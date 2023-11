Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

De eerste mogelijkheid is handig voor wanneer je het Word-document digitaal wil versturen, zodat de ontvangers hun selectie kunnen maken en vakjes aanduiden. Optie 2 is de klassieke manier, voor wanneer je een enquête wil afdrukken en fysiek wil laten invullen met pen of potlood.

Optie 1- stap 1: Ontwikkelaars-tab activeren

Om digitaal invulbare formulieren te maken met selectievakjes, moet je eerst de Ontwikkelaars-tab laten verschijnen in het lint van Word. Open een Word-document, klik op het kopje Bestand en dan helemaal onderaan op Opties. In het dialoogvenster dat je te zien krijg, kies je links in het menu voor Lint aanpassen. Kijk dan in de lijst rechts onder Hoofdtabbladen en scrol tot je het uitgevinkte Ontwikkelaars ziet staan. Vink het aan en druk op OK.

Om selectievakjes te maken heb je de Ontwikkelaars-tab nodig.

Optie 1 – stap 2: selectievakjes toevoegen

Zet vervolgens je cursor voor de items in een lijstje die je van een selectievakje wil voorzien. Selecteer dan in het lint het tabblad Ontwikkelaars en zoek in de derde sectie naar het icoontje met het groene vinkje. Telkens je daarop klikt, maakt Word een aanklikbaar selectievakje. Voor zover we weten is er geen optie om ineens alle items van een selectievakje te voorzien. Je kan het element wel kopiëren en snel voor elk antwoord plakken. Klik in het vakje om het wel of niet aan te kruisen. Zo, dat was best eenvoudig.

Zo maak je mooie, aanklikbare selectievakjes.

Optie 2 – stap 1: definieer nieuw opsommingsteken

De tweede optie om een selectievakje te creëren kan je toepassen als je van plan bent om een vragenlijst uit te printen en dus gewoon lege vierkantjes nodig hebt, die wel mooi presenteren. Dat doen we in de vorm van een opsommingsteken. Ga naar het tabblad Start en druk op het pijltje naast het icoontje voor opsommingstekens. Kies vervolgens onderaan Nieuw opsommingsteken definiëren.

Je kan een leeg selectievakje (of een ander symbool) definiëren als opsommingsteken.

Optie 2 – stap 2: een symbool invoegen

Klik vervolgens op Symbool… en je krijgt zowat alle exemplaren te zien die Windows rijk is. Het selectievakje dat je zoekt, zit onder Webdings 2. Je kan die lijst doorzoeken of bij Tekencode 163 ingeven om meteen bij het lege selectievakje aan te belanden. Uiteraard ben je vrij om eender welk symbool te kiezen. Druk op OK en je lijstje wordt voorzien van het symbool als selectievakje. Vervolgens kan je nog meer tekst selecteren en op het opsommingssymbool drukken om overal een selectievakje voor te zetten. Je document is klaar om af te drukken en in te vullen.

Dit is een alternatieve manier om selectievakjes te maken in Word.

