First VPN offline gehaald na grootschalig gebruik door cybercriminelen

Over het algemeen zijn VPN’s een handige tool om je internetverkeer en persoonlijke data te beveiligen. Sommigen gebruiken ze ook om hun locatie aan te passen en op die manier content te bekijken die hier niet beschikbaar is op streamingdiensten als Netflix. VPN’s zijn echter ook een populaire tool bij cybercriminelen, want ook hun data en online activiteiten worden beschermd. Verschillende politiediensten, waaronder de Nederlandse politie, zijn erachter gekomen dat First VPN zich specifiek richtte op cybercriminelen en hen zelfs bepaalde voordelen gaf. Zo zou de dienst, volgens de FBI, door minstens 25 ransomwaregroepen gebruikt zijn. De VPN is inmiddels offline gehaald.

Geadverteerd bij cybercriminelen

First VPN ging actief op zoek naar cybercriminelen die hun data wilden beschermen. Zo is de VPN terug te vinden op talloze cyber criminele fora en stond op de website heel uitdrukkelijk dat ze de medewerking met justitie zouden weigeren om de data van hun gebruikers te beschermen. Daarnaast waren er nog extra voordelen voor cybercriminelen, waaronder anonieme betalingen, verborgen infrastructuur en andere diensten specifiek voor criminele doeleinden.

Net zoals de meeste VPN’s beloofde First VPN dat ze alleen het e-mailadres en de gebruikersnaam bewaarden. Het zou daardoor onmogelijk zijn om de online activiteiten te linken aan een specifieke gebruiker. Dat blijkt echter niet te kloppen, want Europol geeft aan dat First VPN-gebruikers een melding kregen van de opschorting van de dienst, inclusief de boodschap dat hun identiteit nu bekend is. Tijdens het onderzoek heeft de politie namelijk de gebruikersdatabase in handen gekregen en op basis daarvan konden ze de VPN-verbindingen identificeren. Hieruit werd duidelijk dat er duizenden cybercriminelen gebruikmaakten van de dienst.