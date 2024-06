Bericht: JavaScript is vereist voor deze inhoud.

Wil je even checken of iemand echt vandaag jarig is of wanneer je ook alweer precies met vrienden had afgesproken? Als je nog weet wanneer een bericht ongeveer is verstuurd, dan kan je nu heel gemakkelijk naar specifieke berichten zoeken in je chats door een datum te selecteren en je zoektocht te starten.

Het is natuurlijk al redelijk lang mogelijk om (per chat) te zoeken binnen je chatgeschiedenis, maar als je bijvoorbeeld wil achterhalen wanneer iemand ook alweer precies jarig was in een groepsgesprek met meer dan 20 familieleden of vrienden, dan moet je misschien wel door heel veel felicitaties scrollen om bij de verjaardag van de juiste persoon uit te komen. In dat geval is het dus erg handig dat je op Android nu ook gewoon op een datum kan zoeken in een WhatsApp. Dat betekent minder ver scrollen als je al weet wanneer iets gezegd was of wanneer iets ongeveer heeft plaatsgevonden. Op iPhones kon dit al wat langer, maar nu is het zoeken via datum voor iedereen beschikbaar.

Stap 1 / Open een chat in WhatsApp

Als eerste moet je natuurlijk WhatsApp openen op je telefoon. Vervolgens moet je ook nog de chat openen waarin je wil zoeken. Je kan namelijk ook al op de homepagina van WhatsApp gaan zoeken door alle chats, maar daar wordt het niet overzichtelijker van en hier kan je ook niet op datum zoeken.

Open WhatsApp en open vervolgens het gesprek waarin je wil zoeken.

Stap 2 / Tik op de naam van de chat

Als je eenmaal in de juiste chat zit, of het nu een één-op-één-gesprek is of een groepsgesprek, kan je op de naam van de contactpersoon of groep tikken om meer info over de chat en extra opties te vinden. Hier zie je onder andere de optie Zoeken. Je kan echter ook op een andere manier de zoekbalk in een chat tevoorschijn halen. Dat doe je door niet op de naam van de contactpersoon of de groep te tikken, maar op de drie puntjes rechtsboven (op Android). Hier zie je dan verschillende opties verschijnen, waaronder Zoeken.

Tik op de naam van de chat om de optie voor Zoeken te vinden.

Stap 3 / Tik op Zoeken

Welke optie je ook hebt gekozen in stap 2: tik nu op Zoeken om de zoekbalk tevoorschijn te halen. Je kan in deze zoekbalk, zoals je misschien al gewend bent, een zoekterm invoeren om door alle berichten in deze chat te gaan zoeken, maar op die manier werkt zoeken op datum niet. Daarvoor moet je bij het kalendersymbool zijn.

Tik op zoeken om de zoekbalk tevoorschijn en het kalendersymbool te halen.

Stap 4 / Datum selecteren in kalender

Rechtsboven naast de zoekbalk (Android) of rechtsboven boven het toetsenbord (iPhone) zie je als het goed is een kalendersymbool. Tik erop en er verschijnt als het goed is een kalender. Je kan hiermee scrollen door de voorbije maanden en een specifieke datum selecteren. Mocht je echt iets van lang geleden zoeken, dan kan je ook bovenaan in de kalender op het jaartal tikken om het jaartal aan te passen. Als je een datum geselecteerd hebt, klik je op ‘OK’ (Android) of ‘Naar datum’ (iPhone) en word je automatisch naar die datum gestuurd in de chathistorie. Vervolgens kan je alsnog een zoekterm toevoegen in de zoekbalk om vanaf deze datum naar een bepaald woord of bepaalde woorden te zoeken.

Tik op het kalendersymbool om een specifieke datum te kunnen selecteren en om vanaf die datum te gaan zoeken.

