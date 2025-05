Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang elke week het beste van Clickx in je mailbox. E-mailadres

Of je nu foto’s bewerkt, video’s monteert, aan muziek werkt of simpelweg films en series wil beleven in de beste kwaliteit: een goede monitor is onmisbaar voor elke multimediagebruiker. Maar de markt voor monitoren is intussen zó breed geworden dat het lastig is om door het schermenbos nog een logische keuze te maken. Zeker als je een plafond van zo’n 600 euro voor ogen hebt, is het handig om te weten waarop je moet letten en wat je mag verwachten in die prijsklasse.

Waar monitoren vroeger vooral geassocieerd werden met saaie kantoorruimtes en spreadsheetwerk, is dat beeld intussen flink bijgesteld. Vandaag de dag is een monitor het hart van je (thuis)studio of entertainmenthoek. Ze bieden hoge resoluties, prachtige kleurweergave, HDR-ondersteuning, ingebouwde speakers of smartfuncties en soms zelfs dezelfde technologieën als je dure tv. En dat alles hoeft niet langer duizenden euro’s te kosten. Met een budget rond de 600 euro kun je al een verrassend veelzijdige, future-proof multimedia-monitor in huis halen.

Van IPS tot OLED: monitoren in beeld

De beeldkwaliteit van een monitor hangt sterk samen met het gebruikte paneeltype. In het middensegment, denk hierbij aan een budget rond de 500 euro, zie je vooral IPS-, OLED- en sinds kort ook mini-led-panelen opduiken. Elk van deze heeft zijn eigen sterke punten en beperkingen.

IPS (In-Plane Switching) is al jaren dé standaard voor wie kleurgetrouwheid en brede kijkhoeken belangrijk vindt. Deze schermen zijn bij uitstek geschikt voor creatieve professionals en hobbyisten die met foto’s en video’s werken. Kleuren blijven stabiel, zelfs wanneer je niet recht voor het scherm zit, en de scherpte is meestal dik in orde. Nadeel is dat IPS-panelen minder diepe zwartwaarden halen dan andere technologieën.

OLED-schermen maken op dat vlak een enorm verschil. Doordat elk pixel zichzelf verlicht, krijg je perfecte zwarttinten en een haast oneindig contrast. Hierdoor ogen beelden veel levendiger en intenser en dit is perfect voor filmliefhebbers, gamers of wie regelmatig HDR-content kijkt. OLED’s grootste struikelblok in deze prijsklasse is de prijs: pas sinds kort duiken betaalbare modellen op, zoals de Samsung Odyssey OLED G8. Wie kiest voor OLED krijgt in elk geval een ongeëvenaarde beeldkwaliteit, zeker in donkere scènes.

Mini-led is een relatief nieuwe technologie die het beste van twee werelden wil combineren. Hierbij gebruikt een lcd-paneel duizenden kleine ledjes als backlight, wat zorgt voor een veel preciezere aansturing van helderheid en contrastzones. In tegenstelling tot standaard led-achtergrondverlichting kun je hier wel genieten van HDR met hoge piekhelderheid én diepe schaduwen. Modellen met mini-led zijn ideaal voor iedereen die op zoek is naar een krachtig, helder scherm zonder de nadelen van OLED (zoals het risico op inbranden).

Meer dan pixels: waar je nog op moet letten

Beeldkwaliteit is belangrijk, maar er komt meer kijken bij een goede multimedia-monitor. Zo wil je voldoende aansluitmogelijkheden hebben, zeker als je gebruikmaakt van meerdere apparaten. USB-C met Power Delivery is ondertussen bijna een must geworden voor laptopgebruikers. Je sluit je laptop aan met één kabel voor beeld, stroom én randapparatuur. Ook DisplayPort en HDMI zijn belangrijk, net als eventuele USB-hubs of zelfs Thunderbolt-aansluitingen bij de luxere modellen.

Voor contentcreatie is kleurbereik minstens zo essentieel als resolutie. Schermen die 100% van sRGB dekken zijn prima voor alledaags gebruik, maar wie in AdobeRGB of DCI-P3 werkt, doet er goed aan om te kiezen voor een model met gecertificeerde ondersteuning daarvoor. Sommige schermen zijn bovendien fabrieksmatig gekalibreerd, wat je veel instelwerk bespaart.

Tot slot spelen smartfuncties een steeds grotere rol. Monitoren zoals de Samsung Smart Monitor M8 kunnen zelfstandig streamingapps draaien, hebben een afstandsbediening en zelfs ingebouwde speakers en webcams. Dit maakt ze ideaal voor wie een multifunctioneel werkstation wil dat ook als tv of Zoom-setup fungeert.

Of je nu een allround scherm zoekt of iets specifieks nodig hebt voor je creatieve werk: wie weet waar hij op moet letten, haalt vandaag voor 500 euro een scherm in huis dat jaren meegaat én indruk maakt.

De beste multimedia-monitoren

ASUS ProArt PA278CGV

De ASUS ProArt PA278CGV is ontworpen met de creatieve professional in gedachten, maar ook voor wie graag foto’s of video’s bewerkt in zijn vrije tijd is dit een uitstekende keuze. Het 27-inch IPS-paneel levert een QHD-resolutie, wat zorgt voor een perfecte balans tussen werkruimte en scherpte. De dekking van 100% sRGB en Rec.709 maakt hem geschikt voor kleurkritisch werk, en dankzij de fabriekskalibratie ben je verzekerd van accuraat kleurgebruik vanaf de eerste minuut. Bovendien ondersteunt het scherm een refresh rate van 75Hz, wat hem net iets soepeler maakt dan de standaard 60Hz. Voor wie met een laptop werkt is de USB-C-poort met 65W Power Delivery een zegen: je laadt je toestel op terwijl je werkt. Extra aansluitingen zoals HDMI, DisplayPort en een USB-hub maken het geheel compleet. De ergonomische voet is volledig verstelbaar, zodat je altijd comfortabel werkt. Kortom, dit is een uiterst veelzijdige en precieze monitor die verrassend veel biedt binnen een vriendelijk prijssegment.

Eigenschappen: 27″ IPS-paneel met QHD-resolutie (2560 x 1440), 100% sRGB & Rec.709 + fabriekskalibratie (Calman Verified), USB-C met 65W Power Delivery + ingebouwde USB-hub

Samsung Odyssey OLED G8

De Odyssey OLED G8 van Samsung combineert de verbluffende beeldkwaliteit van QD-OLED met een slank design en 4K-resolutie. Dit 32-inch scherm is ideaal voor wie multimedia serieus neemt: films, series en games komen volledig tot leven dankzij de diepe zwartwaarden en intense kleuren. Met een verversingssnelheid van 240Hz en een responstijd van 0,03 ms is het scherm ook bijzonder geschikt voor competitieve gamers die geen detail willen missen. Maar ook cinefielen komen aan hun trekken, want de QD-OLED-technologie levert schitterende HDR-prestaties die tot voor kort enkel in premium televisies te vinden waren. De toevoeging van slimme RGB-verlichting aan de achterkant en de fraaie aluminium behuizing maken het geheel ook visueel aantrekkelijk. De USB-C-connectiviteit zorgt voor moeiteloos koppelen van laptops of andere moderne apparaten. Hoewel deze monitor iets dichter tegen de 600 euro aan schuurt, is hij zijn prijs meer dan waard dankzij zijn unieke combinatie van snelheid, beeldkwaliteit en design.

Eigenschappen: 32″ QD-OLED-scherm met 4K-resolutie, 240Hz refresh rate & 0,03 ms responstijd, HDR True Black 400 + USB-C-connectiviteit

Philips 27B1U7903/40

De Philips 27B1U7903/00 combineert kleurprecisie, hoge helderheid en moderne aansluitingen in een elegant 27-inch 4K-scherm. Dankzij het mini-led-backlight en DisplayHDR 1400-certificering blinkt deze monitor uit in HDR-weergave. Dit is ideaal voor videobewerking, animatie of gewoon een goede filmervaring. De dekking van 99% AdobeRGB maakt hem zeer geschikt voor professionals die met drukwerk of fotografie bezig zijn. Maar ook qua aansluitingen scoort hij hoog: met Thunderbolt 4, USB-C, ethernet en meerdere USB-poorten is dit scherm ook meteen een docking station voor je laptop. Het ontwerp is stijlvol en functioneel, met een stevige voet die in hoogte verstelbaar is. De beeldkwaliteit is ronduit indrukwekkend, zeker in donkere scènes waar de local dimming-technologie subtiele verschillen in licht en schaduw perfect weergeeft. Dit is een monitor die zich even goed thuis voelt in een professionele studio als in een premium thuiskantoor.

Eigenschappen: 27″ mini-led 4K met DisplayHDR 1400-certificering, 99% AdobeRGB + Thunderbolt 4-ondersteuning

Samsung Odyssey OLED G9

De Odyssey OLED G9 is niet zomaar een ultrawide monitor – het is een immersieve ervaring op zich. Met een gigantisch 49-inch gebogen scherm, een resolutie van 5120 x 1440 en QD-OLED-technologie, is dit scherm perfect voor multitaskers, gamers én cinefielen. Je hebt letterlijk twee schermen naast elkaar zonder een storende rand in het midden. Dankzij de verversingssnelheid van 240Hz en DisplayHDR True Black 400 is zowel beweging als contrast adembenemend. Voor videobewerking en contentconsumptie biedt dit scherm een bioscoopachtige ervaring, terwijl gamers profiteren van de responsieve prestaties en het ultrabrede beeldveld. De USB-C-poort, slimme verlichting en het stijlvolle design maken dit bovendien een pronkstuk op elk bureau. Het is een van de duurdere opties, maar wie all-in wil gaan, haalt hiermee een ultieme multimedia-oplossing in huis die alles aankan.

Eigenschappen: 49″ curved QD-OLED met 5120 x 1440 resolutie (32:9), 240Hz refresh rate + DisplayHDR True Black 400

Dell UltraSharp UP3218K

Wie bereid is te investeren in absolute beeldprecisie, kijkt automatisch naar de Dell UltraSharp UP3218K. Dit 8K-beeldscherm van 31,5 inch is ontworpen voor de meest veeleisende contentcreators, van high-end fotobewerkers tot filmmakers die werken met 6K of 8K materiaal. De resolutie van 7680 x 4320 pixels levert een ongeëvenaard scherp beeld, waarbij zelfs de kleinste details haarscherp in beeld komen. Wat dit scherm echt bijzonder maakt, is de kleurdekking: 100% van AdobeRGB en sRGB, plus 98% DCI-P3, wat het uitermate geschikt maakt voor professioneel drukwerk en kleurgrading. Dell levert de UP3218K bovendien met PremierColor-technologie en een fabriekskalibratie, wat een waarheidsgetrouwe weergave garandeert. Dit alles komt wel met een fors prijskaartje, maar voor professionals die kleur en detail als prioriteit hebben, is het een investering die zich dubbel en dwars terugbetaalt. Let er wel op dat je systeem krachtig genoeg is om een 8K-signaal aan te sturen.

Eigenschappen: 31,5″ IPS-scherm met 8K-resolutie (7680 x 4320), 100% AdobeRGB & 98% DCI-P3 + PremierColor, DisplayPort x2 + 6 ms responstijd, geschikt voor professioneel kleurwerk

Samsung Smart Monitor M8

Voor wie een monitor zoekt die meer kan dan alleen beelden tonen, is de Samsung Smart Monitor M8 een schot in de roos. Deze 32-inch 4K-monitor fungeert tegelijkertijd als slimme tv, met ingebouwde toegang tot streamingdiensten zoals Netflix, Disney+, YouTube en zelfs Samsung TV Plus. Je hebt geen pc nodig om content te streamen – de M8 werkt volledig zelfstandig, met een afstandsbediening en een afneembare webcam voor videobellen. Dat maakt deze monitor ook ideaal voor thuiswerkers of studenten die hun bureau multifunctioneel willen inrichten. Dankzij USB-C met Power Delivery sluit je je laptop met één kabel aan, en je kunt ook draadloos verbinding maken via AirPlay 2 of Bluetooth. De beeldkwaliteit is uitstekend voor de prijsklasse, met een helder en scherp 4K-paneel en goede kleurweergave. Verwacht geen perfect kleurbereik voor professionele toepassingen, maar voor alledaagse media is dit scherm een alleskunner. De elegante afwerking in pasteltinten maakt de M8 bovendien een stijlvolle toevoeging aan elk interieur.

Eigenschappen: 32″ 4K VA-paneel met smart-tv, USB-C met Power Delivery + ingebouwde webcam, Werkt zelfstandig zonder pc, inclusief afstandsbediening

