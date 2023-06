Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Er zijn veel accenten en symbolen die je bijna nooit gebruikt en waarvan je dus niet de toetsencombinatie weet of die je simpelweg niet kan terugvinden op je toetsenbord. Gelukkig is er Quick Accent. Wil je alle accenten en symbolen toch snel kunnen toevoegen, zonder dat je alle toetsencombinaties hoeft te onthouden of zonder dat je het teken moet opzoeken om het te kunnen kopiëren? Microsoft heeft daar een hele handige snelkoppeling voor. Deze kan je activeren in een app van Microsoft uit de Microsoft Store. De functie in kwestie heet Quick Accent en als je deze aan hebt staan, kan je heel gemakkelijk per toets bekijken welke accenten en tekens er allemaal beschikbaar zijn en degenen selecteren die je nodig hebt. Je hebt het misschien niet altijd nodig, maar wanneer je er wel één wil typen, kan het je veel tijd besparen.

Stap 1: Microsoft PowerToys installeren

Als eerste zal je de PowerToys-app moeten installeren op je pc. Deze app kan je in de Microsoft Store vinden. Het is een app die Microsoft zelf heeft ontwikkeld met hulp van veel onafhankelijke ontwikkelaars en in deze app zitten allerlei handige functies, waarmee je jouw Windows-ervaring iets soepeler en simpeler kan maken. Als je in de Microsoft Store zoekt naar Microsoft PowerToys, dan vind je de juiste app. Installeer hem.

De Microsoft PowerToys-app in de Microsoft Store.

Stap 2: Quick Accent activeren

Als je PowerToys eenmaal hebt geïnstalleerd en geopend, dan kan je linksboven de drie streepjes aanklikken om een overzicht te krijgen van alle functies die beschikbaar zijn in de app. Scrol naar beneden totdat je Quick Accent ziet staan. Als die niet automatisch is ingeschakeld, schakel je hem alsnog in. Je kan hier zien welke ‘activeringssleutel’ je kan gebruiken om de functie te activeren en je kan specifiek kiezen wat voor soort tekens weergegeven worden. In principe kan je verder gewoon alles laten staan als je de functie hebt ingeschakeld.

Quick Accent staat aan de onderkant van de lijst met functies.

Stap 3: snelkoppeling gebruiken voor accentopties

Hou een letter (of cijfer of andere toets met een teken erop) ingedrukt en druk meteen op de linker- of rechterpijltjestoets of op de spatiebalk. Je ziet vervolgens een menu verschijnen met alle tekens en symbolen die voor die toets beschikbaar zijn. Je moet de originele toets ingedrukt houden, want als je die loslaat, wordt meteen het teken ingevoerd dat op dat moment geselecteerd is. Met de linker- en rechterpijltjestoetsen kan je tussen de verschillende opties wisselen. Het is misschien handig om even alle toetsen af te gaan om te zien wat voor accenten en symbolen je allemaal kan terugvinden, maar als je er eenmaal aan gewend bent, werkt het erg soepel en snel. Het kan overigens ook met hoofdletters.

Deze balk met opties krijg je te zien als je de snelkoppeling gebruikt (hier in combinatie met de E-toets).

Stap 4: de opties van PowerToys bekijken

Zoals eerder benoemd zijn er heel veel handige functies te vinden in PowerToys en een aantal van deze functies hebben we ook al besproken in workshops, maar het is de moeite in ieder geval wel waard om even een kijkje te nemen of er nog iets interessants voor je tussen zit. Ook als je alleen Quick Accent wil gebruiken, is het wel aan te raden om de andere functies even te doorlopen om te zorgen dat ze uitstaan. Op die manier zijn er namelijk geen snelkoppelingen actief waar je niet van op de hoogte bent.