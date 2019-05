Wie in grootsteden zoals Antwerpen of Brussel woont heeft ze ongetwijfeld al zien passeren en ook op andere plaatsen beginnen ze door te breken. Ik maakte voor het eerst een rit met een elektrische step van Bird.

In België was Bird een van de eerste aanbieders van elektrische steps, ook wel deelsteps genoemd. Ze landden in september in Brussel en in oktober streken ze ook neer in Antwerpen. Het bedrijf werd opgericht in de Amerikaanse staat Californië en richtte zich de voorbije jaren vooral op een razendsnelle expansie binnen de Verenigde Staten. Een wereldwijde expansie kon dan natuurlijk niet uitblijven en ondertussen is de elektrische step ook beschikbaar in Europese hoofdsteden zoals Parijs en Brussel, maar ook de Israëlische stad Tel Aviv. Reden genoeg dus om de dienst eens van dichterbij te bekijken en uitgebreid te testen. Ik koos hiervoor Brussel en besloot op een zonnige namiddag een half uur voor mijn afspraak te arriveren, zodat ik ruim de tijd had om mijn eerste kilometers af te leggen met een elektrische step.

Van begin tot einde smartphonegestuurd

Wie een Bird tegen het lijf loopt in een van de bovenvermelde steden, kan er al vrij snel met aan de slag. Het enige dat je moet doen is de app downloaden. Deze app is zo’n 150 megabyte groot, dus als je van plan bent om een Bird te nemen, is het handig om de app thuis even te downloaden, zo bespaar je een heleboel data. Houdt hier zeker ook rekening mee bij het gebruik van de app. Deze toont je immers op een kaart waar er beschikbare Bird-steps te vinden zijn in jouw omgeving en deze kaart moet nu eenmaal geüpdatet worden. Het verbruik valt best mee, zeker als je beschikt over een databundel van 1 of meer gigabyte. Laat dat dus zeker geen reden zijn om een Bird niet te proberen.

Een tweede element dat je nodig hebt buiten de app, is een kredietkaart. Bird is niet gratis en omdat er geen fysieke verkopers zijn die je ritje afrekenen, gebeurt ook dit aspect digitaal. De prijs van een rit met Bird valt echter goed mee. Net zoals bij het nemen van een taxi is er een beginbedrag dat je altijd moet betalen en dat werd in dit geval 1 euro. Per minuut dat je de step gebruikt, komt daar vervolgens nog eens 15 cent bij. Een ritje van iets meer dan 8 minuten kostte me zo 2,20 euro. Niet meer dan een busticket met andere woorden.

Vertrekken met een elektrische step is trouwens even eenvoudig als op de bus stappen en daarbovenop ook nog eens een pak leuker. Je scant de QR-code op de Bird-step en je mag quasi onmiddellijk vertrekken. Ik dacht dat ik gewoon gas ging moeten geven om vooruit te geraken, maar dat bleek niet helemaal te kloppen. Om met een Bird te vertrekken moet je immers eerst enkele keren ‘steppen’ om op tempo te geraken en dan neemt de step over. Het lijkt misschien vreemd, maar het zorgt er wel voor dat je niet plots het gas opendraait en je step er alleen vandoor gaat.

De rijervaring, die is trouwens prima. Wie aan een step denkt, denkt vaak aan de metalen steps die enkele jaren geleden populair waren en heel kleine wieltjes hadden. Reed je met zo’n step over een iets grotere steen, dan ging je al snel overkop. Elektrische steps zoals die van Bird, hebben grotere wielen die geen probleem hebben met de meeste ondergronden. Als je de regels volgt, zal je met je steps vooral op fietspaden rijden en als deze goed zijn afgewerkt rijdt de step enorm vlot. Ik probeerde ook even door een park te rijden waar de ondergrond vooral bestond uit hard zand en steentjes en ook daar kon je zonder problemen vooruit blijven gaan. De ervaring was weliswaar minder door de vele kleine putten in het wegdek, maar voor een kleine afstand viel dat best mee.

Toen ik op mijn bestemming aankwam, was het ook heel makkelijk om de Bird kwijt te spelen. Je kan de elektrische step immers achterlaten waar je dat wil, zolang je dit maar op een ordelijke manier doet. Bird vraagt je daarom ook om via de app een foto te maken van de plaats waar je je parkeert, zodat er een bewijs is moesten er klachten komen.

Het lastigste element van het hele systeem is ongetwijfeld het vinden van een beschikbare Bird. Op de kaart in de app zie je waar er zich elektrische steps bevinden, maar er één reserveren is niet mogelijk. Dit zorgt er soms voor dat je step verdwenen is tegen dat jij er bent. Afhankelijk van waar je je parkeert, is het ook goed mogelijk dat de step na je afspraak weg is en dat je terug moet wandelen als er geen in de buurt zijn.

Toen ik een koppel zich naar enkele Birds zag begeven, vroeg ik hen naar hun mening en zij haalden hetzelfde probleem aan. Ook de batterijniveau van de steps was volgens hen een hekelpunt, want deze zijn blijkbaar vaak leeg of bijna leeg. Vooral tegen het einde van de dag kan dit vaak voorvallen. De steps hebben immers maar een bereik van een dertigtal kilometer en daarna moeten ze opnieuw opgeladen worden. Hiervoor vertrouwt Bird voor een groot deel op ‘chargers’, mensen die een of meerdere steps mee naar huis nemen en ze daar opladen. Daarvoor krijgt men dan weer krediet in de plaats zodat men gratis kan rijden. Dit systeem zorgt er ook voor dat de Birds enkel beschikbaar zijn tussen 7 uur ’s ochtends en 22 uur ’s avonds.

Al bij al zorgen de elektrische steps echter voor een aangename nieuwe manier om je door drukke steden te begeven. Met de zomer die eraan komt is het zeker het proberen waard. Ik weet alvast zeker dat ik de steps nog vaak zal gebruiken in de toekomst.