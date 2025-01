Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang elke week het beste van Clickx in je mailbox. E-mailadres

Apple-gebruikers klagen massaal over de nieuwe usb-c-kabels die sneller kapot zouden gaan, maar is dit echt zo? Terwijl de rest van de wereld al jaren probleemloos met usb-c werkt, lijkt het erop dat de overstap bij iPhonegebruikers voor de nodige frustraties zorgt.

USB-C is de industriestandaard. Voor iedereen anders lijkt de overstap een welkome verandering, maar voor sommige iPhone-gebruikers niet. Om eerlijk te zijn: ik begrijp de frustratie niet. Mijn huis ligt bezaaid met usb-c-kabels en geen enkele heeft me ooit in de steek gelaten. Of ze nu van de Hema komen of elders, ze lijken allemaal lang mee te gaan. Waarom klagen dan zoveel Apple-gebruikers over kapotte kabels? Het is niet alsof USB-C een nieuwe, onbekende technologie is. USB-C ondersteunt hogere snelheden voor gegevensoverdracht dan Lightning en kan tot 40 Gbps halen met USB 4, ideaal voor grote bestanden. Lightning daarentegen heeft altijd een wat tragere snelheid gehad, meestal USB 2.0 of USB 3.0, en toch had niemand daar last van – tot nu.

De geschiedenis van Lightning en USB-C

Met deze overstap is het niet de eerste keer dat Apple zijn gebruikers dwingt tot verandering. In 2012 introduceerde Apple de Lightning-poort, ter vervanging van de grote 30-pinsconnector. Ook toen waren gebruikers boos omdat ze gedwongen werden om nieuwe kabels en accessoires te kopen. Maar zoals destijds bleek, was Lightning een enorme verbetering. De kabel was compacter, makkelijker in gebruik en kon in elke richting worden ingeplugd, iets wat de micro-usb-connector niet kon. Deze keer is het anders. USB-C is niet een door Apple zelf ontwikkelde, nieuwe standaard. Het is een universele aansluiting die al wijdverbreid is. Sterker nog: de meeste Android-gebruikers hebben waarschijnlijk al jaren usb-c-kabels in huis liggen. Toch blijven de klachten op sociale media toenemen. Misschien ligt dat aan het feit dat deze verandering niet zo duidelijk een verbetering lijkt als destijds met Lightning. Ja, USB-C is sneller en flexibeler, maar als je alleen je iPhone oplaadt en weinig grote bestanden overdraagt, zal je die voordelen misschien niet meteen zien.

Frustratie of feit?

Laten we eerlijk zijn: sommige gebruikers weten gewoon niet goed om te gaan met hun technologie. Ik heb vaak genoeg mensen in de trein gezien die hun telefoon met brute kracht van de oplader trekken, met de kabel nog half vast in hun hand. Maar zelfs dat zou niet genoeg moeten zijn om een goede usb-c-kabel te breken. De poort van de telefoon zal er eerder onder lijden dan de kabel zelf. Daarnaast zit er misschien een ander element van ongenoegen in het spel: de weerstand tegen verandering. Apple-gebruikers zijn gewend geraakt aan Lightning, en nu ze gedwongen worden over te stappen op een nieuwe kabel, dankzij Europese regelgeving, lijkt elke reden om te klagen welkom. In de VS woedt er al een tijdje een cultuuroorlog tussen Android- en Apple-fans, en de USB-C-overstap heeft dat vuur alleen maar aangewakkerd. Deze spanning zorgt ervoor dat elk technisch probleem, hoe klein ook, breed wordt uitgesmeerd op sociale media. Sommige gebruikers doen het misschien zelfs expres om aandacht te trekken. Er is een fenomeen genaamd ‘rage baiting’, waarbij mensen bewust controversiële of onzinnige opmerkingen plaatsen om reacties uit te lokken. Waar kan dat beter dan in de eeuwige strijd tussen Apple en Android? En niets werkt beter als onderwerp dan een nieuwe technologie die geforceerd wordt door regelgeving.

Ironisch genoeg is de overstap naar USB-C bedoeld om e-waste te verminderen, maar in werkelijkheid kan het leiden tot een enorme toename van afgedankte Lightning-kabels. Mensen hebben jarenlang geïnvesteerd in Lightning-accessoires en nu moeten ze die vervangen. Maar uiteindelijk is dit een stap vooruit. USB-C is een flexibele standaard die in staat is om veel meer apparaten te ondersteunen dan Lightning ooit kon. En het beste van alles: fabrikanten hoeven Apple geen licentiekosten te betalen voor het gebruik van USB-C, wat leidt tot goedkopere en toegankelijkere accessoires voor de gebruiker. De vraag blijft echter: waarom horen we zoveel over kapotte kabels bij Apple-gebruikers? Misschien ligt het aan slechte gewoonten, misschien aan weerstand tegen verandering of misschien willen mensen gewoon hun frustraties uiten. Wat het ook is, USB-C is hier om te blijven. En voor degenen die er nu over klagen: geef het wat tijd, net zoals je deed met de overstap van 30-pins naar Lightning. Over een paar jaar zal niemand er meer om malen. Maar ach, wat weet ik ervan? Ik ben slechts een tevreden Android-gebruiker met een overvloed aan onbreekbare usb-c-kabels.