Net zoals je ook foto’s en documenten kan delen in een WhatsApp-chat, kan je ook heel gemakkelijk je locatie delen in je WhatsApp-gesprekken. Je kan hier kiezen om je huidige locatie te delen, zodat je een specifieke locatie kan doorgeven (of onthouden), maar je kan er ook voor kiezen om voor een bepaalde tijd je livelocatie via WhatsApp te delen. Op die manier kunnen de personen waarmee je de locatie deelt je (gedurende de tijdsduur die je selecteert) blijven volgen. Dat kan handig zijn als je met vrienden ergens afspreekt en elkaar wil kunnen terugvinden als jullie je opsplitsen of het kan een manier zijn om in de gaten te houden of iemand ’s nachts veilig thuiskomt.

Stap 1 / WhatsApp en de chat openen

Ten eerste open je natuurlijk WhatsApp op je telefoon. Vervolgens ga je naar de chat waarin je je locatie wil delen. Dit kan een één-op-ééngesprek zijn, een groepschat of zelfs een chat met jezelf (voor als je bijvoorbeeld wil onthouden waar je je auto hebt geparkeerd).

Stap 2 / Locatie instellen

Onderaan naast het tekstvak zie je op Android als het goed is het paperclip-icoon staan en op iPhones staat er onderaan een plus-teken. Als je dit selecteert, zie je vervolgens meerdere opties om dingen in te voegen of te delen, waaronder Locatie. Kies hier dus voor dat laatste.

De optie voor locatie delen vind je op Android bij het paperclip-icoon (en op iPhone bij het plusteken).

Stap 3 / Livelocatie of huidige locatie kiezen

Als je eenmaal op Locatie hebt gedrukt, zie je als het goed is bovenaan een kaart met je huidige locatie. Onder die kaart staat de optie om je livelocatie te delen en daaronder zie je een lijst met nabijgelegen locaties. Daar kan je je huidige locatie selecteren of een van de locaties die in de buurt zijn herkend. Al de nabijgelegen locaties (inclusief jouw huidige locatie) worden gewoon eenmalig gedeeld en vervolgens niet meer bijgewerkt. Voor de livelocatie moet je ook nog een tijdsduur kiezen (15 minuten, 1 uur of 8 uren) en vervolgens wordt je actuele locatie dus bijgehouden gedurende dat tijdsbestek.

Je kan hier kiezen tussen live en huidige locatie en bij de livelocatie kan je duur selecteren en in de chat zien tot wanneer je locatie live blijft.

Stap 4 / Gedeelde livelocaties controleren

Wanneer je een livelocatie deelt, verschijnt die gewoon net als een ander bericht in de chat, maar er staat dan als het goed is ook meteen een optie bij om te stoppen met delen. Dat kan je dus in de chat doen als je eerder dan gepland wil stoppen met delen, maar als je misschien in meerdere chats je locatie hebt gedeeld, dan kan het handig zijn om een overzicht te hebben van al die chats en om alles in één keer stop te kunnen zetten. Dat kan gelukkig ook als je in de instellingen naar Privacy > Live locatie gaat. Daar kan je dus alles stopzetten of op een van de actieve chats tikken om direct naar je bericht met de gedeelde locatie te springen (en het in die specifieke chat stop te zetten).

Bij Privacy in de instellingen kan je onder Actieve locaties zien of je ergens nog je locatie aan het delen bent.