Groter is beter, toch? Het is althans een rode draad in technologieland. Toch doet grootte er niet altijd toe. Hetzelfde geldt voor monitoren: ‘American Big’ is geen garantie op kwaliteit. Hoewel merken met hun reclames en verkopers in elektronicazaken je wel eens richting de grote exemplaren willen begeleiden, worden de kleinere toppers over het hoofd gezien. Nu ja, klein blijft natuurlijk relatief en voor onze koopgids hanteerden we 24 inch als het maximum. Weet je niet goed hoe te kiezen? We staan je met raad en daad bij in onze koopgids kleine monitoren.

Daarnaast verkennen we de minuscule, maar daarom niet minder grootse wereld van de nanotechnologie. Je zal er versteld van staan. En had je al van Winfi Lite gehoord? De tool kan orde op zaken stellen als je wifi niet optimaal werkt. Tot slot kijken we ook even naar ChatGPT. Hoe krijg je toegang tot de slimme chatapplicatie van OpenAI en wat zijn de mogelijkheden en beperkingen? Wordt ‘ChatGPT’en’ straks het nieuwe googelen? Het zou zomaar kunnen.

Veel leesplezier,

Marijn Ceulemans

Hoofdredacteur