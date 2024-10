Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang elke week het beste van Clickx in je mailbox. E-mailadres

Gebruikers klagen over Blue Screens of Death na Windows 11 24H2-update, vooral bij systemen met populaire WD-SSD’s. De 24H2-update voor Windows 11 lijkt een groot probleem op te leveren: verscheidene gebruikers melden frequente crashes, beter bekend als de gevreesde Blue Screens of Death (BSOD). De boosdoener? Blijkbaar ligt de oorzaak bij specifieke SSD-modellen van Western Digital (WD), waaronder de veelgebruikte SN770 en SN580.

Op het WD-forum beschrijven gebruikers hoe de crashes aanhouden sinds de installatie van de nieuwe Windows-versie. Volgens een onderzoek van Windows Latest is Microsoft al op de hoogte en heeft het bedrijf besloten om de uitrol van de 24H2-update tijdelijk te pauzeren. Windows Update en de Media Creation Tool zullen de update dus voorlopig niet aanbieden.

Probleem in de event viewer: stornvme

Wie toch een crash ervaart, kan de event viewer van Windows raadplegen voor meer details. Vaak verschijnt de foutmelding ‘stornvme’, wat wijst op problemen met de NVMe-opslagdriver. Ook RAID-opstellingen lijken getroffen, waarbij foutcodes suggereren dat de RAID-controllers van bepaalde SSD’s niet goed samenwerken met de nieuwste Windows 11-functies.

Host Memory Buffer als boosdoener

De oorzaak van de crashes lijkt in de ‘Host Memory Buffer’ (HMB) van Windows 11 te liggen. Met de 24H2-update heeft Windows de toegangsbuffer voor sommige SSD’s vergroot van 64 MB naar 200 MB. Hoewel dit sneller laden van bestanden mogelijk moet maken, kunnen sommige SSD’s – vooral van WD – deze instelling niet aan. Zelfs de nieuwste drivers van WD lossen het probleem momenteel niet op. Voor wie niet kan wachten op een patch, is er een workaround beschikbaar: door de HMB uit te schakelen in de Windows Registry kunnen crashes mogelijk worden vermeden. Dit gaat wel ten koste van de DRAM-prestaties van de SSD, wat leidt tot tragere verwerking van zware bestanden.

Nog meer bugs: Recall-issues in combinatie met Copilot+

Naast het HMB-probleem heeft de 24H2-update ook gevolgen voor ‘Recall’, een nieuwe AI-functie die momenteel beschikbaar is voor Windows Insiders. Recall biedt een tijdlijn van gebruikersactiviteit, maar zorgt bij sommige previewgebruikers voor problemen bij het uitschakelen ervan. Dit kan leiden tot het verdwijnen van functies zoals donkere modus en tabbladondersteuning in de Verkenner. Hoewel Microsoft de issues nog niet officieel heeft erkend, is de kans groot dat de functie pas definitief beschikbaar wordt gesteld wanneer deze bugs zijn verholpen.

