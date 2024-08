Bericht: JavaScript is vereist voor deze inhoud.

Ramen lappen, stofzuigen, strijken – bijna niemand vindt het leuk om deze en andere huishoudelijke taken te doen. Gemiddeld besteden we ongeveer 2 uur per dag aan verschillende huishoudelijke taken. De dames doen vaak nog meer. In 63 jaar volwassen leven (van 18 tot 81 jaar) komt dit neer op meer dan 49.000 uur, minstens 5,6 jaar. Als je deze tijd wilt besparen, kun je nu slimme hulpjes inschakelen voor huishoudelijk werk. Dit artikel stelt er een aantal voor.

Kunstmatige intelligentie voor huishoudelijk beheer

Kunstmatige intelligentie zorgt voor een revolutie in het huishouden door middel van automatisering en gepersonaliseerde hulp. Het maakt het mogelijk om routines te optimaliseren en het dagelijks leven efficiënter te maken. Slimme koelkasten kunnen bijvoorbeeld de inhoud controleren, vervaldata bijhouden en automatisch boodschappenlijstjes maken die naar de smartphone worden gestuurd. Deze apparaten leren van het koopgedrag en de eetgewoonten van de gebruiker om gepersonaliseerde suggesties te doen voor recepten en noodzakelijke aankopen.

Maar de slimme technologie kan nog meer. Intelligente huishoudrobots maken bijvoorbeeld helemaal zelf schoon. Ze hoeven alleen maar een vooraf gedefinieerde routine te volgen en vervolgens hun eigen beslissingen te nemen op verzoek van de eigenaar. Een ander voordeel is dat de robots vaak gemakkelijk op afstand bediend kunnen worden via een smartphone. Bij sommige apparaten is er echter nog ruimte voor verbetering. Ze maken niet altijd even precies schoon. Als je een grondige schoonmaakbeurt wilt zonder een vinger uit te steken, huur dan gewoon een gerenommeerd schoonmaakbedrijf in. De professionals zorgen niet alleen voor het nodige schoonmaakgerei, maar gebruiken ook hun expertise om snelle resultaten te garanderen.

Vaarwel strijkblues: deze hulpjes zorgen voor kreukvrije kleding

Tegenwoordig strijken we steeds minder. Een van de redenen hiervoor is de verandering in materialen. Steeds meer kledingstukken zijn gemaakt van synthetische stoffen, die voorkomen dat kreuken ontstaan of blijven zitten. Iedereen die natuurlijke stoffen zoals katoen of linnen naast de huid wil dragen, kent het probleem: kreuken blijven bestaan. Dankzij de voortschrijdende technologie zijn er ook voor dit probleem tijdbesparende oplossingen.

Stoomstrijkijzers zijn bijvoorbeeld een populair alternatief voor traditionele strijkijzers. Ze gebruiken hete stoom om snel en efficiënt kreuken uit kleding te verwijderen zonder dat er een strijkplank nodig is. Dit is vooral praktisch voor delicate stoffen die last kunnen hebben van directe hitte.

Wasmachines en drogers zijn ook geavanceerder geworden. Veel modellen hebben nu speciale instellingen die kreuken minimaliseren. Deze functies omvatten zachter centrifugeren en verbeterde droogcycli die ervoor zorgen dat kledingstukken minder gekreukt uit de machine komen.

Ramen schoonmaken vanuit je luie stoel

Iedereen wil kristalheldere ramen, maar het is vaak zenuwslopend om dat voor elkaar te krijgen. Strepen, te veel water, ongeschikte schoonmaakmiddelen – sommige mensen verliezen al snel hun geduld en nemen genoegen met een gebrek aan zicht door de ramen. Maar heel weinig mensen beseffen dat je niet alleen het huishouden kunt doen met minimale inspanning, maar ook de ramen kunt schoonmaken. Het toverwoord hiervoor: Robots.

De behendige hulpjes zuigen zich vast aan de ruit en doen comfortabel en nauwgezet hun ronde. Geen vuiltje is veilig voor hen. Ze zijn uitgerust met een schoonmaakdoekje en doen meer dan alleen vuil verwijderen. Hoogwaardige modellen drogen de voorruit zelfs in dezelfde stap en laten een streeploze glans achter.

