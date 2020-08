De prijzen op de markt van de e-bikes worden door het snelgroeiende aanbod steeds lager en dat maakt elektrische fietsen meer toegankelijk dan ooit. Dit is ons voorstel bij een budget van 2.000 euro of minder.

De tijd dat e-bikes enkel dienden ter ondersteuning van zij die het moeilijk hebben met het trappen, is al lang voorbij. Een e-bike is vandaag de dag simpelweg een vervoersmiddel dat je van punt A naar punt B brengt, zonder (al te veel) moeite. Nu meer dan ooit is het een manier om het pendelen aangenamer en gezonder te maken. Moet je op een gewone dag 20 minuten heen én terug met een mondmasker op de bus zitten onderweg naar je werk? Dan zal de frisse lucht van een fietstocht ongetwijfeld welkom zijn.

Ook voor wie nu al met een gewone fiets naar het werk rijdt, zijn er voordelen. Niemand komt immers graag bezweet op het werk aan. En als het plots regent? Dan ben je nog steeds sneller thuis dan met een gewone fiets. Denk ook aan taken die je momenteel met de fiets doet, maar eigenlijk tegen je zin, zoals gaan winkelen. Waarom zou je nog de ziel uit je lijf trappen met een volle fietstas? Hieronder alvast enkele zaken waarmee je rekening moet houden bij je aankoop.

Welke stijl verkies je?

Het aanbod e-bikes is enorm en het is moeilijk om echt een duidelijk overzicht te krijgen als je op Google elektrische fiets ingeeft. Zo zijn er bijvoorbeeld de elektrische stadsfietsen, meteen een categorie waarin je veel verschillende modellen zal terugvinden.

Ze hebben echter wel iets gemeen, want ze zijn allemaal ontworpen om de beste prestaties te leveren op de weg. Dat kunnen dan lange fietstochten op zondagmiddag zijn of je dagelijkse pendeltocht door de stad. We delen de elektrische stadsfietsen op in twee categorieën: De vrijetijdsfietsen en de urban bikes. De vrijetijdsfiets ziet eruit als een traditionele fiets waar een motortje op geïnstalleerd is. Dit zijn meteen ook de goedkoopste elektrische fietsen die je kan krijgen en het prijsplafond zit hier zo rond de 1500 euro, al zijn er veel exemplaren voor minder dan 1000 euro te vinden. Wil je een fiets zoals je nu al een fiets hebt, maar dan elektrisch zonder dat je met iets rekening moet houden? Dan kijk je best hier. Wat je in dat geval zal missen, is de draagbaarheid van een urban bike. Deze dienen op zich dezelfde functie als de vrijetijdsfiets, maar doen dat in een modern jasj. Ze zijn gebouwd om makkelijk te dragen te zijn en zijn, zoals het hoort bij een moderne fiets, vaak voorzien van een app die je zelf dingen laat instellen. Minimalisme is vaak belangrijk en in veel gevallen gaat het zelfs om fietsen die in het basismodel de spatborden achterwege laten. Enkel voor het pendelen op droge dagen dus, en niet om toch snel even naar de bakker te rijden door de regen.

Ik wil vouwen

Naast bovenstaande is er ook nog een tweede grote categorie, namelijk die van de elektrische mountain bikes. Veel uitleg is hier niet bij nodig, want ze vullen dezelfde functie als de niet-elektrische modellen en zijn dus uitermate geschikt om door de bossen en velden te rijden. Ze zijn voorzien van schokdempers en kunnen een pak meer verdragen dan de traditionele stadsfiets, wat hen ideaal maakt voor de sportieve gebruiker. Door deze schokdempers en hun brede banden zijn ze echter ook aan te raden als je vaak op slechte wegen rijdt. Reken er wel op dat je aardig meer zal betalen.

De elektrische vouwfietsen zijn een laatste grote categorie en zijn gemaakt om met je mee te nemen, of dat nu in de koffer van je auto is of op het openbaar vervoer om de laatste kilometers naar het werk te overbruggen. De meeste exemplaren kan je in het midden samen voegen

Welk budget heb je?

Vooraf een budget bepalen voor de aankoop van je nieuwe e-bike is een goed idee. In de huidige markt kan je al snel een e-bike aankopen voor minder dan 1000 euro als je dat zou willen. Je betaalt op dat moment voor een elektrische fiets die je van punt A naar punt B kan brengen zonder veel meer. Voor sommige gebruikers is dit meer dan voldoende en je kan voor deze modellen terecht bij de gemiddelde fietsenwinkel.

Toch willen sommigen meer dan eender welke e-bike, net zoals dat bij wagens het geval is. Wil je een fiets die ook een lifestyle-element toevoegt aan je ervaring? Dan zal je hiervoor meer gaan betalen. We denken dan bijvoorbeeld aan de Cowboy of de VanMoof S3, moderne elektrische fietsen die voor een volledige ervaring zorgen, zoals je dat ook bij Tesla kan vinden. Kies je voor deze categorie dan zal je een budget moeten voorzien van ongeveer 2000 euro of meer. Wie echt serieus is over zijn aankoop kan nog een stapje verder gaan en kiezen voor een premium e-bike van het hoogste niveau.

In deze categorie vinden we veel elektrische mountainbikes en andere professionele fietsen die richting de 10.000 euro gaan, maar ook de stevigere e-bikes van rond de 3500 euro. Vooral het verschil tussen een e-bike van minder dan 1000 euro en een van 2000 zal je merken en op dat punt is het zeker het overwegen waard om nog even te wachten en een duurder model aan te schaffen.

VanMoof Electrified S2

Eind april kondigde de Nederlandse fietsenproducent VanMoof de Electrified S3 en X3 aan, de opvolger van de enorm populaire S2 en X2, twee e-bikes die tijdens hun lancering in 2018 hun tijd vooruit waren. Anno 2020 was het echter tijd voor een nieuw model, want de concurrentie stond ondertussen niet stil. VanMoof heeft al vaker gezegd dat ze elektrische fietsen bij een zo breed mogelijk publiek willen introduceren en daarom deed het bedrijf iets ongezien: Het biedt de Electrified S3 en X3 aan voor maar 1998 euro!

Dat is een prijsdaling van meer dan 40 procent voor een fiets die op elk vlak beter is dan zijn voorganger. Het lijkt vreemd. Als Apple dit zou doen met de iPhone, zou je denken dat er iets mis is met de nieuwe generatie. Dat is echter niet het geval. VanMoof neemt het productieproces vanaf de S3 en X3 immers grotendeels zelf in handen. Koppel daar een recente investeringsronde van 12,5 miljoen euro aan en het gevecht voor de harten van de consument kan beginnen. Met de VanMoof Electrified S3 en zijn iets kleinere broertje, de X3, heb je meteen een van de beste e-bikes van het moment in handen.

We zijn er alvast van overtuigd dat je VanMoof steeds meer zal zien rijden op straat. Het bedrijf opende recent een pop-up store in hartje Antwerpen en ook hun televisiereclame is al in meerdere landen te bekijken. In Frankrijk werd deze zelfs van het scherm verbannen onder druk van de auto-industrie. Zeker het overwegen waard.

Website: www.vanmoof.com

Prijs: 1998 euro

Eigenschappen: Goed uitgeruste e-bike, goede app, boost-knop

Cowboy 2019

Het Belgische Cowboy heeft enkele maanden geleden de derde versie van hun populaire e-bike gelanceerd. Deze zag een prijsstijging van enkele honderden euro’s naar 2300 euro, wat wil zeggen dat hij net buiten de scope van deze koopgids valt. De lancering betekent echter ook dat veel gebruikers de overstap willen maken naar het nieuwe model, waardoor de versie uit 2019 goedkoper te vinden is.

Zo zagen wij de Cowboy 2019 een tijdje terug al op iBood voor slechts 1699 euro en ook op de tweedehandsmarkt kan je ongetwijfeld koopjes doen. Hoe dan ook gaat het om een prima e-bike met een actieradius van zo’n 70 kilometer en een afneembare batterij. Het design is modern en zal ongetwijfeld je medeweggebruikers jaloers maken. Wij noemden hem niet voor niets de Tesla van de e-bikes in onze review.

Ga je graag op verkenning in je omgeving, maar is zelf fietsen niet meteen je ding, dan is de Cowboy een ideaal alternatief voor de auto en ook als stadsfiets is hij ideaal. Let er wel op dat je nog verschillende accessoires zelf zal moeten aankopen. De Cowboy 2019 komt immers niet met spatlatten en heeft geen staander of bel. Voor sommigen zal dit echter een voordeel zijn, want zo kan je de e-bikes volledig naar smaak aanpassen. Ben je toch nog niet helemaal overtuigd, dan kan je via de Cowboy-website altijd een testrit aanvragen met de nieuwe Cowboy 3 en zelf de vergelijking maken. Koop Belgisch!

Website: www.cowboy.com

Eigenschappen: Belgisch, afneembare batterij, modern design, multifunctionele app

Prijs: 1990 euro

Trek Verve+ 1

De Verve+ 1 is een elektrische fiets die zorgt dat je vaker gaat fietsen. Je dagelijkse ritten, woon-werkverkeer en trainingstochten krijgen allemaal een flinke zet in de rug. Verder is deze e-bike uitgerust met onderdelen waarbij comfort en veiligheid voorop staan, zoals een soepele geveerde voorvork, ergonomische contactpunten, extra brede stabiele banden voor een goede grip en verlichting. Een Alpha Aluminium frame, 8-speed Shimano-aandrijving en een Bosch Active Line (250 watt, 40 Nm) motor voor ondersteuning tot 25 km/u, een Purion-controller en naar keuze een 300 Wh, 400 Wh of 500 Wh accu.

Daarnaast krijg je hydraulische schijfremmen voor consistente remkracht onder alle weersomstandigheden, een verstelbare stuurpen, ergonomische handvatten, spatborden, verlichting, en een beugelslot. Het voordeel van Trek is dat zij al jaren ervaring hebben met elektrische fietsen en dus niet over een startup gaat zoals dat bij Cowboy en VanMoof het geval is. Dat heeft zo zijn voordelen natuurlijk, want je kan vertrouwen op hun brede expertise. Ben je geen fan van de moderne look van de Cowboy, dan zal de Verve je met zijn traditionele uiterlijk zeker kunnen plezieren. Wil je later iets anders, dan heeft het enorme aanbod van Trek zeker iets naar je zin, of het nu gaat om traditionele fietsen, mountainbikes, e-bikes of zelfs uitrusting. De vele verkooppunten in België zullen ongetwijfeld ook een voordeel zijn.

Website: www.trekbikes.com/

Prijs: Vanaf 1990 euro

Eigenschappen: Volledig uitgerust, Bosh-motor, Batterij achteraan

Xiaomi Mi Electric Folding Bike

Ook Xiaomi zit mee in de e-bikes. We stellen je ook even voor aan een ander type fiets, namelijk de Mi Electric Folding Bike. Dit is de nieuwe elektrische fiets van Xiaomi. Het inklapbare model beschikt over een elektrische motor die tot wel 45 km mee gaat met een snelheid van 25 km/h! Mocht de batterij van de fiets leeg zijn dan laad je hem eenvoudig op, binnen drie uur is de accu volledig opgeladen en gereed voor gebruik.

Zelf bepalen hoe hard je bij moet trappen bij deze fiets is geen probleem door de drie versnellingen van Shimano waarmee je eenvoudig varieert tussen de verschillende modi. De meegeleverde fietscomputer maakt het mogelijk om tijdens je rit je snelheid te bekijken en de modus aan te passen. De Mi Electric Folding Bike kost je 1000 euro, maar daar krijg je wel heel wat voor terug. Het design doet bovendien denken aan dat van VanMoof en ziet er bijzonder aangenaam uit. Xiaomi heeft bovendien jarenlange ervaring met technische hardware in alle geuren en kleuren en dan kan je erop vertrouwen dat het ook bij de Mi Electric Folding bike wel goed zit.

Website: www.mistorebenelux.com/

Prijs: 999 euro

Eigenschappen: Vouwbaar, mooi design