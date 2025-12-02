Windows 11 krijgt stevige november-update met KB5070311

Microsoft sluit het najaar af met een flinke preview-update voor Windows 11. De optionele november-update (beter bekend als de C-release) rolde eerder al uit voor versie 23H2, maar bereikt nu ook Windows 11 24H2 en 25H2 onder KB5070311.

Copilot+ PC’s: slimmere instellingen en meer automatismen

Voor wie een Copilot+ PC heeft, zitten er een paar merkbare verbeteringen in. De instellingenzoeker toont voortaan meer en relevantere resultaten, inclusief een scrollbalk, zodat je niet langer moet gokken waar een bepaalde functie verstopt zit. Ook duiken er nieuwe ‘inline agents’ op bij recent aangepaste instellingen, handig als je meteen wil doorwerken zonder opnieuw te moeten zoeken. En wanneer iets niet verder aangepast kan worden, geeft Windows eindelijk netjes aan waarom, in plaats van simpelweg niets te doen.

Daarnaast krijgt de Click to Do-functie een opsmukbeurt: de contextmenu’s zijn overzichtelijker en openen automatisch wanneer je grote tabellen of afbeeldingen ziet, zodat je sneller kunt kopiëren, bewaren of delen. Ook camera’s profiteren mee. Windows Studio Effects (de AI-functies voor camerabeeld) werken nu ook met externe usb-webcams en zelfs ingebouwde achtercamera’s op sommige laptops.

Windows 11: visuele poetsbeurt en nieuwe instellingen

De rest van Windows 11 krijgt minstens evenveel liefde. Zo introduceert Microsoft een nieuwe sectie Virtual Workspaces, waarmee je Hyper-V en Windows Sandbox makkelijker kunt beheren. De bureaubladachtergrond via Windows Spotlight heeft nu extra opties in het rechtermuisklikmenu, en de Verkenner krijgt een grondige opfrisbeurt. Denk aan een consequenter donker thema, vernieuwde voortgangsvensters en een simpeler contextmenu dat minder rommel toont. Een reeks vervelende bugs, zoals ontbrekende thumbnails of onverwachte toolbars, zijn meteen mee opgelost.

Gamers krijgen ook wat nieuws: de fullscreenervaring die eerder exclusief was voor ASUS ROG-handhelds, komt nu beschikbaar voor meer draagbare Windows-toestellen. Daarmee start je games in een console-achtige interface die storende processen beperkt en prestaties moet verbeteren. Styluspennen met haptische feedback krijgen tactiele reacties bij bepaalde UI-acties, toetsenbordverlichting reageert slimmer op omgevingslicht, en het beheren van mobiele apparaten zit voortaan centraal in Bluetooth & Devices.

OneDrive, delen en Systeeminstellingen

OneDrive wordt dieper in de instellingen geïntegreerd en Windows voegt een reeks verbeteringen toe aan het delen van bestanden, zoals een slimmere drag tray en de mogelijkheid om OneDrive-links rechtstreeks via andere apps te delen. Instellingen krijgen een helderder overzicht, met onder andere toetsenbordopties die eindelijk uit het Configuratiescherm zijn verhuisd. Het is weer een stap richting het volledig uitfaseren van dat oude relikwie.

Verder worden ook widgets overzichtelijker: je kunt een standaarddashboard kiezen en badges tonen nu hoeveel meldingen een bepaalde widget heeft. Op de taakbalk krijgen appgroepen nieuwe animaties, en je kunt nu een venster rechtstreeks met Copilot delen door erover te hoveren. Sommige irritante problemen, zoals het onverwacht uitschakelen van de automatische taakbalkverberging, zouden daarmee tot het verleden behoren.

Betere ARM-ondersteuning

Tot slot worden bij systemen met ARM-chipsets de videoprestaties op hoge resoluties worden onder de loep genomen: querying van monitorinstellingen zou minder haperingen moeten veroorzaken. Windows on ARM krijgt daarnaast een belangrijke upgrade: ondersteuning voor AVX- en AVX2-emulatie, waardoor aanzienlijk meer applicaties probleemloos zouden moeten werken op ARM-laptops.

Op zijn supportpagina doet Microsoft de update volledig uit de doeken.