We zitten tegenwoordig steeds meer achter een beeldscherm, of het nu voor werk- of entertainmentdoeleinden is. Denk je dat je wel wat meer beeldschermruimte kan gebruiken voor extra productiviteit tijdens het werk of voor extra inlevingsvermogen tijdens het gamen? Dan kan een ultrawide-monitor voor jou de juiste keuze zijn. We hebben dan ook de beste ultrawide-monitors verzameld die je in 2023 kan kopen.

Misschien werk jij tegenwoordig ook (gedeeltelijk) thuis en wil je dus ook voor je persoonlijke bureau een fijne werkplek creëren. Een goede monitor kan dan eigenlijk niet ontbreken, als je iets comfortabeler en overzichtelijker wil werken dan op een laptopbeeldscherm. Natuurlijk zijn er ook nog andere doeleinden waarvoor je misschien een nieuwe monitor wil kopen. Als je bijvoorbeeld van gamen houdt, dan komt een hoogwaardig beeldscherm ook goed van pas. Je hebt dan misschien wat andere eisen voor een monitor dan iemand die een scherm voor het werk zoekt, maar in beide gevallen is een ultrawide-monitor zeker het overwegen waard. Met heel wat extra horizontale ruimte kan je veel beter multitasken of jezelf nog meer inleven in de nieuwste games.

Waar moet je op letten?

Ten eerste is het natuurlijk belangrijk om te bepalen waar je het beeldscherm voor wil gebruiken. Aan de hand daarvan kan je gaan kijken wat voor specificaties je nodig hebt of graag zou willen. Als je de monitor alleen voor je werk gaat gebruiken, dan zijn specificaties zoals de verversingssnelheid, de reactietijd en misschien ook de resolutie minder belangrijk dan wanneer je een scherm zoekt om op te gamen. Misschien heb je voor je werk juist weer een goede kleurweergave nodig met HDR-ondersteuning of misschien wil je een scherm waar je een beetje vanalles op kan doen. Dit zijn allemaal dingen die handig zijn om van tevoren te bepalen. Daarnaast is het ook belangrijk om te weten wat je budget is, want er zijn hele goedkope monitors, maar ook enorm dure exemplaren. Uiteindelijk moet de monitor natuurlijk ook passen in jouw set-up, dus het is belangrijk om van tevoren het formaat in te schatten.

Voordelen van een ultrawide-monitor

Het grootste voordeel van een ultrawide-monitor ten opzichte van andere monitors is de extra horizontale ruimte op het beeldscherm. Als je vaak aan het multitasken bent op je computer en je steeds moet wisselen tussen applicaties en pagina’s door te weinig ruimte, dan biedt een ultrawide de nodige ruimte om toch het overzicht te behouden. Games beginnen ook steeds vaker ondersteuning te bieden voor de 21:9-beeldverhouding van de meeste ultrawide-schermen. Bij games die het ondersteunen zorgt een ultrawide voor nog meer inlevingsvermogen, omdat je nog meer van de gamewereld om je heen kan zien. Als een spel de beeldverhouding echter niet ondersteunt, dan krijg je zwarte balken aan de zijkanten te zien en is het net alsof je op een 16:9-scherm speelt. Dit gebeurt ook zeker nog wel eens bij nieuwe spellen, maar ondersteuning voor ultrawide-schermen kan ook later aan spellen worden toegevoegd. Op sommige streamingdiensten zoals Netflix en Prime Video groeit ook steeds het aantal films dat je bijvoorbeeld in 21:9 kan streamen. Bij sommige films en series is echter 16:9 (of iets vergelijkbaars) de standaard en dan krijg je net als bij sommige games zwarte balken aan de zijkanten.

Op deze foto zien we een opstelling met twee monitors.

Ultrawide vs. twee monitors

Een andere mogelijkheid die we wel eens voorbij zien komen is het gebruik van twee (of nog meer) monitors naast elkaar om extra beeldruimte te creëren. Die optie heeft ook wel een aantal voordelen. Het kan wat flexibeler zijn voor multitasking, aangezien je ook een van de monitors bijvoorbeeld verticaal kan gebruiken of verschillende maten monitoren kan combineren aan de hand van hoeveel ruimte je nodig hebt. Vensters automatisch in een bepaalde hoek van het scherm plaatsen werkt ook iets soepeler op monitors met een 16:9-scherm vanwege de verhoudingen, maar die functie is nog steeds beschikbaar op ultrawides. Twee losse monitors bieden daarnaast ook een hogere resolutie dan de meeste ultrawide-schermen (als je tenminste voor twee 4K-monitors kiest). Dat kan voor sommigen belangrijk zijn, bijvoorbeeld als je 4K-beelden wil editen en tegelijkertijd wil kunnen bekijken. Voor pc-gaming is een ultrawide echter weer geschikter. Je hebt dan namelijk geen last van de randen die tussen twee losse schermen zitten. Op één extra breed scherm spelen zorgt voor een beter inlevingsvermogen. Verder heb je bij een ultrawide maar een standaard voor op je bureau en je hoeft niet voortdurend in de beeldscherminstellingen te duiken opdat de schermen op de juiste plaats staan en dat games of andere apps überhaupt op beide schermen kunnen worden weergegeven.

De beste ultrawide-monitors in 2023

LG UltraGear 38GN950

De ultrawide-alleskunner.

Als eerste hebben we hier de LG UltraGear 38GN950. Deze QHD IPS-monitor van 38 inch is vooral gefocust op gaming, maar het is ook simpelweg een van de beste ultrawide-schermen die je in het algemeen kan kopen. Hij heeft een 21:9-beeldverhouding, een 144 Hz-verversingssnelheid (te overklokken tot 160 Hz) en een reactietijd van 1 ms. De monitor beschikt ook over ondersteuning voor G-Sync, FreeSync Premium Pro, DisplayHDR 600 en HDR10. Het is niet alleen een goed scherm om op te gamen, maar ook voor foto- of videobewerking is deze LG UltraGear uitermate geschikt met een DCI-P3 kleurengamma van 98 procent. Er zitten twee HDMI 2.0-poorten, één DisplayPort 1.4-poort, twee normale usb-a-poorten en één usb-b-poort op de achterkant voor het aansluiten van je apparaten.

Adviesprijs: 1.399 euro – www.lg.com/nl

Eigenschappen: 144 Hz refresh rate, 1 ms reactietijd, G-Sync- & FreeSync Premium Pro-ondersteuning, DisplayHDR 600- & HDR10-ondersteuning, DCI-P3 98% kleurengamma

AOC CU34G2X(/BK)

De beste goedkope ultrawide voor gaming.

Deze 34 inch curved ultrawide-monitor van AOC heeft een QHD-resolutie en een 144 Hz verversingssnelheid. Het scherm heeft een reactietijd van 1 ms en biedt ondersteuning voor FreeSync. Ook deze monitor is vooral op gaming gefocust, maar deze heeft een VA-paneel. Dat zorgt ervoor dat de kijkhoek iets minder breed is dan bij IPS. Het beeld wordt dus sneller waziger als je van de zijkant kijkt, maar het helpt hier dus wel dat het een curved beeldscherm is. Deze is misschien wat minder geschikt voor professionele foto- of videobewerking, omdat de kleurweergave daar misschien niet goed genoeg voor is, maar voor de prijs valt het zeker niet tegen en hij is voor zakelijk gebruik ook prima. Verder beschikt deze AOC-monitor over twee HDMI 2.0-poorten, twee DisplayPort 1.4-poorten en vier usb-poorten.

Adviesprijs: 399 euro – eu.aoc.com/nl

Eigenschappen: 144 Hz refresh rate, 1 ms reactietijd, FreeSync-ondersteuning, groot aanbod aan aansluitingen

BenQ Mobiuz EX3410R

De beste budget-ultrawide met HDR en goede kleurweergave.

Deze 34 inch gaming-monitor met een van BenQ heeft een VA-paneel met een QHD-resolutie, een verversingssnelheid van 144 Hz (120 Hz via HDMI) en een reactietijd van 1 ms. Dit scherm heeft HDR10- en DisplayHDR 400-ondersteuning De Mobiuz EX3410R werkt ook met FreeSync Premium Pro. De DCI-P3 kleurengamma heeft een waarde van 90%. Hoewel dit dus misschien niet de beste monitor van deze lijst is voor foto- en videobewerking, heeft hij nog steeds een goede kleurweergave voor de prijs. Als je toch wat grafisch werk wil doen, maar wel op een budget, dan kan dit dus een goede optie zijn, want de AOC hierboven biedt geen HDR-ondersteuning en andere opties voor content creators vallen wellicht duurder uit. Deze monitor heeft ook ingebouwde speakers, zodat je verder alleen nog maar een computer, muis en toetsenbord aan hoeft te sluiten. De Mobiuz wordt ook geleverd met een afstandsbediening en dat kan handiger zijn dan een knopje onder het scherm. Verder beschikt hij over twee HDMI 2.0-poorten, één DisplayPort 1.4-poort, twee usb-a-poorten en één usb-b-poort.

Adviesprijs: 499 euro – www.benq.eu/nl-nl/

Eigenschappen: 144 Hz refresh rate, 1 ms reactietijd, FreeSync Premium Pro-ondersteuning, DisplayHDR 400- en HDR10-ondersteuning, DCI-P3 90% kleurengamma, ingebouwde speakers, afstandsbediening

Samsung Odyssey Neo G9

De meest premium 32:9-ultrawide-monitor.

De Samsung Odyssey Neo G9 is een enorme 49 inch curved mini-LED-monitor met een verversingssnelheid van 240 Hz en een reactietijd van 1 ms. De combinatie van het mini-LED-scherm en ondersteuning voor Quantum HDR2000 (en HDR10+) zorgen voor een fantastische kleurweergave. Deze premium gamingmonitor beschikt ook over G-Sync- en FreeSync Premium Pro-ondersteuning. De gigantische monitor wijkt enigszins af van de rest met een beeldverhouding van 32:9. Met HDMI 2.1 is deze monitor ook klaar voor hoge framerates, in combinatie met de PlayStation 5 en Xbox Series X. Deze monitor heeft verder ook een prima kleurweergave met een DCI-dekking van 95 procent en een sRGB-dekking van 125 procent. Foto- en videobewerking zal dus ook geen probleem zijn op dit scherm. Het is voor het werk alleen misschien wel een beetje overkill, maar misschien vind je de 32:9-beeldverhouding toch ideaal of wil je ook een scherm om op te kunnen gamen. Er zitten twee HDMI 2.1-poorten, één DisplayPort 1.4-poort, twee usb-a-poorten en één usb-b-poort op.

Adviesprijs: 1.899 euro – www.samsung.com/nl/

Eigenschappen: 240 Hz refresh rate, 1 ms reactietijd, G-Sync- en FreeSync Premium Pro-ondersteuning, Quantum HDR2000-ondersteuning, HDMI 2.1, 32:9 mini-LED-scherm

MSI Prestige PS341WU

De ultrawide met de beste resolutie en kleurweergave.

De 34 inch MSI Prestige PS341WU is geen gamingmonitor, maar een scherm voor content creators. Dat wil niet zeggen dat de specificaties slecht zijn, maar de focus ligt hier simpelweg op andere zaken dan de verversingssnelheid en reactietijd. Deze IPS-monitor heeft een fantastische 5Kx2K-resolutie en een 21:9-beeldverhouding. Hij heeft een verversingssnelheid van 60 Hz en een reactietijd van 8 ms, maar hij is ideaal voor foto-en videobewerking, met de heldere DisplayHDR 600-ondersteuning en de uitgebreide sRGB- en DCI-P3-support. Er is ook 10 bit HDR-kleurweergave aanwezig. Qua aansluitingen bezit deze MSI over twee HDMI 2.0-poorten, één DisplayPort 1.4-poort, één usb-c-poort (met DisplayPort), drie usb-z-poorten en één usb-b-poort.

Adviesprijs: 1.189 euro – nl.msi.com

Eigenschappen: 60 Hz refresh rate, 8 ms reactietijd, DisplayHDR 600-ondersteuning, 10 bit HDR-kleurenweergave, DCI-P3 98% kleurengamma, 5Kx2K-resolutie

BenQ PD3420Q

Een iets goedkopere ultrawide voor creators.

Deze 34 inch IPS-monitor van BenQ heeft ook weer een 21:9-beeldverhouding en een QHD-resolutie. De verversingssnelheid is 60 Hz en de reactietijd is 5 ms. Er is op de PD3420Q wel ondersteuning voor HDR10 en DisplayHDR 400. Ook beschikt deze monitor over een sRGB- en DCI-P3-kleurengamma van 100 procent en 98 procent respectievelijk. Voor de prijs is dit dus misschien een mooie optie als je een beetje vanalles wil doen op je monitor. Hij heeft een erg goede kleurweergave, dus foto- en videobewerking zijn hier goed mogelijk en je kan er ook nog op gamen als je genoegen neemt met 60 Hz en een reactietijd van 5 ms. Deze monitor heeft als extraatje ook nog eens ingebouwde speakers en verder beschikt hij over twee HDMI 2.0-poorten, één DisplayPort 1.4-poort, één usb-c-poort (met DisplayPort), drie usb-a-poorten en één usb-b-poort.

Adviesprijs: 899 euro – www.benq.eu/nl-nl/

Eigenschappen: 60 Hz refresh rate, 5 ms reactietijd, DisplayHDR 400- en HDR10-ondersteuning, 100% sRGB- en 98% DCI-P3-kleurengamma, ingebouwde speakers