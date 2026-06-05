Must-haves #25: Oppo Watch X2 Mini, iPad, Lenovo IdeaPad Slim 3x & CMF Headphone Pro

Oppo Watch X2 Mini

De Oppo Watch X2 Mini is vooral een smartwatch voor wie Wear OS wil, maar geen log gevaarte rond de pols. Met zijn 43 mm is hij duidelijk compacter dan de standaardversie, zonder dat je echt moet inleveren op de basiservaring. Het design is strak en stijlvol, waardoor hij zowel sportief als zakelijk overeind blijft. Onder de motorkap zit de Snapdragon W5 Gen 1, en dat merk je: apps openen vlot en notificaties komen zonder vertraging binnen. Ook de software-ervaring voelt af: van Spotify en Google Maps tot WhatsApp en Google Gemini, alles zit netjes geïntegreerd in Wear OS. De batterij houdt het in de praktijk vlot drie dagen vol, wat voor dit type smartwatch gewoon sterk is. Zelfs met gps-sessies blijft het verbruik verrassend beperkt. Minpunten zijn er ook: geen LTE-variant en geen ECG. Maar als compacte allround Wear OS-watch is deze Oppo bijzonder goed in balans.

www.oppo.com

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iPad (2025)

De iPad (2025) blijft precies wat Apple al jaren goed doet met zijn instapmodel: veel tablet voor een relatief toegankelijke prijs, zonder dat je het gevoel hebt dat je een “light”-versie in handen hebt. Met zijn 11-inch scherm en gewicht van 477 gram is hij nog altijd vlot mee te nemen, of dat nu op de sofa is of onderweg. Binnenin zorgt de A16-chip voor merkbaar vlotte prestaties. Apps starten snel op, multitasking loopt soepel en ook lichte creatieve taken vormen geen probleem. De basisopslag is bovendien opgetrokken naar 128 GB, wat meteen een stuk realistischer aanvoelt dan vroeger. De camera’s zijn ook aangepakt, met een 12 MP selfiecamera met Center Stage die je automatisch in beeld houdt tijdens videobellen. Minpunten blijven het 60Hz-scherm en het ontbreken van Apple Intelligence, maar in het geheel blijft dit een bijzonder evenwichtige allround iPad voor wie gewoon een betrouwbare tablet wil zonder overbodige luxe.

www.apple.com

Adviesprijs: 359 euro

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Lenovo IdeaPad Slim 3x

De Lenovo IdeaPad Slim 3x is geen laptop die meteen uitblinkt in design of premium afwerking, maar wel eentje die op een heel praktische manier indruk maakt. Met zijn Snapdragon X-chip en 16 GB RAM is hij vlot genoeg voor alledaagse taken, en als Copilot+ PC krijg je er ook de nieuwste AI-functies van Windows 11 bovenop. Waar deze Lenovo echt scoort, is batterijduur. In de praktijk haal je zonder moeite een volledige werkdag, met zelfs nog wat marge over op het einde. Dat maakt hem interessant voor wie veel onderweg werkt of gewoon niet constant naar een stopcontact wil zoeken. Ook qua aansluitingen zit het goed: HDMI en meerdere usb-poorten zijn gewoon aanwezig, iets wat je bij dunnere laptops vaak mist. Minder positief zijn de matige speakers en het ontbreken van een verlicht toetsenbord. Afhankelijk van de uitvoering krijg je bovendien een OLED- of IPS-scherm, waarbij vooral die eerste duidelijk de betere kijkervaring biedt.

www.lenovo.com

Adviesprijs: 699 euro

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CMF Headphone Pro

De CMF Headphone Pro is zo’n zeldzame budgetkoptelefoon die meteen duidelijk maakt dat goedkoop niet per se ‘middelmatig’ hoeft te betekenen. Voor minder dan 100 euro krijg je een over-ear model dat er opvallend stijlvol uitziet en verrassend volwassen klinkt. CMF zet hier duidelijk in op design. De speelse kleuren (zoals pistachegroen of fel oranje) geven hem een uitgesproken karakter, al is er ook een meer ingetogen grijze variant. Het comfort zit goed, met zachte oorkussens uit traagschuim en een pasvorm die ook langere luistersessies aankan. Qua geluid presteert hij sterker dan je zou verwachten in deze prijsklasse. De bas is aanwezig zonder alles te overheersen, en er zit meer detail in het geluid dan bij veel rechtstreekse concurrenten. De noise-cancelling is degelijk, maar niet op topniveau. Daartegenover staan wel LDAC-ondersteuning en verrassend uitgebreide app-functies, zoals een gehoortest en instelbare soundprofielen. De echte troef blijft de batterij: tot 50 uur met ANC ingeschakeld en bijna 100 uur zonder. Dat is gewoon uitzonderlijk.

www.nothing.tech

Adviesprijs: 89 euro