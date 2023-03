Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Toetsenborden bestaan in vele vormen en maten. Dat is niet verwonderlijk: samen met de computermuis, is het toetsenbord dé manier om je computer te bedienen. Het is dan ook logisch dat je een toetsenbord koopt dat helemaal bij jou past en aan je verwachtingen voldoet. Zou je liever een toetsenbord hebben zonder al die knoppen die je nooit gebruikt? Heb je wat meer plek nodig op je bureau of wil je een toetsenbord dat makkelijk mee te nemen is? Misschien is een compact exemplaar dan wel wat je zoekt.

Veelvoorkomende formaten

Een toetsenbord kan je echter op veel manieren verkleinen. Een van de meest toegankelijke lay-outs voor kleine toetsenborden is te vinden bij de zogenaamde ‘tenkeyless’ (TKL) toetsenborden. Zoals de naam suggereert, zijn dit toetsenborden waarvan het numeriek toetsenblok of ‘numpad’ werd weggehaald. Omdat hij zo compact is en toegankelijk is, wordt deze lay-out vaak gebruikt voor laptops. Een andere veelvoorkomende lay-out waarmee je veel plaats kan besparen op je bureau is 60%. Deze toetsenborden staan ook bekend als ‘compacte’ toetsenborden omdat ze niet alleen geen numpad, maar ook geen navigatie-, pijltjes- en functietoetsen meer hebben. Er bestaan ook toetsenborden die 65% of 75% van de originele grootte hebben. Deze proberen dan om zoveel mogelijk extra toetsen te behouden, zoals de pijltjestoetsen en/of de functierij. Deze toetsenborden liggen echter niet in zomaar elke winkel.

TKL en 60% zijn verreweg de meest voorkomende formaten. Meeste toetsenborden die in een TKL-versie uitkomen, hebben ook een versie mét numeriek toetsenblok. Dat maakt het gemakkelijk om een TKL-toetsenbord uit te kiezen: je kan je baseren op de reviews van het grotere broertje. Voor 60%-toetsenborden ligt dat anders: die worden specifiek op maat gemaakt. De uiteindelijke indeling van de toetsen kan er ook anders uitzien, afhankelijk van de fabrikant. Voor een compact toetsenbord moet je dus iets meer opzoekwerk doen.

Mechanische toetsenborden

TKL-toetsenborden zijn, net als hun grote tegenhangers, vaak ook membraantoetsenborden. Deze toetsenborden gebruiken een membraan om toetsaanslagen te registreren. Sommige TKL-borden en zo goed als alle 60%-toetsenborden maken echter gebruik van mechanische switches. Hierbij zit er onder elke toets een afzonderlijke knop die de toetsaanslagen registreert. Tegenover een membraan zijn mechanische switches iets luider en duurder, al staat daar tegenover dat ze een langere levensduur hebben en makkelijker schoon te maken zijn. De switches in een mechanisch toetsenbord bepalen grotendeels het gevoel en het geluid tijdens het typen. Je gaat eigenlijk best zelf op onderzoek uit: de beste manier om een switch te kiezen, is door deze te proberen. De meest bekende fabrikanten van mechanische switches zijn Gateron, Cherry en Kailh. Zij gebruiken kleurcodes om de verschillende modellen van elkaar te onderscheiden. Groene en blauwe switches maken doorgaans een stevige en voelbare ‘klik’ bij het indrukken van de toetsen, die je ook kan horen. Voor op kantoor zijn deze switches iets minder geschikt, tenzij je graag collega’s stoort met het geluid van je toetsenbord. Iets stiller zijn de bruine switches. Deze worden ‘tactiel’ genoemd, omdat je tijdens het typen nog steeds kan voelen wanneer een toets precies wordt ingedrukt.

Gateron, Cherry en Kailh maken ook lineaire switches, die doorgaans een zwarte of rode kleur krijgen. Deze toetsen laten zich zonder weerstand indrukken en geven geen feedback. Daardoor zijn ze een pak stiller, maar iets minder geschikt om op te typen. Dit type switches wordt dan ook voornamelijk door gamers gebruikt. Sommige toetsenborden maken gebruik van optische switches. Deze werken met behulp van een laser die onderbroken wordt als een knop wordt ingetoetst. Optische switches zijn ook te krijgen in verschillende kleuren, die aangeven hoe de switch zich gedraagt tijdens het typen. Sommige toetsenborden zijn ‘hot-swappable’. Dit wil zeggen dat het mogelijk is om de switches van het toetsenbord te veranderen, zonder dat er enig soldeerwerk aan te pas komt. Let hier wel goed bij op: een toetsenbord met optische switches zal alleen werken met andere optische switches. Hetzelfde geldt voor reguliere mechanische switches. Om van reguliere naar optische switches om te schakelen of viceversa, zal je een nieuw toetsenbord moeten kopen.

Anne Pro 2

De Anne Pro 2 geldt als een van de gouden standaarden tussen de compacte toetsenborden. Op de website van Anne Pro kan je zelf het toetsenbord samenstellen zoals je dat wil. Je hebt keuze uit een zwart of wit frame en uit verschillende switches van zowel Gateron, Kailh en Cherry. Het toetsenbord kan draadloos gebruikt worden via bluetooth en kan opgeladen worden met een usb-c-kabel. Via diezelfde kabel kan je het toetsenbord ook gewoon bedraad gebruiken, voor het geval dat nodig moest zijn. Daarnaast komt de Anne Pro 2 met heel wat RGB-ledjes: in elke switch zit een diode. Dit zorgt ervoor dat je verregaande controle hebt over de belichting van het toetsenbord en verschillende effecten kan instellen. Die effecten instellen kan via een speciale softwaretool, waar ook allerlei macro’s en shortcuts in te stellen zijn. Ten slotte maakt het design van de Anne Pro 2 dat je geen functionaliteit verliest omdat er enkele knoppen ontbreken: navigatietoetsen, pijltjestoetsen en functietoetsen zitten allemaal in een tweede ‘laag’ op je toetsenbord. Deze kan je activeren door de Fn-knop ingedrukt te houden. Dankzij de ‘magische Fn-knop’-functie kan je hier ook een plaktoets van maken, waardoor je niets ingedrukt hoeft te houden. Het toetsenbord is echter zo populair dat het meestal uitverkocht is en dus moeilijk te krijgen.

Adviesprijs: vanaf 93,81 euro – www.annepro.net

Eigenschappen: Draadloos en bedraad, ‘Magische’ Fn-toets, moeilijk te krijgen.

Ducky One 3 Mini

De Ducky One 3 is een toetsenbord dat in meerdere maten te krijgen is. Naast de mini-editie zijn er dus ook TKL-versies en volledige toetsenborden van te krijgen. Ducky pakt voornamelijk uit met de hoge kwaliteit van de keycaps die bij het product geleverd worden. Zoals zo veel fabrikanten gebruikt Ducky voornamelijk ‘double shot’ PBT. Dit wil zeggen dat de legende (de tekens op het toetsenbord) langs boven én langs onder gegraveerd werd. Het licht van de RGB-diodes kan dus ook gewoon door de toetsen schijnen. Ducky gaat er prat op dat het enkel PBT van de hoogste kwaliteit gebruikt, waardoor de keycaps geen glans krijgen en de legende altijd zichtbaar blijft. Daarnaast zit er ook een schuimlaag in het toetsenbord verwerkt die ongewenst geluid zou moeten tegengaan. Op die manier hoor je enkel het klikken en klakken van de mechanische switches in het toetsenbord en niets anders. Hoe het toetsenbord klinkt, kan je verder zelf kiezen: als je het koopt zitten er Cherry MX-switches in naar jou keuze. Die kan je echter altijd wisselen voor andere switches die je van het internet bestelt, aangezien de Ducky One 3 Mini hot-swappable is. Wel zijn Ducky-toetsenborden niet draadloos te gebruiken en moeten ze aangesloten worden met een usb-c-kabel. Wie zijn bureau kabelvrij wenst te houden, zoekt dus best een ander toetsenbord.

Adviesprijs: 139,90 euro – www.duckychannel.com.tw, kopen via alternate.be.

Eigenschappen: Bedraad, hoogwaardige keycaps, aandacht voor geluid, hot-swappable.

Corsair K65 RGB Mini

Corsair maakt vooral apparatuur voor gamers, en probeert met dit toetsenbord dan ook vooral gamers aan te trekken. Ook dit toetsenbord gebruikt double-shot PBT keycaps, waardoor de RGB-verlichting altijd goed zichtbaar is. Speciaal aan apparatuur van Corsair, is dat de verlichting van het toetsenbord gesynchroniseerd kan worden met die van je andere Corsair-apparaten. Zo kan je ervoor zorgen dat je toetsenbord dezelfde kleur heeft als je computerventilators en sfeerverlichting. Met behulp van speciale, in-house ontwikkelde technologie is dit toetsenbord vier keer zo snel als andere toetsenborden. Dat wil niet zeggen dat je er sneller op typt, maar wel dat het signaal na het indrukken van een toets er slechts 0,25 miliseconden over doet om de computer te bereiken. Om de functionaliteit van het toetsenbord te blijven garanderen, voegt Corsair ook heel dingen toe aan het toetsenbord. Op de zijkant van meeste toetsen staan extra handelingen om bijvoorbeeld met de muis te klikken en het volume te regelen. Deze zijn bereikbaar via de Fn-toets. Een tweede Fn-toets zorgt er bovendien voor dat je enorm veel macro’s op het toetsenbord kan programmeren. Deze macro’s kunnen geprogrammeerd worden met een druk op de knop, zonder tussenkomst van andere programma’s.

Adviesprijs: 139,99 euro – www.corsair.com

Eigenschappen: Bedraad, snelle responstijd, veel functies op toetsenbord.

Keychron K12

Keychron is een vrij populair merk van mechanische toetsenborden en biedt er in verschillende formaten aan. Zelf schuift het merk de iets minder compacte 65%-toetsenborden duidelijk naar voren, al fabriceert het ook enkele 60%-modellen. De K12 is beschikbaar met meerdere opties. Zo is het mogelijk om een aluminium frame te kiezen en om de backlight van het toetsenbord achterwege te laten. Is RGB niet zo jouw ding en wil je gewoon wit licht? Dat is ook mogelijk. Wil je een reguliere switch van Gateron of een optische switch van Keychron zelf? Wil je een hot-swappable toetsenbord? Ook die keuzes kan je zelf maken. De K12 is verder ook zowel draadloos als bedraad te gebruiken en heeft een batterijleven van 240 uur terwijl de leds aanstaan. Opladen doe je met een usb-c kabel. Uniek aan de K12 is dat deze gemaakt is om verbinding te maken met meerdere apparaten: via een druk op de knop wissel je van apparaat. Wil je een toetsenbord specifiek voor je Mac of wissel je tussen besturingssystemen? Bij de K12 zitten ook enkele keycaps op reserve waarmee je de knoppen kan aanpassen naar die van een Mac-toetsenbord.

Adviesprijs: vanaf 69 dollar – www.keychron.com

Eigenschappen: Draadloos en bedraad, veel keuze uit onderdelen, zowel voor Mac als Windows.