Op reis missen we toch altijd een extra scherm. Met draagbare monitoren kan je dat oplossen. We hebben meteen de exemplaren geselecteerd die het overwegen waard zijn. Thuis hebben we steeds toegang tot een groter scherm. Eenmaal op reis is dat uiteraard een ander verhaal: je pakt niet zomaar een grote monitor van thuis mee. En zelfs als je hem zou meepakken: waar moet je zijn standaard kwijt, en hoe zorg je voor de nodige voeding? Vandaar dat fabrikanten draagbare monitoren in het leven geroepen hebben. Zie het gerust als een extra laptopscherm naast je laptop.

Van 27 inch grote draagbare schermen is vooralsnog geen sprake. Toch is het een ideale aanvulling op je draagbare laptop-opstelling. Zeker als je al eens op café of een externe werkplek zonder monitor moet zitten, kan het een onmisbaar product zijn. Zo open je nog eens een extra document op je tweede scherm. Zeker ook handig als je moet inbellen en je tegelijk een document open wil hebben. Het aanbod van zulke monitoren lijkt met de komst van DisplayPort over usb-c (USB-C alt-modus) steeds verder uit te dijen. Kortom: tijd om eens te kijken waar je op moet letten bij het kopen van zo’n monitor.

Met of zonder accu

Draagbare monitoren koop je ruwweg in twee varianten: met of zonder ingebouwde batterij. Let daar goed op voor je de monitor aanschaft. Bij een monitor zonder accu moet de laptop (of externe energiebron) steeds in stroomtoevoer voorzien. Dat is geen punt als je steeds rondhangt bij een stopcontact, maar op reis, waar je vaak niet direct naast een stopcontact zit, is dat een ander verhaal. Hoe lang het scherm meegaat is dan puur afhankelijk van de accuduur van je laptop. Bepaal dus op voorhand waar je de monitor wil gaan gebruiken, bepaal of je daar toegang hebt tot een contactdoos en zet de zoektocht van daaruit verder.

Gebruiksdoelen

Draagbare monitoren zijn ook gewoon monitoren. Zodoende mag je dus niet vergeten de details van het paneel in ogenschouw te nemen. Daarmee doelen we op de beeldkwaliteit. Ga je onderweg foto’s en video’s bewerken, dan raden we aan een meer kleurecht scherm te nemen. Bij voorkeur biedt zo’n monitor volledige dekking (100 procent) van DCI-P3 en een hoge of volledige dekking van Adobe RGB. Bewerk je enkel wat Worddocumenten, dan speelt beeldkwaliteit veel minder een rol. De piekhelderheid van een monitor is daarentegen wel altijd belangrijk. Vaak is die maximale helderheid weergegeven in ‘cd/m2’ of ‘nits’. Gebruik binnenshuis of op kantoor vereist vaak niet meer dan 250 cd/m2 (candela per vierkante meter). Schijnt er nogal eens een zonnetje op het scherm? Dan is 400 cd/m2 wel het minimum. Let wel, die hogere helderheid gaat ten koste van de accuduur van de monitor of je laptop.

Onbekende merken

Waar we ook voor willen waarschuwen is de wildgroei aan onbekende merken. Een zoektocht op bol.com brengt ons op een soort zoekmachine van merken die zomaar eens van AliExpress afkomstig kunnen zijn. Daar is in de basis niets mis mee, maar het gevaar is wel dat de kwaliteit van zulke modellen lastig in te schatten is. Bovendien is de kans klein dat je zo’n monitor ooit kan laten repareren, mocht er iets mee mislopen. Een nieuwe batterij? Onmogelijk is een groot woord. Lastig? Zeker. Bovendien worden ze verkocht door verkopers waarvan we ons durven afvragen of ze na twee jaar nog bestaan. Start daarom een zoektocht naar reviews over het specifieke model dat je wil gaan kopen alvorens de knoop door te hakken. Vind je enkele negatieve reviews en vele nietszeggende positieve? Grote kans dat de fabrikant de positieve reviews heeft ‘gekocht’ door het product door testers te laten kopen. Zie je geen rode vlaggen en lijkt het product kwalitatief in orde? Dan kan je het gerust aanschaffen.

Stevige standaard

Niet onbelangrijk aan een draagbare monitor is de standaard. Vooraleer je zo’n scherm koopt, let je best op hoe je het wil oriënteren. Sommige schermen komen met een vaste standaard. Daarmee kan je ze enkel horizontaal op je bureau zetten. Andere schermen bieden meer flexibiliteit en laten je ze ook verticaal plaatsen. Tot slot overweeg je best nog de aansluitingen op het scherm. Sommige meer recente modellen ondersteunen enkel nog usb-c-input, terwijl een bestaand (ouder) model ook een HDMI- of DisplayPort-aansluiting kan bieden.

De beste draagbare monitoren van het moment

ASUS ZenScreen OLED

ASUS’ ZenScreen OLED is de duurste, maar niet per se de beste draagbare monitor.

Aanvoerder in het high-endsegment draagbare monitoren is ASUS. Modellen van dat merk vind je steeds in zijn ZenScreen-reeks. Het genoemde model biedt een oledscherm met HDR10-ondersteuning. Local dimming, zoals je misschien zou verwachten voor een HDR-ervaring, ontbreekt. De piekhelderheid is ook niet ontzettend hoog en ligt op 360 cd/m2. Daarmee is het overigens wel geschikt voor gebruik binnenshuis en ook buiten. Als het nog geen zomer is, zou het net voldoende helderheid moeten bieden. Ideaal is vooral dat het scherm kan draaien naar portretmodus, zodat je ook makkelijk pdf-bestanden kan lezen (of ermee kan coderen). Goed om te weten: de standaard kan gedraaid worden om de monitor in die positie op te stellen. Tot slot is dit niet de monitor voor degenen die hele dagen lang geen stopcontact tegenkomen: er zit namelijk geen batterij in de ZenScreen OLED. Liever een accu? Kijk dan zeker eens naar de ZenScreen Touch (MB16AMT) – dat scherm komt met een touchscreen en batterij die vier uur meegaat.

Adviesprijs: 500 euro – www.asus.com

Eigenschappen: 15,6 inch (OLED, 60Hz, 16:9, Full-HD), geen accu, aansluiten via usb-c of mini-HDMI.

Lenovo ThinkVision M14d

Zakelijke gebruikers worden perfect bediend door de ThinkVision M14d.

Zoals de ThinkVision-naam suggereert, is de ThinkVision M14d van Lenovo meer gericht op zakelijke gebruikers. Dat uit zich in een meer gematigd ontwerp en vooral ook functies die zakelijke gebruikers aanspreken. Op dit model gaat het concreet om de blauwlichtfilter (oogbescherming) en zijn 16:10-beeldverhouding. Die laatste is ideaal wanneer je langere documenten of Excel-sheets moet bewerken. Opvallend is dat de piekhelderheid van deze draagbare monitor hoger uitvalt dan de ZenScreen van ASUS, op 375 cd/m2. Handig is verder dat het scherm een matte coating meekreeg, waardoor je in de basis al minder last hebt van (de reflecties van) zonlicht. Wat deze draagbare monitor ontbeert is, net als de ASUS, een geïntegreerde accu. Daarbovenop biedt de ThinkVision enkel twee usb-c-aansluitingen. Aansluiten via HDMI of DisplayPort zit er dus niet in. Ook niet met een adapter aangezien de usb-c-poort ook meteen stroom levert aan de M14d.

Adviesprijs: 299 euro – www.lenovo.com

Eigenschappen: 14-inchscherm (LCD, 60Hz, 16:10, Full-HD), geen accu, aansluiten via usb-c.

AOC 16T2

AOC’s 16T2-monitor is haast uniek met zijn ingebouwde batterij.

AOC had duidelijk weinig inspiratie voor de modelnaam van deze draagbare monitor. Onder de motorkap zien we echter een welkome gast: een geïntegreerde batterij. Daarmee gaat het scherm tot vier uur mee op één acculading, zegt AOC. Handig is ook dat de 16T2 ondersteuning biedt voor aanraakinvoer en dat je hem door zijn standaard zowel horizontaal als verticaal kan positioneren. Hij beschikt ook over speakers, maar met een vermogen van één watt moet je daar niet meteen te veel van verwachten. Dat geldt ook voor het kleurbereik, waar AOC geen concrete details van durft te noemen. Op de productpagina lezen we enkel dat het scherm ‘262.000 kleuren’ kan weergeven. Qua aansluitingen is het aanbod afdoende, met één microHDMI 1.4-aansluiting en twee usb-c-poorten. Die gebruik je ook om het externe scherm op te laden.

Adviesprijs: 300 euro – www.aoc.com

Eigenschappen: 15,6 inch, touchscreen (LCD, 75Hz, 16:9, Full-HD), ingebouwde accu (8.000 mAh), aansluiten via microHDMI of usb-c, ingebouwde luidspreker.

Dell P1424H

Dell doet waar het goed is: een totaalpakket aanbieden, inclusief software.

Ook Dell biedt een draagbaar scherm. Welgeteld gaat het om één exemplaar, de P1424H. Op functioneel vlak zien we in eerste plaats een basismonitor, met een piekhelderheid van 300 cd/m2. Een accu ontbreekt en de standaard zit vast aan het scherm, waardoor je het enkel horizontaal kan neerzetten. Wel kan het scherm 90 graden worden gekanteld, zodat je het beeld ook met anderen kan delen. Waar Dell zich hoopt te onderscheiden is de software: de P1424H komt namelijk met ‘Easy Arrange’, waarmee je het scherm makkelijker kan opdelen voor verschillende vensters. Die software onthoudt ook steeds de positie van apps bij het ontkoppelen en opent ze weer in de juiste indeling als het scherm opnieuw wordt aangesloten. Vergelijkbaar met de Lenovo biedt de draagbare monitor een ingebouwde blauwlichtfilter. Die kan je ook zelf in- en uitschakelen met een knop op de zijkant. Ten slotte kan deze draagbare monitor gebruikt worden als doorvoer voor voeding: de usb-c-poort kan je laptop met maximaal 65 watt laden.

Adviesprijs: 290 euro – www.dell.com

Eigenschappen: 14 inch (LCD, 60Hz, 16:9, Full-HD), geen accu, aansluiten via usb-c (inclusief opladen van je laptop, maximaal 65 watt).