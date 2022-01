Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Het aanpassen van je beeldschermhelderheid kan voor verschillende doeleinden nuttig zijn. Wanneer je buiten of in een fel verlichte omgeving je computer gebruikt, is het scherm beter leesbaar als je het scherm helderder maakt. Maar om batterij te besparen of je ogen ’s avonds minder te belasten maak je je scherm beter wat donkerder. De helderheid van het scherm kan je in Windows 11 veranderen met een eenvoudige schuifregelaar. We tonen je verschillende manieren om die te vinden.

5 manieren om de helderheid van je scherm aan te passen

Zoeken in de taakbalk

De snelste manier om de schuifregelaar terug te vinden is via de taakbalk. Klik rechtsonder in de taakbalk op de icoontjes voor het wifi-netwerk, geluid en batterij. In het menu dat nu openvouwt zal je de schuifregelaar zien. Sleep naar links om het beeld donkerder te maken en naar rechts voor meer licht.

De schuifregelaar heb je zo gevonden in de taakbalk.

Helderheid scherm automatisch aanpassen

Wist je dat je Windows ook automatisch de beeldschermhelderheid kan aanpassen? Hiervoor gaan we naar de instellingen van Windows 11 en navigeren we verder naar het menu Beeldscherm. Onder Kleur en Helderheid zal je opnieuw de manuele schuifregelaar zien staan. Maar als je onder de schuifregelaar de optie aanvinkt dan zal Windows de helderheid van je scherm aanpassen in functie van het omgevingslicht en je batterijniveau. Je kan uiteraard altijd nog manueel bijsturen. Let op: deze functie wordt nog niet door elke Windows-pc ondersteund.

Je hoeft niet alles zelf te doen.

Windows Mobiliteitscentrum

Na de taakbalk en de instellingen is er nog een derde menu dat je kan raadplegen: het Windows Mobiliteitscentrum. Het Mobiliteitscentrum brengt al je instellingen voor beeld, volume etc. samen in één venster. Je vindt het snel via de zoekbalk. Het vakje Helderheid van het Beeldscherm huisvest de schuifregelaar.

Alle instellingen onder één dak.

F-toetsen gebruiken

Je hebt nu liggen graven in verschillende Windows-apps en menu’s, maar het antwoord op onze vraag lag eigenlijk recht onder onze vingers. Bij veel laptops vindt je immers op het toetsenbord een sneltoets terug om de helderheid van het scherm te regelen. Dit kan bijvoorbeeld F2 zijn om het scherm donkerder te maken en F3 om het lichter te maken. De precieze indeling van de F-toetsen kan wel van laptop tot laptop verschillen. Dit zal duidelijk met een icoon op je toetsenbord aangegeven staan.

Leer de F-toetsen van je toetsenbord gebruiken.

Intel Grafisch besturingscentrum

Tenslotte kan je ook nog via de applicatie van je grafische kaart de beeldschermhelderheid aanpassen. Is jouw grafische kaart bijvoorbeeld van Intel, dan dien je het Intel Grafisch besturingscentrum te gebruiken. Om te weten te komen van welke fabrikant je grafische kaart komt, kunnen we de PC Health Check App aanraden.

Met het Intel grafisch besturingscentrum regel je de helderheid van al je schermen.