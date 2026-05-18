De beste VPN’s in 2026: privacy en vrijheid

Een extra laag onlinebescherming kan tegenwoordig zeker geen kwaad en een goede VPN brengt daarnaast ook nog meer voordelen met zich mee. Hier vind je vijf van de beste opties van dit moment.

Jaren geleden was een VPN misschien nog een redelijk niche onlinedienst, maar in 2026 voelt het toch wel duidelijk minder als een overbodige luxe. Als je veel gebruikmaakt van openbare wifi, als je toegang wil krijgen tot het aanbod van streamingdiensten in andere landen of als je gewoon iets meer controle wil over je eigen privacy online, dan kan een VPN toch wel erg handig zijn. Met een VPN bescherm je je internetverkeer en kan je het voor andere websites en diensten laten lijken alsof je totaal ergens anders in de wereld bent. In deze koopgids hebben we vijf van de beste VPN’s van dit moment op een rijtje gezet. Je vindt hier opties met een focus op gebruiksvriendelijkheid of juist op anonimiteit. Sommige diensten zijn daarnaast beter voor streaming, terwijl je andere VPN’s meer gewoon voor veilig surfen gebruikt. Er is voor ieder wat wils, ook naargelang je budget.

Wat is een VPN en waarom heb je er een nodig?

VPN staat voor ‘virtual private network’. Bij het gebruik van een VPN wordt je internetverkeer versleuteld. Je data gaat hierbij niet direct van jouw computer (of andere apparaat) naar een website die je bezoekt, maar reist via een externe server van de VPN-aanbieder. Jouw echte IP-adres wordt bij dit proces verborgen en het lijkt door het gebruik van dit soort externe servers alsof je internetverkeer ergens anders vandaan komt. Het is niet meer direct aan jou te koppelen. Dit hele concept zorgt er op de eerste plaats voor dat je online anoniemer en veiliger blijft. Je internetverkeer kan niet meer simpelweg naar jou terug worden geleid of worden onderschept. Door de extra versleuteling ligt je data niet meer zomaar voor het oprapen als je een openbaar netwerk gebruikt, maar is je data ook niet allemaal zomaar meer door je internetprovider in te zien.

Een andere reden waarom een VPN tegenwoordig erg handig kan zijn, is om je toegang te geven tot het aanbod van streamingdiensten uit andere landen of regio’s. Bij de meeste VPN’s kan je kiezen om verbinding te maken met servers uit allerlei verschillende landen en lijkt het voor websites vervolgens dus ook alsof je in zo’n ander land bent. Dat betekent dat je bijvoorbeeld met een server in de VS kan verbinden en vervolgens het aanbod van Netflix of Disney+ in de VS tot je beschikking krijgt (zolang je een abonnement hebt). Daarnaast is een VPN ook nog eens een goede optie om censuur in bepaalde landen te omzeilen. Sommige landen kunnen bepaalde websites standaard blokkeren, maar met een VPN kan je dus net doen alsof je in een ander land bent en toch toegang krijgen.

VPN’s laten je verbinding maken met allerlei verschillende servers in allerlei verschillende landen.

Waar moet je op letten bij het kiezen van een VPN?

Natuurlijk biedt niet elke VPN precies hetzelfde totaalpakket aan en verschillende diensten bieden vaak verschillende leuke extra’s of (enigszins) unieke voordelen. Toch zijn er een aantal specifieke dingen die ook in het algemeen belangrijk zijn om op te letten. Een van de grote voordelen van een VPN is dat het je een sterker gevoel van privacy kan geven, maar dat gevoel moet natuurlijk ook gerechtvaardigd zijn. Het is dus aan te raden om ervoor te zorgen dat je een VPN met een no-logs-beleid kiest. Dat betekent dat jouw activiteiten niet worden opgeslagen en dus niet alsnog naar jou te herleiden zijn. Heb je echt vooral een grote focus op anonimiteit en privacy, dan is het ook aan te raden om op te zoeken waar het bedrijf gevestigd is en of er in dat land een probleem kan ontstaan met de overheid die je data kan opvragen of iets dergelijks.

Een ander belangrijk aspect om op te letten, is snelheid. De meeste bekende VPN-diensten leveren tegenwoordig prima snelheden, maar dit is wel iets om in de gaten te houden bij het kiezen van de juiste dienst. Wanneer jouw internetverkeer via een externe server wordt verstuurd, zal het dus altijd iets langer duren dan wanneer de verbinding direct is. Hoe sneller de VPN-verbinding is, hoe minder je deze vertraging zal merken. Bij goede VPN’s merk je dus vrijwel geen vertraging en kan je gemakkelijk streamen en downloaden. Het is ook extra handig als een VPN-dienst veel servers in verschillende landen en regio’s aanbiedt. Dat geeft je natuurlijk meer opties voor streaming, maar biedt ook gewoon extra flexibiliteit in het algemeen. Een ander belangrijk punt om op te letten, is het gebruiksgemak. Als je nog nooit eerder een VPN hebt gebruikt, dan is het belangrijk dat de apps voor je verschillende apparaten gemakkelijk te gebruiken zijn en dat het niet voelt alsof je in het diepe wordt gegooid. Daarnaast is het ook zeker de moeite waard om alle extra functies van verschillende diensten eens te vergelijken om te zien of er toevallig iets bij zit dat voor jou erg handig is.

Verschillende VPN’s bieden allerlei leuke extra’s, zoals Alternative ID bij Surfshark, en die kunnen soms net het verschil maken.

De beste VPN’s in 2026

NordVPN

NordVPN is voor ons toch wel de beste allrounder. Dit is de VPN-dienst die we aan de meeste mensen zouden aanraden. Hij combineert hoge snelheden met een sterke beveiliging en een fijne gebruikerservaring, plus je krijgt toegang tot een uitgebreid pakket aan functies. De apps zijn erg overzichtelijk en ook beschikbaar voor vrijwel elk groot platform dat je je kan bedenken. De dienst is bijzonder geschikt om mee te streamen. Dankzij duizenden servers wereldwijd kan je bijvoorbeeld gemakkelijk het aanbod van Netflix of andere diensten in andere landen bekijken. De beveiliging is hier ook van topklasse. NordVPN hanteert een no-logs-beleid, gebruikt sterke encryptie en bevat nog extra handige tools zoals een ‘Kill Switch’ (die toegang tot het internet kan blokkeren als je niet verbonden bent met de VPN) en malwarebescherming. Het is niet de goedkoopste optie, maar toch valt de prijs nog redelijk mee.

Prijs: Vanaf 2,99 euro per maand – www.nordvpn.com

Eigenschappen: Betalen per maand/jaar/twee jaar, apps voor Windows/macOS/Linux/Android/iOS/Android of Google TV/tvOS en browserextensies voor Chrome/Firefox/Edge, duizenden servers in 211 locaties

Surfshark VPN

Surfshark is vooral een uitstekende optie als je een betaalbare VPN zoekt die niet per se (veel) inlevert op het gebied van functies. Deze dienst is goedkoper dan veel van de alternatieven, maar biedt toch een vrij compleet totaalpakket. Zo worden er nog steeds een onbeperkt aantal apparaten per account ondersteund. Ook deze dienst biedt apps aan voor vrijwel elk platform en deze zijn redelijk gebruiksvriendelijk, al zijn ze wel iets drukker dan bij bijvoorbeeld NordVPN. Qua snelheid scoort Surfshark uitstekend, vooral bij kortere afstanden. Voor streaming kan de dienst prima werken, maar sommige streamingdiensten lijken Surfshark wel iets sneller te detecteren (en blokkeren) dan sommige andere VPN’s. Er zijn in ieder geval wel weer heel veel servers om uit te kiezen. Ook Surfshark geniet van erg goede beveiliging, met sterke encryptie en handige extra hulpmiddelen zoals een adblocker en een optie om je online identiteit te beschermen. Je krijgt hier dus veel waar voor je geld.

Prijs: Vanaf 1,78 euro per maand – www.surfshark.com

Eigenschappen: Betalen per maand/jaar/twee jaar, apps voor Windows/macOS/Linux/Android/iOS/tvOS/Fire TV en browserextensies voor Chrome/Firefox/Edge, meer dan 4.500 servers in 100 landen

ExpressVPN

ExpressVPN valt vooral erg op met zijn enorm gebruiksvriendelijke design. De apps van deze dienst zijn enorm simpel te gebruiken en overzichtelijk ingericht. Met één druk op de knop ben je verbonden. Dit werkt dus heel eenvoudig voor nieuwkomers binnen de wereld van VPN’s. Dat wil echter niet zeggen dat er geen extra functies zijn voor gevorderden. Je geniet hier van een groot bereik met veel servers. Ook met deze dienst moet je wel redelijk goed kunnen streamen, al lijkt dit bij NordVPN nog wel iets beter te werken. ExpressVPN levert vooral gewoon een erg stabiele, gebruiksvriendelijke ervaring. De verbindingen zijn snel en betrouwbaar. Ook hier geniet je van sterke encryptie, een no-logs beleid en extra tools voor privacybescherming. Qua prijs zit deze optie dus mooi tussen NordVPN en Surfshark in.

Prijs: Vanaf 2,39 euro per maand – www.expressvpn.com

Eigenschappen: Betalen per maand/jaar/twee jaar, apps voor Windows/macOS/Linux/Android/iOS/Android of Google TV/tvOS/Fire TV en browserextensies voor Chrome/Firefox/Edge/Brave, servers in 105 landen

Proton VPN

Alle VPN’s zijn natuurlijk tot op zeker hoogte erg privacygericht, maar Proton VPN focust zich hier toch wel echt nog wat meer op, met verschillende extra functies. Het merk staat ook bekend om zijn goede databescherming en transparantie. Er is hier ook een no-logs-beleid, maar ook nog allerlei andere geavanceerde beveiligingsfuncties die zorgen dat jouw internetverkeer privé blijft. Je krijgt hier hoge snelheden en groot aantal servers om uit te kiezen en goede prestaties bij streaming. ‘Secure Core’ voegt nog een extra beveiligingslaag toe aan de standaard beveiliging en er is een ‘stealth’-modus om censuur te omzeilen in landen of regio’s waar dat een probleem kan zijn. De apps van Proton zijn redelijk gebruiksvriendelijk, maar de klantenservice lijkt wel nog iets minder uitgebreid te zijn dan bij sommige rivalen.

Prijs: Vanaf 2,99 euro per maand (ook beperktere gratis optie) – www.protonvpn.com

Eigenschappen: Betalen per maand/jaar/twee jaar, apps voor Windows/macOS/Linux/Android/iOS/Android of Google TV/tvOS/Fire TV en browserextensies voor Chrome/Firefox, meer dan 15.000 servers in meer dan 120 landen

Mullvad VPN

Mullvad VPN is ook heel privacygericht, maar gaat op sommige vlakken nog wat verder om echt complete anonimiteit te bieden. Je hoeft hier bijvoorbeeld geen e-mailadres door te geven en er is zelfs een optie om je maandelijkse kosten met contant geld te betalen. Die kosten zijn overigens (momenteel) altijd 5 euro per maand, of je het nu één maand of twee jaar gebruikt. Dat maakt de dienst redelijk prijzig, maar je zit ook niet meteen voor een paar jaar vast aan een abonnement. De apps van Mullvad zijn open source, er worden geen logs bijgehouden en de sterke beveiliging is ook meerdere keren getest met onafhankelijke audits. De dienst biedt natuurlijk ook snelle en stabiele verbindingen. Wel krijg je hier wat minder extra functies dan bij de andere VPN-diensten in dit overzicht. De apps zijn niet heel uitgebreid en Mullvad is ook iets minder geschikt voor streaming dan bijvoorbeeld NordVPN.

Prijs: 5 euro per maand – www.mullvad.net

Eigenschappen: Betalen per maand, apps voor Windows/macOS/Linux/Android/iOS en speciale Mullvad Browser, 578 servers in 50 landen (90 locaties)