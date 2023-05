Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Op je smartphone kan je tegenwoordig heel gemakkelijk met een app zoals Google Lens de tekst uit afbeeldingen kopiëren. Op Windows kan je die functie ook gebruiken door even een handige app van Microsoft te installeren.

Je komt vast wel eens een afbeelding tegen op je computer met tekst in het beeld, die je eigenlijk even wil opzoeken, bewaren of vertalen. Het kan een beetje veel gedoe zijn om dat dan weer te moeten overtypen, maar gelukkig hoeft dat ook helemaal niet meer tegenwoordig. Er staat namelijk een app van Microsoft in de Microsoft Store, waarmee je de tekst uit afbeeldingen kan selecteren, om die vervolgens automatisch te kopiëren. Op je telefoon heb je daar dus ook apps voor zoals Google Lens, maar op je Windows-pc werkt dit inmiddels net zo gemakkelijk. Als je de Text Extractor geïnstalleerd en ingesteld hebt, hoef je alleen maar de tekst in de afbeelding (of gepauzeerde video) te selecteren en vervolgens staat het meteen op je klembord. Verder kan je dit programma ook gebruiken om bijvoorbeeld een hele lap tekst meteen te kopiëren vanuit een website of document. Het werkt echt razendsnel en is ook redelijk betrouwbaar (als de tekst duidelijk te zien is).

Stap 1: installeer Microsoft PowerToys

Om te beginnen heb je de PowerToys-app nodig op je pc. Deze kan je via de Microsoft Store downloaden. Zoek naar: ‘Microsoft PowerToys’ en download de app. De PowerToys-app zit vol met andere handige extra functies voor Windows-gebruikers, dus kijk vooral nog even rond of je een van de andere functies misschien ook goed kan gebruiken.

De Microsoft PowerToys-app in de Microsoft Store.

Stap 2: zoek de ‘Text Extractor’

Linksboven kan je een navigatiemenu openen om een overzicht te krijgen van alle functies. Hier vind je als het goed is ook de functie ‘Text Extractor’. Dat is degene die je nodig hebt voor het kopiëren van tekst uit afbeeldingen. Het is wel handig om te weten dat PowerToys automatisch meer van de beschikbare functies aanzet, dus als je ze niet wil gebruiken, kan je ze beter uitzetten, zodat er geen toetsenbordsnelkoppelingen actief zijn, zonder dat je het weet.

Onderaan de lijst met functies vind je de Text Extractor.

Stap 3: stel een snelkoppeling in

Als je de Text Extractor geselecteerd hebt, dan zie je vervolgens onder het kopje genaamd Snelkoppeling de huidige toetsencombinatie staan voor het activeren van de functie. Je kan deze toetsencombinatie eventueel veranderen naar iets dat je zelf handiger vindt, door op het potlood-icoon te klikken en vervolgens de nieuwe toetsencombinatie in te voeren.

Check hier de huidige toetsencombinatie of bewerk deze hier.

Stap 4: tekst selecteren

Nu je weet welke toetsencombinatie je moet gebruiken om de functie te activeren, kan je ermee aan de slag. Zorg dat de afbeelding (of gepauzeerde video, of tekst) ergens in beeld is en voer de toetsencombinatie in om de snelkoppeling te activeren. Je ziet vervolgens als het goed is de helderheid van je scherm dempen. Nu kan je met je linkermuisknop klikken en slepen om te zorgen dat de tekst in beeld is. Voor je de linkermuisknop loslaat, kan je ook de Shift-knop ingedrukt houden om je huidige selectieveld te verslepen. Als er geen tekst wordt herkend, blijft je scherm gedempt nadat je de muis loslaat en als het wel werkt, dan wordt je scherm weer helder en kan je meteen proberen de tekst te plakken met CTRL+V (of door met de rechtermuisknop voor plakken te kiezen). Je kan het selecteren ook annuleren met de Esc-knop.