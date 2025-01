Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang elke week het beste van Clickx in je mailbox. E-mailadres

Google heeft in 2024 een recordaantal gevaarlijke apps tegengehouden in de Play Store. In totaal werden 2,36 miljoen schadelijke applicaties geweerd, terwijl 158.000 ontwikkelaarsaccounts werden verbannen wegens pogingen om malware en spyware te verspreiden. Het aantal geblokkeerde apps ligt opnieuw hoger dan voorgaande jaren, mede dankzij de inzet van kunstmatige intelligentie.

Volgens Google werd AI in 92% van de controles gebruikt om sneller en nauwkeuriger bedreigingen te detecteren. Hierdoor konden schadelijke apps tegengehouden worden, nog voordat ze gebruikers bereikten. Daarnaast verhinderde Google dat 1,3 miljoen apps buitensporige machtigingen vroegen, wat hen onnodige toegang tot gevoelige gebruikersgegevens zou geven.

Verbeterde real-time bescherming

Google Play Protect, het ingebouwde beveiligingssysteem van Android, kreeg in 2024 aanzienlijke verbeteringen. Het systeem voert dagelijks scans uit op meer dan 200 miljard apps en analyseert hun code in real time. Dit resulteerde in de identificatie van meer dan 13 miljoen malware-apps die buiten de Play Store waren gedownload.

Om APK-gebaseerde dreigingen te verminderen, breidde Google ook zijn systeem voor het blokkeren van onbetrouwbare installatiebestanden uit naar verschillende landen. Sinds februari 2024 voorkwam dit systeem 36 miljoen installatiepogingen van kwaadaardige apps, waarmee 10 miljoen Android-apparaten beschermd bleven.

Maatregelen tegen gevaarlijke apps

Naast striktere controles op ontwikkelaars en apps, blijft Google zijn beveiligingsinfrastructuur versterken. Zo werd de Play SDK-index uitgebreid met 80 extra vertrouwde softwarekits en zorgde een bredere toepassing van de Play Integrity API voor een vermindering van 80% in misbruik door onbetrouwbare bronnen.

Met deze maatregelen zet Google een belangrijke stap in de strijd tegen malware en onveilige apps, al blijft waakzaamheid geboden bij het downloaden van applicaties, vooral buiten de officiële Play Store.