daarom lichten we dit apart toe. Op Android kan je pas een groep aanmaken nadat je meerdere tabbladen hebt geopend. Open in Chrome de lijst met geopende tabbladen en veeg een tabblad naar een ander tabblad. Je zal nu zien dat er een groep ontstaat. Via de Chrome-browser op iOS is het een stuk makkelijker. Ook hier moet je de lijst met geopende tabbladen oproepen. Houd het tabblad waarmee je een groep wilt maken lang ingedrukt en kies voor ‘Tabblad toevoegen aan nieuwe groep’. Het tabblad wordt nu automatisch toegevoegd aan een tabbladgroep. Om een tweede tabblad toe te voegen, houd je het tabblad lang ingedrukt en tik je op ‘Tabblad toevoegen aan groep’, net zoals in de desktopversies.

2. Tabbladgroep naam en kleur geven (mobiel)

Ook in de mobiele versies kan je de gegroepeerde tabbladen een naam geven. In de iOS-versie van Chrome stel je dit in bij het aanmaken van een tabbladgroep. Op Android moet je een tabbladgroep openen; bovenaan zie je standaard een opsomming van het aantal tabbladen in de groep. Door daarop te klikken, kan je de naam van de groep aanpassen. Links van het naamveld vind je, net als bij de andere Chrome-varianten, een gekleurd bolletje. Je kan dat aanpassen door erop te klikken en een andere kleur te selecteren.