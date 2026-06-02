De beste soundbars in 2026: meer beleving voor je tv

De visuele hoogstandjes van de nieuwste tv’s staan vaak in schril contrast met de ‘prestaties’ van ingebouwde speakers. Wie graag van films en series geniet, kan eigenlijk niet zonder een goede audio-upgrade. We helpen je een soundbar kiezen.

Het is niet per se zo dat fabrikanten minder aandacht willen besteden aan de audiokwaliteit. Beeldschermtechnologie wordt steeds verfijnder en panelen dunner. Daardoor blijft er ook minder plaats over voor deftige luidsprekers. Het resultaat? Dialogen klinken vlak, explosies missen impact en muziek komt zelden tot leven. Een soundbar is daarom voor veel mensen de eenvoudigste manier om hun home-entertainment een flinke upgrade te geven. Maar waarop moet je letten? We helpen je op weg.

Soundbar op maat

Een soundbar combineert meerdere speakers in één compacte behuizing die je onder of voor je televisie plaatst. In tegenstelling tot klassieke surroundsets hoef je geen wirwar van kabels door de woonkamer te trekken. Installeren is vaak niet moeilijker dan één HDMI-kabel aansluiten. Kijk je vooral naar het nieuws of sport, dan volstaat een eenvoudige oplossing. Filmliefhebbers en gamers halen meer voordeel uit Dolby Atmos-ondersteuning, extra speakers en een stevige subwoofer. Houd vooral rekening met de grootte en akoestiek van de kamer waar je de soundbar wil gebruiken. Voor een klein appartement is het zelfs slim om niet té krachtig te gaan. In compacte ruimtes krijg je sneller galm en storende bastonen voor buren. Daarom werken compacte 2.1-soundbars van 80 tot 120 watt vaak beter dan zware bioscoopsets. Veel experts raden in kleine ruimtes ook modellen zonder achterspeakers aan. In een middelgrote woonkamer zit de sweet spot meestal tussen 150 en 300 watt. Daar heb je genoeg vermogen voor films, games en muziek zonder dat het systeem constant op maximaal volume moet draaien. Een aparte draadloze subwoofer maakt hier vaak het grootste verschil. Voor een grote leefruimte of open keuken kijk je beter naar systemen vanaf 300 watt. Dolby Atmos-soundbars hebben bovendien voldoende ruimte nodig om hun surroundeffect goed tot zijn recht te laten komen.

Met of zonder subwoofer?

Een van de eerste keuzes die je moet maken, is of je een losse subwoofer wil. Die aparte speaker zorgt voor diepe bastonen en meer impact bij films, games en muziek. Een compacte soundbar zonder subwoofer neemt minder plaats in en oogt strakker, maar mist vaak wat kracht in het laag. Voor nieuwsuitzendingen of gewone televisie is dat meestal geen probleem. Kijk je echter graag actiefilms of luister je vaak muziek, dan maakt een subwoofer een groot verschil. Veel fabrikanten leveren tegenwoordig draadloze subwoofers mee, waardoor je geen extra kabel door de woonkamer hoeft te leggen.

Dolby Atmos, HDMI eArc en kanalen

Wie er de specificaties van een soundbar op naslaat, komt al snel de term Dolby Atmos tegen. Dat is een audiotechnologie die geluid niet alleen rond je, maar ook boven je probeert te plaatsen. Denk aan regen die van bovenaf lijkt te vallen of een vliegtuig dat over je hoofd vliegt. Atmos zorgt doorgaans voor een veel ruimtelijker geluid dan klassieke stereo. Ook streamingdiensten zoals Netflix, Disney+ en Prime Video ondersteunen steeds vaker Dolby Atmos. Wie veel films of series kijkt, haalt daar dus effectief voordeel uit. Controleer altijd welke aansluitingen aanwezig zijn. HDMI eARC is tegenwoordig zowat de standaard voor moderne soundbars. Via die aansluiting stuur je hoge audiokwaliteit van je televisie naar de soundbar, inclusief Dolby Atmos. Hebben zowel je televisie als soundbar eARC, dan geniet je van de beste compatibiliteit en geluidskwaliteit. Oudere optische kabels werken nog steeds, maar ondersteunen minder geavanceerde audioformaten.

Bluetooth is ondertussen ook standaard aanwezig op bijna elke soundbar. Daarmee stream je eenvoudig muziek vanaf je smartphone. Sommige modellen ondersteunen daarnaast wifi, Spotify Connect of Apple AirPlay. Soundbars worden vaak aangeduid met cijfers zoals 2.1, 5.1 of zelfs 11.1.4. Die cijfers verwijzen naar het aantal audiokanalen. Een eenvoudige 2.1-soundbar bevat twee audiokanalen en een subwoofer. Dat volstaat voor beter tv-geluid. Wie meer surroundeffect wil, kijkt beter richting 5.1-opstellingen of uitgebreider. Instapmodellen starten rond 100 euro en bieden al een duidelijke verbetering tegenover tv-speakers. In de middenklasse tussen 300 en 700 euro vind je vaak de interessantste toestellen, met Dolby Atmos, draadloze subwoofers en degelijke audiokwaliteit. Premiumsoundbars van merken zoals Sonos, Samsung, Sony of Bose kunnen makkelijk meer dan 1.000 euro kosten. Daar krijg je dan wel indrukwekkender surroundgeluid en betere bouwkwaliteit voor terug.

De beste soundbars in 2026

Sonos Arc Ultra

Met de Arc Ultra bewijst Sonos opnieuw waarom het merk zo’n sterke reputatie heeft opgebouwd in de wereld van premiumaudio. Deze soundbar mikt duidelijk op mensen die een echte cinema-ervaring willen zonder een ingewikkelde surroundinstallatie in huis te halen. En dat lukt verrassend goed. De Arc Ultra levert een breed en ruimtelijk geluidsbeeld waarbij Dolby Atmos-films echt tot leven komen. Geluid beweegt geloofwaardig door de kamer en dialogen blijven opvallend helder, zelfs tijdens drukke actiescènes. Opvallend is hoe krachtig de soundbar klinkt zonder aparte subwoofer. Dankzij de nieuwe Sound Motion-technologie krijgen bastonen meer diepte en punch dan je van zo’n slank toestel zou verwachten. Ook muziekweergave zit sterk: stemmen klinken warm, instrumenten behouden detail en streaming via Spotify of Apple Music verloopt vlekkeloos. De Sonos-app blijft ondanks eerdere problemen wel gebruiksvriendelijk. Wie later meer surround wil, kan eenvoudig uitbreiden met een Sonos Sub en rear speakers. Goedkoop is de Arc Ultra niet, maar als totaalpakket hoort hij momenteel zonder twijfel bij de absolute top van de soundbarmarkt.

Adviesprijs: 879 euro – www.sonos.com

Eigenschappen: 9.1.4-kanalen, Bluetooth, Dolby Atmos, HDMI eARC, wifi & AirPlay 2, uitbreidbaar met rear speakers ideaal voor middelgrote tot grote woonkamers.

Samsung HW-Q990F

Samsung blijft bijzonder sterk in complete surroundsystemen en de HW-Q990F is daar opnieuw het bewijs van. Deze soundbar komt niet alleen met een draadloze subwoofer, maar ook met aparte achterspeakers die zorgen voor een veel overtuigender surroundeffect dan klassieke alles-in-één-oplossingen. Daardoor voelt het systeem meer aan als een echte thuisbioscoop dan als een gewone soundbar. Voor films is dit zonder twijfel een van de indrukwekkendste systemen die je momenteel kan kopen. Dolby Atmos-content klinkt groots, ruimtelijk en bijzonder dynamisch. Effecten bewegen geloofwaardig door de kamer en ook hoogte-effecten komen opvallend goed tot hun recht. Tegelijk blijft het systeem mooi in balans: stemmen blijven helder en muziek klinkt vol zonder overdreven agressief te worden. Samsung voegt daarnaast handige functies toe zoals SpaceFit Sound, waarmee het systeem het geluid automatisch aanpast aan je woonkamer. Ook gamers zitten goed dankzij HDMI 2.1 en ondersteuning voor 4K 120Hz. De HW-Q990F neemt wel wat plaats in beslag, maar wie maximale filmbeleving zoekt zonder aparte receiver, krijgt hier een absolute topper voorgeschoteld.

Adviesprijs: 869 euro – www.samsung.com

Eigenschappen: 11.1.4-kanalen, Dolby Atmos & DTS, draadloze subwoofer, rear speakers, HDMI 2.1, ideaal voor grote woonkamers.

Sony HT-S2000

De Sony HT-S2000 bewijst dat je geen fortuin hoeft uit te geven om merkbaar beter tv-geluid in huis te halen. Deze soundbar mikt vooral op mensen die een eenvoudige upgrade zoeken zonder hun woonkamer vol extra speakers te zetten. Sony kiest bewust voor een compacte en toegankelijke aanpak, maar levert tegelijk verrassend volwassen audioprestaties af. Vooral dialogen klinken opvallend helder. Daardoor is de HT-S2000 ideaal voor dagelijkse televisie, sportwedstrijden en streamingseries waarbij verstaanbaarheid belangrijk blijft. Tegelijk zorgt Dolby Atmos-ondersteuning ervoor dat films ruimer en meeslepender klinken dan via gewone tv-speakers. Verwacht geen volwaardige bioscoopervaring zoals bij duurdere systemen met aparte rear speakers, maar het verschil met standaard tv-geluid is enorm. Ook het compacte formaat speelt in zijn voordeel. De soundbar past makkelijk in kleinere woonkamers of appartementen zonder te dominant aanwezig te zijn. Dankzij HDMI eARC verloopt aansluiten bovendien erg eenvoudig. Voor muziek mist hij wat diepe bastonen tegenover duurdere modellen met subwoofer, maar binnen zijn prijsklasse levert Sony hier een bijzonder uitgebalanceerde allrounder af.

Adviesprijs: 299 euro – www.sony.com

Eigenschappen: 3.1-kanalen, Bluetooth, Dolby Atmos, HDMI eARC, compacte behuizing, sterke dialogen, ideaal voor kleine tot middelgrote kamers.

Sonos Beam (Gen 2)

Niet iedereen heeft plaats voor een gigantische soundbar onder de televisie en precies daarom blijft de Sonos Beam zo populair. Deze compacte soundbar richt zich op kleinere woonkamers en appartementen, maar klinkt verrassend groot voor zijn formaat. Sonos slaagt erin een breed geluidsbeeld neer te zetten zonder dat het toestel veel ruimte inneemt. Films en series profiteren vooral van de heldere dialogen en de aangename balans tussen stemmen, muziek en effecten. Dolby Atmos wordt hier virtueel verwerkt, waardoor het surroundeffect minder spectaculair is dan bij grotere Atmos-systemen, maar toch klinkt alles merkbaar ruimtelijker dan via gewone tv-speakers. Voor dagelijkse televisie, streaming en casual gaming presteert de Beam bijzonder sterk. Ook muziekweergave blijft een grote troef. Via de Sonos-app of AirPlay stream je eenvoudig muziek vanaf je smartphone en het systeem werkt vlot samen met andere Sonos-speakers. Dat maakt de Beam interessant voor wie later nog wil uitbreiden naar een uitgebreider multiroomsysteem. Voor grote woonkamers mist hij wat pure kracht, maar in kleinere ruimtes levert de Beam een van de beste combinaties van formaat, gebruiksgemak en audiokwaliteit.

Adviesprijs: 379 euro – www.sonos.com

Eigenschappen: 5.0-kanalen, Dolby Atmos, HDMI eARC, wifi & AirPlay 2, compact ontwerp, ideaal voor appartementen en kleinere woonkamers.

Samsung HW-Q600F

Met de HW-Q600F mikt Samsung op gebruikers die meer willen dan standaard tv-geluid, maar geen premiumprijzen willen betalen voor een uitgebreide thuisbioscoop. Dat maakt deze soundbar bijzonder interessant voor de middenklasse. Samsung levert meteen een draadloze subwoofer mee, waardoor films, series en games veel voller klinken dan bij compacte instapmodellen zonder aparte basmodule. Voor actiefilms maakt dat een groot verschil. Explosies krijgen meer impact, muziek klinkt krachtiger en ook games voelen dynamischer aan. Toch blijft het systeem goed in balans. Dialogen blijven helder en verdwijnen niet onder zware bastonen, iets waar goedkopere soundbars soms moeite mee hebben. Dolby Atmos zorgt daarnaast voor extra ruimtelijkheid. Het surroundeffect blijft uiteraard beperkter dan bij duurdere systemen met aparte rear speakers, maar binnen deze prijsklasse levert Samsung opvallend veel cinema-gevoel. Ook installatie en bediening blijven eenvoudig dankzij HDMI eARC en de overzichtelijke interface. Voor middelgrote woonkamers biedt de HW-Q600F een erg aantrekkelijke mix van prijs, prestaties en gebruiksgemak. Wie een betaalbare allround soundbar zoekt met voldoende kracht voor films én muziek, zit hier bijzonder goed.

Adviesprijs: 239 euro – www.samsung.com

Eigenschappen: 3.1.2-kanalen, Bluetooth, Dolby Atmos, draadloze subwoofer, HDMI eARC, gamingmodus, ideaal voor middelgrote woonkamers.

JBL Bar 2.0 All-in-One (MK2)



De JBL Bar 2.0 All-in-One (MK2, 2e generatie) bewijst dat een soundbar niet duur hoeft te zijn om een duidelijke verbetering tegenover standaard tv-speakers te bieden. Dit model mikt vooral op eenvoud en gebruiksgemak. Geen ingewikkelde surroundopstellingen of extra speakers, maar gewoon beter geluid voor dagelijkse televisie. Vooral stemmen klinken veel helderder dan via ingebouwde tv-speakers. Daardoor zijn nieuwsuitzendingen, series en films aangenamer om naar te kijken. Het compacte formaat maakt de JBL bovendien ideaal voor kleinere woonkamers, slaapkamers of appartementen waar een grote soundbar simpelweg te veel plaats inneemt. Ook muziekstreaming werkt verrassend vlot. Via bluetooth speel je eenvoudig muziek af vanaf je smartphone, waardoor de soundbar meteen ook als draadloze speaker dient. Verwacht wel geen diepe bioscoopbassen of indrukwekkende surroundeffecten. Daarvoor ontbreekt een aparte subwoofer en blijft het vermogen beperkt. Maar dat is ook niet het doel van deze soundbar. JBL richt zich hier vooral op mensen die zonder veel gedoe beter tv-geluid willen aan een betaalbare prijs. En precies daarin slaagt de Bar 2.0 bijzonder goed. Voor budgetgebruikers blijft dit een van de interessantste instapmodellen van het moment.

Adviesprijs: 165,99 euro – www.be.jbl.com

Eigenschappen: 2.0-kanalen, Bluetooth, compact, budgetvriendelijk, ideaal voor kleine kamers.

