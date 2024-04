Bericht: JavaScript is vereist voor deze inhoud.

In 1980 bedacht de Japanner Hideo Kodama een compleet nieuwe techniek om prototypes te ontwikkelen: hij ging ze in 3D printen. Zoals zo vaak vindt technologie na verloop van tijd zijn weg naar de huiskamer. In 2006 kon Jan met de pet voor het eerst een STL-printer kopen. Hobbyisten gingen massaal aan het 3D-printen: van opbergdozen tot kwijtgespeelde pionnetjes voor gezelschapsspellen of plastic onderdelen voor oudere apparaten: als het niet meer te krijgen is, kan je er online wellicht een STL-bestand van vinden om het zelf in 3D te printen. In ons achtergrondverhaal van deze maand werpen we een brede blik op de vernieuwende productietechniek.

Helaas nog niet in 3D-printbaar, maar wel ontzettend handig voor wie het gras niet graag afrijdt, is een robotmaaier. De eerste exemplaren konden jaren geleden al eens klungelig in de fout gaan, waardoor het maaien afgebroken werd of er iets sneuvelde in de tuin. Vandaag is dat wel anders, want robotmaaiers zijn intussen een stuk slimmer. Heb je een groot, uitgestrekt gazon of net een kleiner grasperk met ‘moeilijke’ hoeken en kantjes? Er bestaat tegenwoordig een goede robotmaaier voor elke tuin. We helpen je op weg met onze koopgids.

Wie zijn privacy graag beschermt, gebruikt mogelijk al een VPN. We wierpen een blik op de gratis VPN’s die je vandaag kan gebruiken. Zijn die nog veilig genoeg en waar moet je zoal op letten? En kan je tegenwoordig nog sms’en via je desktop? Jazeker. Tot slot tonen we je hoe je oplichters steeds te slim af bent als je online wil kopen.

Veel leesplezier!

Marijn Ceulemans

Hoofdredacteur