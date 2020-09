Geen zin om te wachten op de bus of tram om op je eindbestemming te geraken? Als je in Antwerpen of Brussel bent, dan kunnen de elektrische deelsteps van Bird een alternatief zijn. Wij tonen je hoe je zo’n step huurt.

Als je het voorbije jaar in Brussel, Antwerpen of een andere grote stad in het buitenland bent geweest, dan heb je waarschijnlijk het fenomeen van de elektrische deelsteps al kunnen aanschouwen. Afhankelijk van de afstand die je moet afleggen en de stad waar je je bevindt, is zo’n elektrische step een sneller alternatief voor de bus of tram. In deze workshop laten we je zien hoe je een deelstep van Bird kan huren, aangezien dit de steps zijn die je hier het meeste ziet staan. Beginnen doen we in de Google Play Store of Apple App Store, waar je de Bird-app downloadt.

Stap 1: Bird én circ?

Nadat je je account hebt gemaakt (of via Google bent ingelogd), zie je meteen een kaart met de verschillende steps in je buurt. Je eigen locatie wordt aangegeven met het blauwe bolletje dat zich in real-time verplaatst. Bird heeft sinds kort het deelstepbedrijf Circ overkocht dus je ziet nu twee soorten steps: de steps met het Bird-logo zijn van Bird zelf en die met de het C-vormige logo zijn oude Circ-steps. Geen zorgen, je kan beide steps huren met de app.

Op de kaart zie je zowel steps van Bird als Circ.

Stap 2: Betaling

In de Bird-app moet je allereerst aanduiden hoe je gaat betalen. Tik eerst op de twee balkjes linksboven op het scherm, vervolgens op Payment en daarna kies je een optie bij Payment Methods. De mogelijkheden hier zijn redelijk beperkt. Je kan een Visa-kaart koppelen aan de app of Google Pay gebruiken. De Bird-app werkt met een prepaid-systeem, waarbij je eerst geld op je account moet zetten. Je kan tot slot bovenaan dit menu aanduiden of je wil dat Bird automatisch je balans aanvult als hij onder nul gaat.

Je moet eerst aangeven hoe je voor je ritten gaat betalen.

Stap 3: Steps checken

Voor je op een step stapt, check je best altijd de info die de Bird-app je geeft. Tik op een step op de kaart en je kan zien hoever hij ongeveer nog kan rijden. Zo ben je er zeker van dat je de volledige afstand zal kunnen afleggen. Als je een step op de kaart ziet, maar niet in het echt, dan is daar ook een oplossing voor. Tik op het info-icoontje naast het resterende bereik en je ziet de Chirp Alarm optie staan. Tik hierop om de Bird-step in kwestie een geluidssignaal te laten maken zodat je hem sneller kan vinden. Hou er ook rekening mee dat de locaties op de kaart niet altijd nauwkeurig zijn.

Stap niet op de eerste de beste step die je ziet.

Stap 4: Rijden maar!

Om aan je rit te beginnen, tik je onderaan de kaart op Ride. Vervolgen wordt een nieuw venster geopend waar je camera geactiveerd wordt (hiervoor moet je de app ook eerst toegang geven tot je camera). Vervolgens scan je de QR-code op het stuur van de step die je wil nemen en je bent klaar om te vertrekken. Als scannen niet lukt, kan je ook de cijfercode handmatig ingeven of de zaklamp activeren. Na je rit parkeer je de step ergens waar hij niet in de weg staat en sluit je in de app de rit af. De kostprijs van de rit wordt tot slot automatisch afgetrokken van het saldo op je account.