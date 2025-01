Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang elke week het beste van Clickx in je mailbox. E-mailadres

Lezeres Rita bezorgde ons de volgende vraag: “Ik heb een router met WiFi 6, maar zou het signaal in huis willen verbeteren. Welke wifiversterkers zijn daarvoor het beste?”

Als je een router met WiFi 6 hebt, wil je natuurlijk versterkers die compatibel zijn met die standaard om optimaal te profiteren van de snelheid en capaciteit. Kortweg zijn er drie verschillende methodes om je wifinetwerk beter te maken: meshsystemen (voor een kwalitatiever netwerk), range extenders (die je wifisignaal verder doen reiken) en powerline-adapters. We zetten enkele oplossingen op een rijtje.

Mesh-systemen zijn doorgaans de beste keuze voor het uitbreiden van je netwerk. Ze bieden een stabieler en krachtiger signaal, omdat ze meerdere knooppunten gebruiken die onderling communiceren. Een aantal uitstekende WiFi 6 mesh-systemen zijn de Netgear Orbi AX6000 (RBK852) TP-Link Deco X60 en Asus ZenWiFi AX (XT8). Als je geen compleet mesh-systeem wilt, kan je ook kiezen voor een WiFi 6-repeater (range extender). Deze zijn eenvoudig in te stellen en versterken het bestaande WiFi 6-signaal van je router. Met de Netgear Nighthawk AX8 (EAX80) of TP-Link RE705X zit je alavst goed. Als de afstand echt groot is en muren of isolatie een obstakel vormen, dan zijn powerline-adapters een goede oplossing, zolang het elektriciteitsnetwerk in je woning niet te oud is. We hebben goede ervaringen met de Devolo Magic 2 WiFi 6-powerlines. Voor elke situatie is er dus wel een gepaste oplossing.

Heb jij ook een technologievraag? Stel ze dan hier. De helden van Clickx beantwoorden jullie vragen maandelijks in het magazine.