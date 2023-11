Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

De tweede dinsdag van de maand staat in de computerwereld bekend als ‘Patch Tuesday’. Het is op die dag dat Microsoft elke maand nieuwe updates voor het Windows-besturingssysteem uitstuurt. Het kan echter gebeuren dat een update meer kapot maakt dan hij weet te herstellen. Dat wil gelukkig niet zeggen dat je een maand moet wachten voor een oplossing.

Stel je voor: op een nietsvermoedende woensdag zet je je pc aan, maar je merkt onmiddellijk dat er iets niet naar behoren werkt. Het valt wel eens voor dat Windows verkenner volledig flipt na een update. Eerder zorgden Windows-updates er ook voor dat gebruikers geen applicaties konden installeren uit de Windows Store. Zo’n problemen maken het niet makkelijker om je pc te gebruiken. Wees je ervan bewust dat je geen maand hoeft te wachten voor Microsoft met een oplossing komt: je kan voor het probleem zelf een tijdelijke oplossing voorzien.

Stap 1 / Verifieer het probleem

Hoewel er altijd iets verkeerd kan gaan bij het updaten van je Windows-computer, bevatten de meeste updates geen problemen. Bemerk je er toch? Controleer dan even of de fout wel zeker bij die update ligt en niet bij een ander programma. Hoe je dat best doet? Door te googelen. Wellicht ben je niet de eerste die het probleem opmerkt. Zoek op ‘Windows Update’ en kijk of er (recente) artikels zijn die het over problemen hebben.

Stap 2 / Lijst van updates bekijken

Zelfs als er een recent artikel bestaat dat het over problemen in Windows-updates heeft, is het een goed idee om te dubbelchecken. Vaak wordt aangehaald welke specifieke update voor de problemen zorgt. Navigeer naar de instellingen van je pc en klik in de linkerbalk op Windows Update. Via de knop Geschiedenis van updates kan je bekijken welke updates op je systeem geïnstalleerd staan. Controleer of de problematische update voorkomt op jouw systeem aan de hand van het KB-nummer van de update.

Windows kan je een volledige lijst met geïnstalleerde updates voorleggen.

Stap 3 / Updates verwijderen

Indien je hebt kunnen bevestigen dat Windows inderdaad voor z’n eigen problemen zorgt, kan je de slechte updates gaan wraken. Dat kan door naar de updategeschiedenis te navigeren op de manier die in stap 2 beschreven staat. In dat scherm scrol je naar onderen om de optie Installatie van updates ongedaan maken te zien te krijgen. Klik hierop om een overzicht te krijgen van welke updates je kan verwijderen. Door op Installatie ongedaan maken te klikken, kan je de update meteen verwijderen.

Met een enkele klik kan je updates weer verwijderen.

Stap 4 / Hou je pc up-to-date

Hoewel Windows-updates soms problemen veroorzaken, wordt het wel aangeraden om nieuwe updates steeds te installeren. Ben je daar niet helemaal gerust in, omdat je computer door de huidige update dienst weigert? Dan kan je ervoor opteren om updates tijdelijk te pauzeren. Dat kan in het Windows Update-scherm onder ‘instellingen’. Je kan de updates maximaal vijf weken pauzeren. Het is aangeraden om je pc wel af en toe bij te werken. Het is dus geen goed idee om steeds weer op de pauzeknop te drukken.