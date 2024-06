Bericht: JavaScript is vereist voor deze inhoud.

De Instellingen van Windows 11 zijn als het ware de vervanger van het klassieke Configuratiescherm. Denk aan het instellen van verschillende gebruikersaccounts, wachtwoorden, privacyinstellingen en andere algemene handigheidjes voor het werken met Windows 11. De app Instellingen is enorm uitgebreid, we kunnen dan ook niet alles bespreken. Maar probeer vooral de algemene mogelijkheden te zien: als je ergens iets wilt wijzigen op je computer, gebruik dan de Instellingen. Tijd voor een korte rondleiding in het actiecentrum.

Actiecentrum: meer mogelijkheden

Zoals je hebt gezien is het actiecentrum in Windows 11 gesplitst in losse panelen per toepassing. Dit betekent dat bijvoorbeeld het instellen van het volume of netwerk nu in een eigen paneel staat – en niet meer in het algemene actiecentrum aan de linkerkant.

De bediening is in het algemeen erg eenvoudig:

• Klik op het desbetreffende pictogram in de taakbalk om een klein pop-uppaneel te openen.

• De mogelijkheden verschillen uiteraard per paneel, maar zullen niet tot al te veel vragen leiden.

Klik op een pictogram in het systeemvak om een pop-upvenster met mogelijkheden te zien. In de pop-up zijn snelle aanpassingen te maken, maar meestal kan je ook naar de uitgebreide instellingen.

Meer instellingen

Je hebt nu kennisgemaakt met het actiecentrum en enkele categorieën van Instellingen, waaronder Accounts en Systeem. Maar natuurlijk hebt je al gezien dat er nog meer categorieën beschikbaar zijn. De meeste zullen gelukkig voor zich spreken. De uitleg en het taalgebruik in de diverse schermen is helder (in ieder geval stukken beter dan in eerdere versies van Windows). Zonder compleet te kunnen zijn, geven we in de volgende paragrafen enkele belangrijke kenmerken en mogelijkheden van elke categorie.

Privacy en beveiliging

In de categorie Privacy en beveiliging geeft je onder meer aan of apps gebruik mogen maken van je locatie (via GPS of op andere wijze), of apps uw naam en accountafbeelding mogen gebruiken en of je anonieme informatie over het gebruik van apps uit de Windows Store wilt verzenden naar Microsoft. Kortom: je stelt er mee in hoe programmatuur van iemand anders (de apps) van uw gegevens gebruik mogen maken.

De categorie Privacy en beveiliging stelt in hoe Windows en apps met persoonlijke gegevens omgaan. De lijst is erg lang. In bijna alle categorieën kan je specifiek per app aangeven of bepaalde items wel of niet gebruikt mogen worden.

Apps verwijderen

Het toevoegen en verwijderen van programma’s (of apps) is iets wat vrijwel dagelijks gebeurt. je test een app of downloadt een probeerversie, maar besluit hem verder toch niet te gaan gebruiken. In dat geval is het goed om te weten dat je via de categorie Apps, Geïnstalleerde apps niet langer gebruikte apps kan verwijderen.

Gebruik Apps, Geïnstalleerde apps om toepassingen te bekijken, sorteren of verwijderen.

De categorie Apps, Geïnstalleerde apps heeft tal van mogelijkheden:

1. Filter op appnaam. Als de lijst met apps erg lang is en je weet naam van de app, typ dan de eerste letters in dit vak. De gezochte app is dan snel in beeld en je kan hem verplaatsen of verwijderen.

2. Sorteer de apps op alfabetische volgorde (standaardinstelling), op grootte of op installatiedatum. Met deze laatste optie staan de laatst geïnstalleerde apps boven in de lijst en kan je die trialversie die je bij nader inzien toch niet gaat gebruiken snel weer verwijderen.

3. Geef aan of alleen apps op deze pc, of ook op verwisselbare stations zoals usb-sticks worden getoond.

4. Klik op de drie puntjes achter een appnaam voor meer opties. Meestal zijn de mogelijkheden Verwijderen en Wijzigen aanwezig, maar soms ook Bijwerken.

Apps en onderdelen

De categorie Apps is in Windows 11 de vervanging van Programma’s en onderdelen uit het Configuratiescherm in eerdere versies van Windows. Hier bekijk je welke apps zijn geïnstalleerd en zijn ze eventueel snel te verwijderen van de computer.

Tijd en taal, Taal & regio

In deze categorie stel je enkele algemene kenmerken in, zoals de datum en tijd, en in welke regio je je bevindt. Ook zijn hier aanvullende taalpakketten te installeren. Zo kan je bijvoorbeeld snel een Engelse, Franse of Spaanse versie van Windows instellen als dit voor uw werk handig is.

Via Tijd en taal, Taal & regio kan je eventueel aanvullende talen downloaden en installeren voor Windows 11. Dit is gratis.

Overige onderdelen

Bekijk zelf ook de overige onderdelen van de categorie Systeem, zoals Opslag en Multitasking. Er kunnen handige items in staan die je eerder nog niet hebt gebruikt.

• Je kan instellen wanneer een pc naar de slaapstand schakelt (als hij een bepaalde tijd niet is gebruikt), via Systeem, Aan/uit.

• Nieuwe bluetooth-apparaten zoals een muis, toetsenbord of draadloze speaker kan je koppelen via Systeem, Bluetooth en apparaten. Dit werkt in ieder geval op laptops, maar niet altijd op bureaucomputers. Hier bevindt zich ook de optie om printers in te stellen.

• Windows houdt zelf de computer up-to-date. Maar dit proces is wel in de gaten te houden en (licht) bij te sturen via Instellingen, Windows update.

Computer aanpassen?

Onthoud dat alle instellingen van de computer via deze app worden geregeld. Gebruik het zoekvak om snel een instelling te zoeken.



Handboek Windows 11

© Van Duuren Media

Dit artikel is een hoofdstuk uit het Handboek Windows 11 van Peter Kassenaar. Het loodst je soepel door de vernieuwingen en geeft snel antwoord op je vragen. Je kan dit boek prima gebruiken als zelfstudiegids of als naslag bij het oplossen van computerproblemen. Met de handige vragen en oefeningen aan het einde van elk hoofdstuk kan je de belangrijkste zaken nog eens herhalen.

Het boek biedt een diepgaande verkenning van Windows 11, van basisinstellingen tot geavanceerde functies. Of je nu een beginner bent of je kennis wilt uitbreiden, het Handboek Windows 11 biedt heldere, stapsgewijze instructies die je helpen om het beste uit het besturingssysteem te halen. Een van de belangrijkste aspecten van Windows 11 is de gebruiksvriendelijkheid. Het boek legt uit hoe je de interface kan aanpassen naar jouw wensen en hoe je efficiënt kan navigeren door de nieuwe menu’s en instellingen. Met de komst van Windows 11 zijn er veel nieuwe functies en verbeteringen geïntroduceerd. Het Handboek Windows 11 gaat diep in op deze nieuwe functies, waaronder het vernieuwde startmenu, de verbeterde taakbalk, en de nieuwe widgets.

Beveiliging is een belangrijk thema in het Handboek Windows 11. Het boek behandelt hoe je jouw computer beschermt tegen virussen en malware en hoe je privacy-instellingen kan optimaliseren voor een veilige online-ervaring. Bovendien biedt het praktische tips voor het maken van back-ups en het veilig bewaren van je gegevens.

Deze uitgave van Van Duuren Media is onder andere verkrijgbaar bij Standaard Boekhandel voor 34,99 euro.