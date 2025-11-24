Windows 11-update KB5070312 fixt Verkenner-bug en voegt kleine verbeteringen toe

In de update schuift Microsoft vooral praktische verbeteringen naar voren. Het zijn kleinere zaken die je niet meteen ziet, maar die Windows 11 net wat stabieler en betrouwbaarder moeten maken in het dagelijks gebruik. In de eerste plaats heeft de Verkenner de nodige aandacht gekregen. Sommige gebruikers merkten dat de applicatie soms niet meer reageerde op muisklikken, tot je het venster volledig sloot en opnieuw opende. Die bug wordt volgens Microsoft nu opgelost.

Verder verhelpt de update een issue waarbij .tar-archieven niet correct uitgepakt konden worden wanneer bestands- of mapnamen meer dan 34 veelgebruikte Chinese karakters bevatten. Tot slot wordt een fout in Groepsbeleid rechtgezet: in Windows 11 Enterprise multi-session-omgevingen, waaronder Azure Virtual Desktop, werkte de HideRecommendedSection-policy niet zoals verwacht. Zelfs met de juiste instellingen bleven aanbevelingen zichtbaar. Dat probleem zou nu van de baan moeten zijn.

Downloaden en installeren

Wie eerder al updates installeerde, hoeft enkel de nieuwe elementen binnen dit pakket te downloaden. Je kunt de update zoals gewoonlijk via Windows Update ophalen, maar handmatig installeren kan ook. Microsoft biedt daarvoor een directe downloadlink aan in zijn Update Catalog.