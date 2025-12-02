Bizarre bug in Windows-update KB5070311 zorgt voor ‘witte flits’ in Verkenner bij donkere modus

“Na installatie van KB5070311 kun je problemen ervaren bij het openen van Verkenner in de donkere modus. Het venster kan kort een blanco wit scherm tonen voordat de inhoud verschijnt”, schrijft Microsoft in een supportdocument dat maandag werd gepubliceerd. De fout treedt niet alleen op bij het starten van Verkenner. Ook bij het navigeren naar of vanaf Startpagina of Galerij (inclusief automatisch opstarten naar Home), het openen van een nieuwe tab, het in- of uitschakelen van het detailvenster, en zelfs bij het aanklikken van ‘Meer details’ tijdens het kopiëren van bestanden verschijnt dezelfde witte flits.

Microsoft werkt aan een fix, maar timing ontbreekt

Het bedrijf zegt bezig te zijn met een oplossing, maar geeft geen enkele indicatie wanneer die beschikbaar zal zijn. Tot die tijd adviseert Microsoft om de donkere modus uit te schakelen om te vermijden dat je bij elke Verkenner-actie even ‘geflashbangd’ wordt. Dat de bug door de kwaliteitscontrole is geglipt, is opvallend, zeker omdat dezelfde update volgens Microsoft net een “consistentere donkere modus” moest bieden. KB5070311 vernieuwt onder andere de dialoogvensters voor kopiëren, verplaatsen en verwijderen, zowel in de standaard- als uitgebreide weergave. Voortgangsbalken en grafieken zijn nu beter leesbaar in de donkere modus, en ook bevestigings- en foutmeldingen kregen een donkere make-over.

Andere opgeloste fouten in KB5070311

Eerder liet Microsoft weten dat dezelfde update een probleem oplost waarbij explorer.exe en de taakbalk konden vastlopen na bepaalde meldingen. Microsoft pakt met KB5070311 ook een bekend probleem aan waarbij de zoekfunctie in Verkenner faalde op sommige SMB-shares na recente Windows-updates.

Microsoft had in november al een ander kritiek probleem bevestigd: een bug die Verkenner, het startmenu en andere essentiële systeemonderdelen liet crashen bij het provisionen van Windows 11 24H2-toestellen met cumulatieve updates sinds juli 2025. Daarnaast test het bedrijf sinds kort een optionele functie die Verkenner vooraf in de achtergrond laadt, bedoeld om de prestaties en laadtijden te verbeteren.