Voor een e-bike van Gazelle of Trek betaal je al snel 3.000 tot 4.000 euro. Maar ook voor minder dan 2.500 euro kan je beschikken over een krachtige e-bike. Welke modellen je zeker moet bekijken en waar je op wilt letten bij betaalbare e-bikes, leggen we graag aan je uit. Het gros van de e-bikes die wij testen zijn behoorlijk prijzig. Gazelles Eclipse C380 HMB kost bijvoorbeeld al 5.999 euro. Merken als het Belgische Cowboy duiken vaak net onder de 3.000 euro, en ook bij Canyon kan je over een e-bike beschikken voor nog geen 3.000 euro. Hoe fijn het ook is om op zulke e-bikes te fietsen: voor menigeen zijn ze simpelweg te duur. Voor deze koopgids zijn we daarom op zoek gegaan naar betaalbare e-bikes. De exacte invulling van het begrip ‘betaalbaar’ staat uiteraard wel steeds ter discussie. Wat voor de een betaalbaar is, ligt voor de ander ver buiten bereik.

Na lang wikken en wegen hebben we de bovengrens op 2.500 euro vastgelegd. Dat is in ons optiek het ideale budget voor een elektrische fiets waar je lang plezier van kan hebben. Vast staat dat de prijzen van betaalbare e-bikes niet zomaar duizenden euro’s lager liggen. Daarvoor wordt steeds bespaard op componenten, marketing en software. Merken met prijzigere onderdelen als Bosch, Shimano en Enviolo zien we hierdoor minder vaak op betaalbare e-bikes. Voor schijfremmen kijken merken bijvoorbeeld net wat vaker in het aanbod van Tektro, en de motoren zijn veelal afkomstig van bijvoorbeeld Bafang of MiVice. Tijdens het fietsen hoef je daar niet per se iets van te merken. Goedkoop hoeft immers geen duurkoop te zijn, zeker als er gewinkeld wordt bij bekende leveranciers. Afhankelijk van het gebruik hoeft een ‘goedkoper’ onderdeel ook zeker niet slechter te presteren. Neem de motor als voorbeeld: Bosch-motoren zijn vaak duurder en bieden vooral meer trapondersteuning tijdens het fietsen. Heb je die extra kracht helemaal niet nodig omdat je enkel in stedelijk gebied fietst, dan is een goedkopere achterwielmotor waarschijnlijk voldoende.

Midden- of achterwielmotor

Goedkopere e-bikes hebben vaak een achterwielmotor. Deze zit dan in plaats van de (naaf)versnellingen. In vergelijking met middenmotoren (ongeacht het merk) bieden ze iets minder vermogen (in Nm). We merken ook op dat e-bikes met een naafmotor minder natuurlijk kunnen trappen. Dit komt doordat ze meestal geen krachtsensor hebben die meet hoeveel kracht je werkelijk zet. Hierdoor word je als een raket vooruit gelanceerd. Sommige merken lossen dit op met een externe krachtsensor. Vermogen is in dit geval het belangrijkste nadeel. Of je hier last van hebt, hangt af van de routes die je aflegt en wat je met de e-bike wilt vervoeren. Het is af te raden om een elektrische fiets met achterwielmotor aan te schaffen voor gebruik in heuvelachtig gebied. Voor vlakke, stedelijke gebieden is het vermogen meestal wel toereikend. Om te bepalen of een e-bike voldoende vermogen biedt, is het in eerste plaats belangrijk dat je er een eindje mee rondrijdt. Specificaties zijn in dat opzichte belangrijk, maar wegen niet op tegen een proefrit.

Veilig tot stilstand

Voor elektrische fietsen kunnen we drie remtypes onderscheiden: hydraulische schijfremmen, rollerbrakes en velgremmen (ook wel bekend als ‘V-brakes’). Hydraulische schijfremmen bieden zeer veel remcapaciteit en worden gezien als de meest effectieve en betrouwbare remmen voor e-bikes. Zelfs in de regen blijven deze remmen goed presteren. Echter, hydraulische schijfremmen zijn duurder dan andere remsystemen. Dit wordt soms opgelost met mechanische schijfremmen. In plaats van hydraulische vloeistof bedien je de remmen dan met stalen kabels. Zulke systemen zijn echter gevoeliger voor slijtage. Bovendien lever je voor de lagere prijs ook in op de remcapaciteit. Mechanische schijfremmen zijn nog wel effectiever dan rollerbrakes en velgremmen, maar minder krachtig dan hydraulische schijfremmen. Rollerbrakes en velgremmen zijn wat ons betreft regelrechte no-go’s voor elektrische fietsen. Zelfs op een stadfiets zonder motor hebben die remmen al moeite om een fiets tot stilstand te brengen. Laat staan dat je 25 km/u rijdt en dan plots moet remmen. Bij slecht weer is de effectiviteit van die remsystemen zelfs ondermaats te noemen. Tenzij je budget het écht niet toelaat om voor schijfremmen te kiezen, moet je de rollerbrakes en V-brakes echt vermijden.

Bespaar niet op je remmen: ze kunnen het verschil maken in onverwachte verkeerssituaties.

Ketting- of riemaandrijving

Betaalbare elektrische fietsen zijn niet per se ‘betaalbaar in onderhoud’. Prijzige e-bikes bevatten vaker snufjes die ervoor zorgen dat ze onderhoudsarm zijn. Dat geldt bijvoorbeeld voor de overbrenging van de trapkracht naar het achterwiel: de ketting. Van oudsher is die ketting gemaakt van metaal. De laatste jaren worden riemen, gemaakt van een mix tussen rubber en carbon, vaker gebruikt bij e-bikes. Riemen zijn veel minder slijtagegevoelig dan metalen kettingen. Gates CDX-riemen zouden zelfs tot 35.000 kilometer meegaan zonder enige vorm van onderhoud. Van een metalen ketting hoef je zo’n uithoudingsvermogen niet te verwachten. Riemaandrijving is bovendien efficiënter in het overbrengen van kracht. Bij een ketting gaat een deel van de kracht die je in het fietsen steekt, verloren in de frictie tussen de metalen onderdelen. Hierdoor hoef je bij riemaandrijving in principe iets minder kracht te zetten om de gewenste snelheid te behalen. Riemen zijn tot slot een tikkeltje stiller. Ook dat is toe te schrijven aan het ontbreken van frictie; rubber is minder rumoerig als het langs metaal beweegt. Dat wil niet zeggen dat je e-bikes met een ketting moet laten staan. Wel moet je meenemen dat je daardoor vaker bij de fietsenmaker staat voor onderhoud. Als je veel kilometers wil maken met de elektrische fiets, bespaar je jezelf die kosten door voor riemaandrijving te kiezen. Dat je wat te kiezen hebt op dat vlak, bewijst de Tenways CGO-serie. Zowel de CGO600 (Pro) als de CGO800S bieden riemaandrijving. Riemaandrijving is overigens niet mogelijk op fietsen met derailleurversnellingen. Die komen standaard met een metalen ketting.

Bereik en smarts

Vergeet bij het aanschaffen van een betaalbare e-bike niet om het bereik onder de loep te nemen. De accu is voor e-bikefabrikanten steeds het duurste onderdeel. Om de kostprijs van een e-bike te verlagen, moet er vaak ook aan de accucapaciteit gesleuteld worden. Het werkelijke bereik van een elektrische fiets is moeilijk te bepalen. Men zegt wel eens dat je minimaal 10 kilometer haalt per 100 Wh. Op een accu van 400 Wh zou een e-bike het dus tot 40 kilometer uithouden. Laat je niet misleiden door de getallen die de fabrikant opgeeft. De werkelijke range wijkt vaak af van het opgegeven bereik. Het werkelijke bereik hangt ook af van de weg- en weersomstandigheden. In stedelijke gebieden ligt het bereik vaak wat lager door het veelvuldige optrekken bij stoplichten. Lage temperaturen zorgen er ook voor dat het bereik daalt. Wel geeft het bereik je een indicatie van hoe ver een e-bike zou kunnen komen. Als je twijfelt over de prestaties van een e-bike, is het aan te raden om testverslagen te lezen. Zeker als een bepaalde klacht (of pluspunt) vaker terugkomt, is dat iets om rekening mee te houden. Dat geldt ook voor ervaringen met het bereik. Als iedereen positief is over het bereik, dan kan je dat meenemen in je eindbeslissing. Iets minder subjectief is de aan- of afwezigheid van slimme extraatjes, zoals een handig scherm of een app voor op je smartphone. In het instapsegment zijn er maar weinig e-bikes met een app. Wij vinden het geen must-have. Apps laten je vaak ritstatistieken uitlezen, het batterijpercentage inzien en de firmware updaten. In uitzonderlijke gevallen kan je de diverse trapondersteuningsmodi naar wens instellen.

Tenways CGO600 Pro

De Tenways CGO600 Pro staat bekend om zijn soepele en natuurlijke trapondersteuning. Hiervoor bevat dit CGO-model een trapkrachtsensor, ter aanvulling op de rotatiesensor van de MiVice-achterwielmotor. Met 60 Nm biedt dit exemplaar ook een stuk meer vermogen dan concurrerende e-bikes met een naafmotor. Hierdoor is de CGO600 Pro ook geschikt voor korte (berg)beklimmingen. Steilere beklimmingen zouden we afraden: de fiets heeft namelijk geen versnellingen. We zouden de e-bike daarom met name aanbevelen voor mensen die in een stad wonen. Met een uitneembare accu en een ‘hufterproof’ voorlicht dat in het frame verwerkt zit, is hij daarvoor uitermate geschikt. Voor een stadsfiets is het dan wel weer opvallend dat er geen slot op zit. Je moet dan ook zelf nog een ringslot of een los fietsslot aanschaffen. Gezien het scherpe prijskaartje van 1.799 euro kunnen we dat wel door de vingers zien.

Adviesprijs: 1.799 euro – www.tenways.com

Eigenschappen: MiVice-achterwielmotor (60 Nm), geen versnellingen, riemaandrijving, hydraulische schijfremmen, uitneembare accu (360 Wh).

Trek Verve+ 1

Met een prijskaartje van slechts 2.199 euro is de Verve+ 1 van Trek mogelijk de goedkoopste elektrische fiets met een Bosch-middenmotor. Met een vermogen van 40 Nm is die wel iets minder krachtig dan de Tenways, maar voor stedelijke ritten en recreatief gebruik is dat meer dan voldoende vermogen. Steile heuvels hoef je met de Verve+ ook niet te vermijden: met acht versnellingen bepaal je zelf hoeveel kracht je moet zetten tijdens de beklimmingen. Waar we mogelijk nog het meest om staan te springen is de geveerde SR Suntour-voorvork, die de klappen van het wegdek deels kan opvangen, waardoor fietsritten een stuk comfortabeler aanvoelen. Waar je bij de Trek wel op moet letten, is dat de accu die er standaard bij zit relatief klein is, met een capaciteit van 300 Wh. Deze kan je nog wel upgraden naar 400 Wh of 500 Wh, voor respectievelijk 2.399 en 2.599 euro. Dat kan je ook op een later moment doen: de accu is uitneembaar.

Adviesprijs: vanaf 2.199 euro – www.trekbikes.com

Eigenschappen: Bosch Active Line-middenmotor (40 Nm), derailleurversnellingen, kettingaandrijving, hydraulische schijfremmen en uitneembare accu (drie opties: 300, 400 en 500 Wh).

Cortina E-Lett

Cortina zet met de E-Lett een betaalbaar alternatief voor de Cowboys en VanMoofs op de markt. Het design van de E-Lett is gebaseerd op dat van recente Cowboy- en VanMoof-modellen. De Promovec-achterwielmotor van de E-Lett is, net als de Bosch-motor van de Trek, minder krachtig dan die van de Tenways. Tel daarbij op dat de e-bike geen versnellingen heeft, en je hebt een fiets waarmee je liever geen steile heuvels beklimt. In stedelijke gebieden komt de E-Lett volledig tot zijn recht, door zijn lage gewicht en geïntegreerde verlichting. Net als de Tenways beschikt Cortina’s stadsfiets over riemaandrijving, wat hem onderhoudsarm maakt. Via de Cortina-app kun je de verlichting in- en uitschakelen, de actuele snelheid inzien en het overgebleven bereik opvragen. In tegenstelling tot de Tenways en Trek beschikt de E-Lett niet over een schermpje dat deze informatie weergeeft.

Adviesprijs: vanaf 2.499 euro – www.cortinabikes.com

Eigenschappen: Promovec-achterwielmotor (45 Nm), geen versnellingen, riemaandrijving, hydraulische schijfremmen, niet-uitneembare accu (360 Wh).