RAM-geheugen in 2025: DDR4 of DDR5? 

DDR4 of DDR5? We leggen uit wat RAM precies doet en helpen je kiezen welk geheugen het best past bij jouw systeem en gebruik.

RAM of werkgeheugen is een van de meest essentiële, maar vaak ook onderschatte onderdelen van je pc. Zonder voldoende RAM draait zelfs de snelste processor op halve kracht. In deze gids leggen we uit wat RAM precies is, hoeveel je nodig hebt, waarom DDR4 nog steeds relevant is in 2025, én welk DDR5-RAM je vandaag het best kan kopen.

Wat is RAM, en wat doet het?

RAM staat voor Random Access Memory, ook wel werkgeheugen genoemd. Het is een snelle, tijdelijke opslagplaats voor gegevens die de processor nodig heeft om taken uit te voeren. Wanneer je bijvoorbeeld een game speelt, een foto bewerkt of gewoon tientallen tabbladen open hebt staan in je browser, wordt de benodigde data in het RAM opgeslagen voor razendsnelle toegang. Zodra je je computer uitschakelt, verdwijnt deze informatie weer. Dit in tegenstelling tot je SSD of harde schijf, waar data permanent bewaard blijft.

RAM verschilt op meerdere vlakken van je opslag: het is veel sneller, vluchtiger en essentieel voor de prestaties van je systeem. Hoe meer RAM je hebt, hoe soepeler je computer draait bij multitasking. Maar snelheid is minstens zo belangrijk: hoe hoger de kloksnelheid (gemeten in MHz), hoe sneller data gelezen en geschreven worden. Dat is waar het verschil tussen DDR4 en DDR5 een rol gaat spelen.

DDR4 of DDR5?

De huidige RAM-standaarden zijn DDR4 en DDR5. DDR4 is al jaren de standaard, maar DDR5 wint terrein dankzij hogere snelheden, een lager energieverbruik en meer bandbreedte. Toch blijven veel gebruikers trouw aan DDR4, vooral omdat veel bestaande moederborden enkel DDR4 ondersteunen. Overschakelen naar DDR5 vereist namelijk ook een nieuw moederbord en vaak een nieuwere processor, zoals Intels 12e generatie of AMD’s AM5-platform.

Hoewel DDR5 stilaan de standaard aan het worden is, blijven veel gebruikers in 2025 nog trouw aan DDR4-geheugen, en daar zijn goede redenen voor. DDR4 is niet alleen een stuk goedkoper, maar ook ruimschoots beschikbaar in allerlei snelheden en capaciteiten. Bovendien ondersteunen veel bestaande moederborden uitsluitend DDR4, waardoor een overstap naar DDR5 vaak ook een nieuw moederbord en CPU vereist. Voor wie vooral op internet surft, mailt of lichte programma’s gebruikt, is het snelheidsverschil tussen DDR4 en DDR5 nauwelijks merkbaar.

Toch biedt DDR5 duidelijke voordelen voor wie het onderste uit de kan wil halen. Zo ligt de kloksnelheid bij DDR5 doorgaans hoger dan bij DDR4 met frequenties vanaf 4.800 MHz tegenover gemiddeld 3.200 MHz bij DDR4. Ook het energieverbruik ligt lager, en dit kan interessant zijn voor efficiëntere systemen. Daarnaast biedt DDR5 per module meer geheugenkanalen, wat zorgt voor betere prestaties bij veeleisende toepassingen zoals gaming, videobewerking of zware multitasking.

Tot slot is DDR5 simpelweg toekomstbestendig: alle moderne moederborden en processoren zijn ontworpen met DDR5 in gedachten. Voor zware gaming, creatief werk of productiviteit op hoog niveau, is DDR5 absoluut de investering waard. Voor casual gebruik of als je gewoon een oude pc wil upgraden zonder alles te vervangen, blijft DDR4 een logische keuze.

De beste RAM

Corsair Vengeance RGB Pro DDR4

De Corsair Vengeance RGB Pro DDR4 is al jarenlang een van de populairste keuzes voor gamers en pc-bouwers die nog gebruikmaken van DDR4. Niet alleen vanwege de prestaties, maar ook dankzij het opvallende design met dynamische RGB-verlichting. De modules zijn geoptimaliseerd voor zowel Intel- als AMD-platforms en kunnen makkelijk overgeklokt worden tot snelheden van 3.600 MHz. De aluminium hitteverspreiders zorgen voor een stabiele temperatuur, zelfs tijdens lange gamesessies of zware taken. Dankzij compatibiliteit met Corsair iCUE kan je de verlichting perfect synchroniseren met de rest van je build. Dit is een uitstekende keuze voor wie maximale prestaties wil uit een DDR4-platform zonder aan stijl in te boeten.

Adviesprijs: Vanaf 130 euro – www.corsair.com

Eigenschappen: DDR4-3600 MHz, CL18, Corsair iCUE RGB, aluminium heatspreader

Kingston HyperX Fury DDR4

De HyperX Fury DDR4 van Kingston is een betrouwbare, betaalbare oplossing voor wie een ouder DDR4-systeem nieuw leven wil inblazen. Deze RAM-sticks bieden snelheden tot 3.200 MHz en werken vaak meteen op volle kracht dankzij Plug N Play-ondersteuning. Het sobere maar stijlvolle ontwerp met een zwarte heat spreader zorgt voor goede koeling zonder poespas. Dankzij automatische overklokmogelijkheden (XMP) haal je makkelijk betere prestaties uit je systeem, zelfs op oudere moederborden. Dit is ideaal voor iedereen die wilt upgraden zonder hun hele platform te vervangen, of voor budgetbewuste gamers. Deze modules zijn ook compatibel met zowel Intel- als AMD-chips, waardoor ze breed inzetbaar zijn.

Adviesprijs: Vanaf 49 euro – www.hyperx.com

Eigenschappen: DDR4-3200 MHz, CL16, Plug N Play, low-profile heatspreader

Corsair Dominator Platinum RGB DDR5

De Corsair Dominator Platinum RGB DDR5 is het absolute vlaggenschip als het gaat om DDR5. Deze RAM-kit combineert brute kracht met een luxueuze afwerking. Met snelheden tot 6.000 MHz en lage latency levert dit geheugen topklasse prestaties, ideaal voor high-end builds en zware workloads. De stevige aluminium behuizing en Capellix RGB-verlichting zorgen voor een premium uitstraling, terwijl Corsair iCUE uitgebreide controle geeft over verlichting en monitoring. De Dominator-serie staat bekend om zijn stabiliteit bij overklokken, en deze DDR5-versie zet die traditie moeiteloos voort. Perfect voor wie geen compromissen wil sluiten op het vlak van looks en snelheid.

Adviesprijs: Vanaf 178 euro – www.corsair.com

Eigenschappen: DDR5-6000 MHz, CL36, Capellix RGB, aluminium heatspreader, iCUE-ondersteuning

Corsair Vengeance DDR5

De Corsair Vengeance DDR5 biedt sterke prestaties voor een instapprijsje, en is perfect voor wie overstapt naar een modern DDR5-platform zonder dat je het hele budget op RAM gooit. Deze geheugenmodules zijn verkrijgbaar in snelheden tot 5.600 MHz en zijn compatibel met de nieuwste Intel- en AMD-processoren. De sobere, zwarte heatspreader houdt de modules koel en past in vrijwel elke build. Geen RGB, geen overbodig gedoe, gewoon snel en stabiel geheugen dat doet wat het moet doen. Dankzij XMP 3.0-profielen is de installatie eenvoudig en behaal je zonder moeite optimale prestaties.

Adviesprijs: Vanaf 105 euro – www.corsair.com

Eigenschappen: DDR5-5600 MHz, CL40, zwarte low-profile heatspreader, XMP 3.0

