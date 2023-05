Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Of je nu wil streamen, een podcast of muziek wil opnemen of gewoon een beter geluid wil voor je onlinevergaderingen: een premiummicrofoon zal je een geweldige geluidservaring geven, die de microfoons op je telefoon, laptop of draadloze oortjes niet kunnen evenaren.

Er zijn tegenwoordig fantastische opties als je op zoek bent naar een microfoon om je geluidskwaliteit te verbeteren. De microfoons die bijvoorbeeld al ingebouwd zitten op je smartphone, laptop of in je draadloze oortjes zijn vaak prima voor als je af en toe een onlinevergadering hebt en ze zijn natuurlijk handig voor onderweg, maar je zal echt een groot verschil merken als je kiest voor een premiummicrofoon. Er zijn tegenwoordig ook veel relatief goedkope (losstaande) microfoons te kopen voor als je gewoon een kleine audio-upgrade wil, maar voor iets meer geld krijg je microfoons die meestal iets meer gespecialiseerd zijn in bepaalde soorten audio-opnames of microfoons die juist heel flexibel te gebruiken zijn en handige extra functies bieden. Je kan dus het beste vooraf bepalen wat je allemaal met de microfoon wil gaan doen om vervolgens de juiste keuze te maken.

Opnamepatronen

Er zijn over het algemeen vier opnamepatronen die je tegenkomt op microfoons. Sommige microfoons gebruiken maar één van de vier patronen en andere microfoons beschikken over meerdere (of alle vier de) patronen.

Cardioïde

Cardioïde microfoons nemen geluidsbronnen op die zich recht voor de voorkant van de microfoon bevinden. Dit is dan ook het meest gebruikte opnamepatroon voor microfoons. Deze modus is vooral handig voor het opnemen van een podcast (audio van één persoon), voor videogesprekken, voor voice-over of bijvoorbeeld voor het opnemen van zang of instrumenten.

Omnidirectioneel

Bij dit patroon wordt het geluid in 360 graden om de hele microfoon heen (gelijkmatig) opgenomen. Dat is dus ideaal als je meerdere geluidsbronnen in een ruimte wil opnemen. Deze modus kan je dus ook gebruiken als je met meerdere mensen in één ruimte deelneemt aan een videovergadering.

Stereo

Bij een stereo-opnamepatroon wordt de audio op zo’n manier opgenomen dat het linker- en rechterkanaal (en de voorkant van de microfoon) gebruikt worden om een realistische opname te maken van de geluidsbron die zich voor de microfoon bevindt. Bij deze modus kan je dus ook goed horen uit welke richting de audio komt. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn als je een muziekgroep wil opnemen.

Bidirectioneel

In deze modus wordt de audio van de voor- en achterkant van de microfoon opgenomen. Het bidirectionele opnamepatroon is dus erg geschikt voor het opnemen van een interview tussen twee mensen.

USB of XLR?

We hebben voor deze koopgids microfoons met twee verschillende soorten aansluitingen toegevoegd: usb-microfoons en XLR-microfoons. Dit zijn ook de twee soorten aansluitingen die het meeste voorkomen. Over het algemeen wordt de XLR-aansluiting vooral gebruikt op iets professionelere microfoons, terwijl usb-microfoons vaker door streamers en gamers worden gebruikt, omdat ze iets makkelijker zijn om aan te sluiten op een pc en meestal meteen klaar zijn om te gebruiken wanneer je ze aansluit. USB is dus gebruiksvriendelijker, maar XLR biedt meer flexibiliteit. Je hebt vaak wel meer apparatuur nodig om een XLR-microfoon aan te sluiten (daar komen we zo op terug), maar je kan dan wel gemakkelijker audio van meerdere bronnen opnemen en de audio beter mixen, aanpassen en in de gaten houden, zonder dat je daar je pc voor nodig hebt.

De Shure MV7 heeft een XLR- en USB-aansluiting.

Wat heb je nog meer nodig?

De usb-microfoons uit deze koopgids worden allemaal geleverd met een bijhorende standaard, zodat je niet per se nog extra accessoires hoeft te kopen voordat je ermee aan de slag gaat. Toch kan het (afhankelijk van jouw set-up) handig zijn om een microfoonarm aan te schaffen. Daarmee kan je de microfoon veel handiger heen en weer bewegen en dan staat deze niet in de weg (bijvoorbeeld recht voor je toetsenbord) als je aan het streamen of gamen bent. Bij de XLR-microfoons uit deze lijst heb je sowieso nog een losse standaard of microfoonarm nodig, want die worden niet meegeleverd. Ook heb je voor de XLR-microfoons dus een soort audio-interface nodig waarmee je de microfoon kan verbinden aan je pc. Meestal kan je met die apparaten dan ook meteen het geluid aanpassen of mixen met andere geluidsbronnen. Andere handige accessoires zijn bijvoorbeeld een shock mount om trillingen en schokken te absorberen, zodat je die niet terug hoort in de opname en een popfilter om de hardere ‘p’- en ‘b’-klanken (plosieve geluiden) enigszins af te zwakken, voor een aangenamer geluid.

Blue Yeti X

De meest veelzijdige microfoon.

De Blue Yeti X is een usb-microfoon die beschikt over alle vier de opnamepatronen, dus het is een erg flexibele en gebruiksvriendelijke microfoon. Het is een ideale keuze als je meerdere soorten audio wil opnemen en met de knop achterop de microfoon kan je tussen de verschillende opnamepatronen wisselen. De multifunctionele knop op de voorkant kan je heel gemakkelijk gebruiken om de microfoon op mute te zetten, het geluid te versterken, het volume van de microfoon voor je eigen koptelefoon aan te passen of het volume van de microfoon te mixen met de computeraudio voor je eigen koptelefoon. Om die knop zit ook een reeks lampjes, waarmee je jouw geluidsniveau in de gaten kan houden. Je kan deze functies ook allemaal aanpassen op de computer met de Logitech G Hub-software en in die software kan je ook nog allerlei effecten toepassen. Deze microfoon beschikt over 24-bit audio met een samplefrequentie van 48 kHz.

Adviesprijs: 179,99 euro

Eigenschappen: micro USB-aansluiting, cardioïde/omnidirectioneel/stereo/bidirectioneel, Logitech G Hub-software, 24-bit/48 kHz, 4 condensators

www.bluemic.com/nl-nl/

Elgato Wave:3

De microfoon met de beste software.

De Elgato Wave:3 is een premium usb-microfoon die gebruikmaakt van de enorm handige Wave Link-software voor het mixen van alle audiobronnen op je pc, het toevoegen van duizenden effecten en nog veel meer. Deze microfoon is echt specifiek ontworpen voor content creators en streamers. Met de multifunctionele knop stel je de mate van versterking in, pas je het volume van de microfoon in je koptelefoon aan en kan je crossfaden tussen de audio van de pc en de microfoon in je koptelefoon. Bovenop vind je ook touchbediening om de microfoon mee te muten. De Wave:3 beschikt ook over een meerlaags geluidsschild, waardoor plosieve geluiden al enigszins worden gedempt (zonder extra popfilter). Deze microfoon maakt alleen gebruik van een cardioïde opnamepatroon, maar hij neemt wel op in hoge kwaliteit met 24-bit/96kHZ. Je sluit de Wave:3 aan met een usb-c-kabel (naar usb-a).

Adviesprijs: 169,99 euro

Eigenschappen: USB-C-aansluiting, cardioïde, Wave Link-software, 24-bit/96 kHz

www.elgato.com/nl

RØDE NT-USB+

De usb-microfoon voor al je apparaten.

De RØDE NT-USB+ is een professionele usb-microfoon met een prachtig geluid. Hij maakt gebruik van een cardioïde opnamepatroon en is uitermate geschikt voor het opnemen van bijvoorbeeld muziek of een podcast. Deze microfoon is ook relatief compact en wordt niet alleen met standaard geleverd, maar ook met een bijbehorend popfilter. Je sluit de NT-USB+ aan via de bijgeleverde usb-c-naar-usb-c-kabel en daardoor is hij niet alleen gemakkelijk met je pc te verbinden, maar ook met veel smartphones en tablets voor wanneer je onderweg iets wil opnemen. Met de knoppen op de zijkant pas je het volume van de microfoon aan voor je eigen koptelefoon en mix je de het volume van je pc en de microfoon in je koptelefoon. Voor meer aanpassingen en effecten kan je de bijbehorende RØDE Connect-software installeren op je pc of de RØDE Central-app op je mobiele apparaten. De microfoon neemt op in 24-bit/48 kHz.

Adviesprijs: 209 euro

Eigenschappen: usb-c-aansluiting (naar usb-c), cardioïde, RØDE Connect- en RØDE Central-software, 24-bit/48 kHz, werkt op pc en mobiele apparaten

www.rode.com/en

Shure MV7

Een hybride USB- en XLR-microfoon.

De Shure MV7 heeft zowel een usb- als een XLR-aansluiting. Hij levert dus het beste van beide werelden. Je kan hem gemakkelijk op een pc aansluiten, maar ook op professionele audioapparatuur. De microfoon is geweldig voor het opnemen van stemmen. Met de ingebouwde touchbediening kan je de versterking van de microfoon, het koptelefoonvolume en de mix tussen pc-geluid en microfoongeluid regelen. De MV7 focust zich volledig op je stem en elimineert zoveel mogelijk achtergrondgeluiden. Met de ShurePlus MOTIV-software kan je handmatig allerlei instellingen aanpassen of bijvoorbeeld de Auto Level-modus gebruiken om het beste geluid te creëren aan de hand van jouw ruimte en de afstand tussen jou en de microfoon. Hij wordt geleverd met een micro-usb-naar-usb-c-kabel én een micro-usb-naar-usb-a-kabel, dus je kan hem gemakkelijk met allerlei apparaten verbinden. Verder neemt deze microfoon ook op in 24-bit/48 kHz.

Adviesprijs: 329 euro

Eigenschappen: (micro-)usb- én XLR-aansluiting, cardioïde, ShurePlus MOTIV-software, 24-bit/48 kHz, popfilter inbegrepen, werkt op pc en mobiele apparaten

www.shure.com/nl-BE

RØDE Procaster

De beste budgetvriendelijke XLR-microfoon voor podcasts en streaming.

De RØDE Procaster is een XLR-microfoon die vooral gericht is op podcasten, streamen en voice-over. De Procaster zorgt voor een volle, natuurlijke toon bij het opnemen van je stem. Er zitten ook een popfilter en een shockmount ingebouwd voor zo min mogelijk ongewenste geluiden. De microfoon heeft een stevige metalen behuizing en een garantie van tien jaar. Hij wordt geleverd met een mooi opbergetui en een verloopstukje waarmee je hem aan je microfoonarm of -standaard kan vastmaken (want die heb je wel nodig). Verder maakt de Procaster gebruik van een cardioïde opnamepatroon en heeft een samplefrequentie van 96 kHz. Je hebt dus wel een audio-interface nodig als je de microfoon met je pc wil verbinden (en handige aanpassingen wil kunnen doen, die je bij usb-microfoons via de software kan doen).

Adviesprijs: 179,99 euro

Eigenschappen: XLR-aansluiting, cardioïde, 96 kHz, ingebouwde popfilter en shockmount, goede bouwkwaliteit

www.rode.com/en

Shure SM7B

De beste microfoon voor het opnemen van je stem.

De Shure SM7B heb je misschien wel vaker voorbij zien komen bij videopodcasts of bij YouTubers en streamers. Dit is een van de meest populaire premium(-XLR-)microfoons, omdat hij een prachtig, warm geluid levert en ideaal is voor het weergeven van stemmen. Deze microfoon is ook zeer geschikt voor studio-opnames van muziekinstrumenten. Het is dan ook de duurste microfoon in deze koopgids. De SM7B heeft een breed frequentiebereik en de combinatie van de meegeleverde popfilter en het cardioïde opnamepatroon zorgt ervoor dat de focus echt op je stem ligt en dat er zo min mogelijk ongewenste geluiden in je opnames te horen zijn. Ook bij deze XLR-microfoon heb je een audio-interface nodig om hem met je pc te verbinden en om het geluid te kunnen versterken en te kunnen aanpassen.

Adviesprijs: 499 euro

Eigenschappen: XLR-aansluiting, cardioïde, popfilter inbegrepen, geschikt voor stemmen en studio-opnames van instrumenten

www.shure.com/nl-BE