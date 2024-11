Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang elke week het beste van Clickx in je mailbox. E-mailadres

Gebruikers van Outlook Classic zien het programma vastlopen wanneer ze proberen tekst te kopiëren met de sneltoets ctrl+c. Microsoft onderzoekt het probleem en belooft een snelle oplossing. De bug doet zich voor bij Outlook Current Channel versie 2409 (Build 18025.20096) of hoger en treft vooral gebruikers van talen met een Input Method Editor (IME).

Microsoft heeft enkele tijdelijke oplossingen voorgesteld voor getroffen gebruikers. Een optie is om terug te schakelen naar een eerdere IME-versie via de IME-instellingen in de instellingen van de Windows-app. Daarnaast kunnen gebruikers ook hun Outlook-versie downgraden naar een stabiele build. Dit kan door in de Opdrachtprompt als administrator het volgende prompt uit te voeren:

cd %programfiles%\Common Files\Microsoft Shared\ClickToRun

officec2rclient.exe /update user updatetoversion=16.0.17928.20156



Microsoft heeft de afgelopen maanden vaker oplossingen moeten bieden voor crashproblemen in Microsoft 365-apps zoals Outlook en Word. In september loste het bedrijf al een probleem op met crashes tijdens het typen en spellingscontrole en in augustus bracht het fixes uit voor crashes in Outlook bij het openen van de app en aanmeldingsproblemen met Gmail.

