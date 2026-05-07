Must-haves #24: LG B5, Acer Aspire Go 15, Sony WH-1000XM5 & Apple Watch SE 3

Van een verrassend betaalbare oled-tv en een degelijke budgetlaptop tot een premium koptelefoon met uitstekende noise-cancelling en een slimme smartwatch voor iPhone-gebruikers: stuk voor stuk zijn het producten die meer bieden dan je op basis van hun prijs zou verwachten. Ze richten zich bovendien op heel verschillende gebruikers, maar hebben één ding gemeen: ze maken slimme compromissen zonder echt aan gebruikservaring in te boeten. Daarmee tonen ze aan dat je niet altijd voor het duurste toestel hoeft te gaan om toch van een reeks mooie features te kunnen genieten.

LG B5

Oled-tv’s staan bekend als prijzig, maar de LG B5 bewijst dat het ook anders kan. Deze instap in LG’s oled-reeks biedt verrassend veel kwaliteit voor een lagere prijs dan de populaire C-serie. In onze vergelijking met de duurdere LG C5 hield de B5 zich moeiteloos staande, wat hem meteen een interessante keuze maakt voor wie oled wil zonder een flinke som te betalen. Beeldkwaliteit is zoals je mag verwachten van oled: rijke, nauwkeurige kleuren en diepe zwarttinten zorgen voor sterk contrast. Films met veel donkere scènes komen mooi tot hun recht, met opvallend goede schaduwdetails en een bijna driedimensionaal effect in texturen. Ook gamers zitten hier goed. De B5 ondersteunt 4K aan 120 Hz, VRR via AMD FreeSync en Nvidia G-Sync, Dolby Vision gaming en ALLM, allemaal via vier HDMI 2.1-poorten. Met een lage input lag voelt alles bovendien erg responsief aan. De helderheid en het geluid zijn niet top, maar gezien de prijs is dit een bijzonder complete oled-tv.



Adviesprijs: 849 euro (55 inch) – www.lg.com

LG TV OLED 2025 | OLED48B5 | 48'' (121 cm) | OLED| Processeur α8 AI 4K Gen2 |Dolby Vision & Atmos | Alexa €746,00 Koop op Amazon.com.be Amazon.com.be LG B5 OLED48B56LA - 48 inch - 4K OLED AI - 2025 - Smart TV 5.0 €799,00 €746,00 Koop op Bol Bol

Acer Aspire Go 15

De Acer Aspire Go 15 is een zeldzame uitzondering in het segment onder 600 euro. Waar goedkope Windows-laptops vaak te traag of beperkt zijn, weet deze Aspire verrassend goed stand te houden bij dagelijks gebruik. Voor wie vooral wil surfen, mailen en wat licht werk doet, is dit een betrouwbare keuze. Met zijn 15,6-inchscherm is hij minder geschikt om dagelijks mee te slepen, maar net handig voor thuisgebruik zonder vaste werkplek. Het toetsenbord typt comfortabel en de aanwezigheid van een numpad is mooi meegenomen. Het scherm zelf is minder indrukwekkend: kleuren ogen wat flets en de helderheid blijft beperkt. De prestaties hangen sterk af van de gekozen configuratie. Vermijd modellen met 4 GB RAM en ga minstens voor 8 GB. Onze testversie met Ryzen 7 en 16 GB RAM presteerde vlot en kon zelfs lichte games aan. De batterijduur is degelijk, met ongeveer acht uur gebruik op een volle lading.



Adviesprijs: 599 euro – www.acer.com

Acer Aspire Go 15 | 15.6 Full HD IPS | Intel Core i7-13620H | 16GB DDR5 RAM | 512GB SSD | Windows 11 Professional 5.0 €599,99 Koop op Bol Bol acer Aspire Go 15 AG15-42P, Ordinateur portable 15,6" Full HD (AMD Ryzen 5 5625U, 16 Go RAM, 512 Go SSD, AMD Radeon Graphics, Windows 11 Home), argenté,... Koop op Amazon.com.be Amazon.com.be Acer Aspire Go 15 Ag15-42p-r1al - 15.6 Inch Full Hd Amd Ryzen 7 5825u 16 Gb 512 Radeon™ Rx Vega 8 Koop op Mediamarkt.be Mediamarkt.be

Sony WH-1000XM5



Lange tijd stond de Sony WH-1000XM4 op deze plek, maar intussen is de opvolger, de WH-1000XM5, vaak voor een gelijkaardige prijs te vinden. Hoewel de sprong tussen beide generaties niet enorm is, maakt vooral de verbeterde noise-cancelling het verschil. En net dat blijft de belangrijkste reden om voor deze koptelefoon te kiezen. Het nieuwe ontwerp is wel een discussiepunt. De XM5 is niet langer opvouwbaar (bij zijn voorgangers kon je de oorschelpen kantelen), wat minder praktisch is onderweg of als je de koptelefoon rond je nek laat rusten. Tegelijk voelt hij wel steviger en moderner aan dan zijn voorganger. Sony keerde bij de XM6 overigens opnieuw terug naar een opvouwbaar design, wat veel zegt. Verder krijg je alles wat je verwacht van een premium Sony-koptelefoon: multipoint-connectiviteit, LDAC-ondersteuning, DSEE Extreme-upscaling en een batterijduur van zo’n 30 uur met ANC ingeschakeld. Het geluid blijft gebalanceerd, met een duidelijke en krachtige bas.



Adviesprijs: 189 euro – www.sony.be

Sony WH-1000XM5 - Casque Bluetooth sans Fil à réduction de Bruit - 30 Heures d'autonomie - Optimisé pour Alexa et Google Assistant - avec Micro intégré pour... €217,00 Koop op Amazon.com.be Amazon.com.be Sony WH-1000XM5 hoofdtelefoon Bluetooth €229,90 Koop op Www.alternate.be Www.alternate.be Sony WH-1000XM5 - Draadloze koptelefoon met Noise Cancelling - Zwart 4.0 €249,00 €237,99 Koop op Bol Bol

Apple Watch SE 3

De Apple Watch SE 3 is voor de meeste iPhone-gebruikers de interessantste keuze. Hij is een stuk betaalbaarder dan de Series 11 en Ultra 3, maar neemt wel een groot deel van hun functies over. Apple gebruikt zelfs dezelfde chipset, al zit die hier in een iets oudere behuizing. Nieuw ten opzichte van de SE 2 is het always-on display, wat het gebruik een stuk aangenamer maakt. Functies zoals ECG en bloedzuurstofmeting ontbreken wel nog steeds. Met watchOS 26 krijg je daarentegen toegang tot heel wat slimme features, waaronder een AI-gestuurde Workout Buddy in combinatie met een iPhone met Apple Intelligence. Ook het vernieuwde Liquid Glass-design oogt modern en strak. De batterijduur blijft het zwakke punt: dagelijks opladen is nog steeds nodig. Gelukkig gaat dat nu iets sneller. Verder is het horloge licht, comfortabel en gebruiksvriendelijk. Zoek je de beste prijs-kwaliteit binnen het Apple-ecosysteem, dan zit je hier goed.

Adviesprijs: 257 euro – www.apple.com

Apple Watch SE 3 [GPS 40 mm] Montre connectée avec boîtier Lumière stellaire et Bracelet Sport Lumière stellaire. Moniteur activité/sommeil/fréquence... €269,00 €244,00 Koop op Amazon.com.be Amazon.com.be Apple Watch SE 3 - Wifi - 40mm - Starlight Aluminium Case with Starlight Sport Band - S/M 4.8 €259,99 €254,99 Koop op Bol Bol Apple Watch SE 3 GPS 40 mm Aluminium kast Sport Band Middernacht S/M €335,00 Koop op Conrad.be Conrad.be