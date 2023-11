Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Wil je een (extra) monitor op je bureau zetten, maar heb je niet zoveel plaats? Geen paniek, monitoren zijn er in allerlei vormen en maten. Wij gingen voor jou op zoek naar de beste kleine monitoren. De meeste aandacht voor computermonitors gaat vaak naar de enorme exemplaren die de meeste mensen niet kwijt kunnen in hun bescheiden thuiskantoor, laat staan op de keukentafel. Een ultrawidemonitor die het equivalent is van twee middelgrote normale monitoren ziet er dan wel goed uit, maar daar heb je weinig aan als hij niet op je bureau past. De kleine monitoren die wel passen, verdwijnen daardoor op de achtergrond.

Vandaag is het hun beurt om in de spotlights te staan, want wij gaan op zoek naar de beste kleine monitoren. Om ervoor te zorgen dat jij de juiste kleine monitor in huis haalt, gidsen we je eerst door de verschillende stappen die je doorloopt voor de eigenlijke aankoop. De monitoren mogen dan wel klein zijn, maar hun prijskaartjes zijn dat niet altijd. Anderzijds kan je door een te laag budget opgescheept zitten met een monitor waar je niet naar wil kijken. Tot slot heeft iedereen een andere definitie van een ‘kleine’ monitor. Wij hanteren voor dit artikel 24 inch als maximum.

Welke resolutie?

De resolutie is een van de belangrijkste eigenschappen van eender welke monitor. Kleine monitoren hebben hier wel één groot voordeel: het beeld zal er scherper uitzien, terwijl de eigenlijke resolutie niet superhoog hoeft te zijn. Dat heeft te maken met het aantal pixels per inch (ppi), een maatstaf die wordt gebruikt om aan te geven hoe scherp een display is. We nemen een kleine tv met 4K-resolutie als voorbeeld. Als je een 4K-scherm van 43 inch hebt, dan levert dat een ppi van 102 op. Neem je een kleiner scherm van 24 inch met dezelfde 4K-resolutie, dan heb je een ppi van 185. Houd er in dit geval wel rekening mee dat je iets dichter bij je computerscherm zit dan bij je tv (of dat is toch de bedoeling). Een 24-inchmonitor met Full HD-resolutie (1080p) heeft bijvoorbeeld al een ppi van 92 en zal er daarom ongeveer even scherp uitzien als een de tv in dit voorbeeld. Je kan dus prima een kleine monitor met Full HD-resolutie aanschaffen. Een upgrade naar Quad HD (1440p) is nog zinvol voor 24 inch, maar als je een kleiner formaat neemt, hou je het beter bij Full HD. Een 4K-resolutie op een kleine monitor is daarentegen te veel van het goede en dan zou je al ongezond dicht bij het scherm moeten zitten om het verschil met een lagere resolutie te zien.

Vergeet de ergonomische aspecten niet

Het ergonomische aspect mag bij geen enkele monitor op de achtergrond verdwijnen. Wat ons betreft, moet een goede monitor minstens in hoogte verstelbaar zijn. Niet elk bureau is even hoog, niet elke (bureau)stoel is hetzelfde en niet iedereen is even groot. Het is daarom geen overbodige luxe om je monitor hoger of lager te kunnen zetten, zeker als verschillende mensen hem gebruiken. Daarnaast kunnen monitoren nog zijwaarts bewegen en naar voren/achteren kantelen. Het zijwaarts bewegen is vooral een leuke bonus, aangezien je altijd gewoon de hele monitor, inclusief de standaard, kan draaien. Als je van plan bent om je monitor vrij hoog te plaatsen, kan het handig zijn om hem wat naar voor te kantelen. Staat de monitor op ooghoogte, dan zijn er weinig redenen om hem te kantelen. Wie een meer geavanceerde set-up wil maken, kan dat ook met kleine monitoren. VESA is een bekend begrip in de monitorenwereld. Er zijn verschillende standaarden waarop je meerdere monitoren met VESA-mount kan hangen. Zo krijg je meer flexibiliteit in je set-up en kan je twee kleine monitoren naast elkaar hangen op een VESA-mount. Dat creëert ook meer ruimte op je bureau, aangezien de monitoren aan de VESA-mount hangen en niet op je bureau zelf staan.

Overige specificaties en connectiviteit

Als laatste hoef je niet noodzakelijk in te boeten op kwaliteit bij kleine monitoren. Gamers kunnen bijvoorbeeld nog steeds een hoge refresh rate en lage responstijd vinden. Game je niet, dan is de responstijd niet van belang en heb je genoeg aan een refresh rate van 60 hertz. Een element dat voor elke gebruiker relevant is, is de helderheid. Je wil bij voorkeur een zo hoog mogelijke helderheid als je in een felverlichte ruimte zit die je niet kan verduisteren. Hou er wel rekening mee dat je hiervoor vaak extra moet betalen. De goedkoopste monitoren hebben vaak een erg beperkte helderheid. Op vlak van kleurenweergave, -nauwkeurigheid en ondersteunde spectrums (zoals sRGB) zullen kleine monitoren geen topprestaties neerzetten. Voor grafisch werk raden we sowieso een grotere monitor (minimaal 27 inch, bij voorkeur 31 inch) met hogere resolutie aan. Kleinere monitoren raden we alleen aan voor kantoorwerk en privégebruik. Tot slot moet je natuurlijk de juiste aansluiting hebben om de monitor met je pc of laptop te verbinden. HDMI is de meest gebruikte aansluiting en zal je op vrijwel elke recente monitor terugvinden. Het aanbod kleine monitoren met USB-C en Power Delivery is nog relatief beperkt. Op die manier kan je met één kabel het scherm verbinden en je laptop opladen. De adviesprijs van dit type monitoren ligt bovendien iets hoger.

Samsung ViewFinity S6

Een van de meest geavanceerde kleine monitoren is de Samsung ViewFinity S6 van 24 inch. Hij bevindt zich net binnen onze definitie van een kleine monitor en geeft je functies die je gewoonlijk alleen op grotere monitoren vindt. Ten eerste heeft hij een Quad HD-resolutie (2.560 x 1.440), zodat alles er haarscherp uitziet. Dat maakt hem ook geschikt voor het bewerken van afbeeldingen. Daarnaast kan je hem niet alleen in hoogte verstellen en kantelen, maar ook 90 graden draaien, zodat het scherm in portretmodus staat. Je krijgt aansluitingen in overvloed, waaronder drie USB-A-poorten, een HDMI-poort, DisplayPort en een USB-C-aansluiting waarmee je data kan overzetten en je laptop tegelijkertijd kan opladen. Alsof dat niet genoeg is, heeft hij ondersteuning voor HDR10. Het enige dat je niet krijgt, zijn ingebouwde speakers. Met een refresh rate van 75 hertz is hij tot slot niet geschikt voor games.

Adviesprijs: 316 euro

Eigenschappen: 24 inch, QHD-resolutie, niet geschikt voor gaming, USB-C, HDMI, DisplayPort, draait 90 graden

HP E22 G5

Een ander populair formaat voor kleine monitoren is 21,5 inch en de HP E22 G5 is zo’n monitor. Hij heeft een FHD-resolutie, wat prima is voor dit formaat. Dit is een interessante optie als ergonomie een prioriteit is. Je kan hem in hoogste verstellen, kantelen en draaien op zijn standaard. De connectiviteit is minder uitgebreid en je krijgt geen USB-C-poort, maar wel een HDMI-aansluiting, DisplayPort en usb-hub. Door één usb-poort met je laptop te verbinden, kan je accessoires aansluiten op de monitor die dan verbinding maken met je laptop of pc. Dit is ook handig voor externe SSD’s door de hoge datasnelheid van 5 Gb/s. Ondanks het kleine formaat krijg je nog steeds 99% sRGB-kleurendiepte. Met een refresh rate van 75 hertz is deze monitor eveneens niet geschikt voor games.

Adviesprijs: 209,90 euro

Eigenschappen: 21,5 inch, FHD-resolutie, niet geschikt voor gaming, usb-hub, HDMI, DisplayPort, heel ergonomisch

MSI Optix G2412

Tot slot hebben we nog een kleine en erg goedkope gamingmonitor gezocht. In dit geval zal je niet snel iets onder de 21 inch vinden, maar rond de 24 inch zijn er veel opties, zoals de MSI Optix G2412. Hij heeft alles wat een goede gamingmonitor moet hebben, waaronder een refresh rate van 170 hertz en inputsnelheid van 1 ms, waardoor jouw acties meteen zichtbaar zijn op het scherm, zonder enige vertraging. Er is zelfs ondersteuning voor AMD FreeSync. Deze monitor is echter enorm beperkt qua aansluitingen, met twee HDMI-poorten en één DisplayPort. Er zijn geen usb-poorten om accessoires te verbinding of op te laden en alleen de DisplayPort heeft ondersteuning voor 170 hertz (de HDMI-poorten halen maximaal 60 hertz). Tot slot zitten er geen kabels bij deze monitor en is hij niet in hoogte verstelbaar of kantelbaar. Hij is zeker niet perfect maar voor 199 euro vind je niet snel iets beters.

Adviesprijs: 199 euro

Eigenschappen: 23,8 inch, FHD-resolutie, geschikt voor gaming, niet in hoogte verstelbaar, geen usb-poorten