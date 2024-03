Bericht: JavaScript is vereist voor deze inhoud.

Elke maand gaat de redactie op zoek naar de leukste én beste apparaten in technologieland. Deze toppers kan je blindelings aanschaffen.

FRITZ!Box 4060

De FRITZ!Box 4060 onderscheidt zich van de doorsnee wifirouters: het is een Wi-Fi 6-router die betaalbaarheid combineert met indrukwekkende prestaties. Met ondersteuning van snelheden tot 1 Gbps is het een ideale toegangspoort tot het internet voor dagelijkse online-activiteiten, variërend van surfen en streamen tot casual gamen. In uitgebreide tests overtrof deze router zelfs zijn duurdere concurrenten, met een opvallend groter bereik en verbluffende snelheden, zoals 12,5 MB/s op de 5.0GHz-band voor razendsnelle downloads. Hoewel de gebruiksvriendelijke app handig is, mist de router geavanceerdere filters en instellingen die sommige duurdere modellen bieden. Desondanks blijft de FRITZ!Box 4060 een betrouwbare keuze voor dagelijks internetgebruik, waarbij zijn belofte van betaalbare efficiëntie volledig wordt waargemaakt.

www.be.avm.be

Adviesprijs: 188 euro

Redmi Pad SE

De Redmi Pad SE onderscheidt zich als geduchte concurrent voor andere betaalbare tablets. Met solide algemene prestaties, een comfortabele grip en een opmerkelijk indrukwekkende batterij, maakt hij indruk. Toch is het belangrijk te vermelden dat zijn snelheid en het ontbreken van essentiële accessoires hem minder geschikt maken voor intensief werk of schoolgebruik. Ondanks een batterijcapaciteit van 8.000 mAh, die misschien niet de grootste in de tabletwereld is, gaat de Redmi Pad SE opvallend lang mee. Na een uur licht gamen bedroeg het batterijverlies slechts 10 à 15 procent, terwijl na vier dagen in de slaapstand het verlies beperkt bleef tot slechts 10 procent. In tegenstelling tot sommige concurrenten wordt de oplader netjes meegeleverd. Het opladen verloopt wel niet supersnel, met een verwachte oplaadtijd van minstens drie uur. Bij gelijktijdig gebruik tijdens het opladen kan deze tijd zelfs oplopen tot vier of vijf uur. Desondanks blijft de Redmi Pad SE een aantrekkelijke keuze voor wie op zoek is naar een betaalbare tablet met langdurige batterijprestaties.

www.mi.com

Adviesprijs: 270 euro

Samsung Galaxy Watch 6

De Samsung Galaxy Watch 6 valt op door zijn fraaie design en krachtige features. Het grote Super AMOLED-display is scherp en zelfs in helder daglicht goed leesbaar. Over het algemeen levert het horloge uitstekende prestaties, vooral wanneer het is gekoppeld aan een Samsung-smartphone. Let op: er is geen ondersteuning voor iPhones. Met SmartThings-integratie en verbeterde processor springt de Samsung Galaxy Watch 6 eruit. Het bijhouden van de spier- en vet-samenstelling van het lichaam is een opvallende functie, ideaal voor sporters. Uitgebreide slaaptracking maakt het een waardevol hulpmiddel voor dagelijks gebruik. Het enige nadeel is de beperkte batterijduur van één dag. Desondanks biedt het horloge dagelijkse ondersteuning om het beste uit jezelf te halen.

www.samsung.com

Adviesprijs: 260 euro

Samsung Galaxy A54

De ideale keuze voor een beperkt budget is de Samsung Galaxy A54. Met degelijke camera’s, een uitstekend scherm en een updatebeleid dat zijn gelijke niet kent in deze prijsklasse, krijgt deze smartphone vier Android-updates en vijf jaar lang security-updates. Opvallend is dat de Galaxy S23 Ultra, die bijna drie keer duurder is, het updatebeleid deelt. Hoewel de oorspronkelijke adviesprijs aan de hogere kant lag, is de Galaxy A54 nu gemakkelijk te vinden voor minder dan 400 euro, wat wij als een redelijke prijs beschouwen. Hoewel hij niet zo snel is als de Galaxy S23-serie, biedt hij voldoende kracht voor de gemiddelde gebruiker, vooral voor casual gaming zoals Candy Crush. Wat betreft de batterijprestaties, houdt deze moeiteloos een dag vol, soms zelfs iets meer. Let wel op dat Samsung alleen een oplaadkabel in de doos stopt, zonder adapter. Bovendien verloopt het opladen niet bijzonder snel, met een geschatte tijd van ongeveer 1,5 uur om de batterij van 0 naar 100 procent op te laden.

www.samsung.com

Adviesprijs: 370 euro

App van de maand

Duolingo

Reis je graag of ben je verzot op taal? Duolingo is een veelgebruikte en populaire taalleerapp die zich onderscheidt door zijn speelse en interactieve aanpak. De app biedt een breed scala aan talen, waardoor ze geschikt is voor zowel beginners als gevorderden. Het gebruik van gamificatie, zoals punten verdienen en niveaus ontgrendelen, maakt het leren van talen leuk en motiverend. Een van de sterke punten van Duolingo is de diversiteit aan oefeningen, waaronder luisteroefeningen, spraakherkenning en schrijfopdrachten. De app past zich aan de voortgang van de gebruiker aan en biedt herhaling van moeilijke onderwerpen, waardoor een effectieve leermethode wordt gecreëerd. Hoewel Duolingo een geweldige aanvulling kan zijn op traditionele taallessen of zelfstudie, heeft de toepassing ook zijn beperkingen. Sommige gebruikers vinden dat de focus op zinnen en vocabulaire niet altijd even sterk is als bij andere leermethoden. Daarnaast kan de app een diepgaande taalbeheersing natuurlijk niet volledig vervangen. Over het algemeen is Duolingo een uitstekende en laagdrempelige manier om een nieuwe taal te leren, vooral voor beginners. Het is leuk, gemakkelijk toegankelijk en kan een waardevolle aanvulling zijn op een uitgebreider taalstudieprogramma.

Platform: iOS, Android

Prijs: gratis (Super Duolingo voor 7,34 euro/maand)