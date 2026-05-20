Microsoft stopt met tweefactorauthenticatie via sms

Microsoft stopt met het aanbieden van sms als optie voor persoonlijke tweefactorauthenticatie. Het systeem zou te onveilig zijn.

Tweefactorauthenticatie (2FA), waarbij je na het inloggen nog eens een extra controle moet doorstaan, is op zich een redelijk goede extra beveiling voor je accounts. Er zijn echter verschillende soorten van 2FA en niet elke variant is even veilig. Met name 2FA via sms is tegenwoordig lang niet meer zo veilig als vroeger. Microsoft heeft dan ook beslist om die optie weg te nemen.

Volgens Microsoft doet 2FA via sms tegenwoordig meer kwaad dan goed. Het is blijkbaar een geliefde methode geworden voor cybercriminelen om accounts te hacken. Op een of andere manier kunnen ze de constrole-sms onderscheppen, waardoor het kinderspel is om een account over te nemen.

Microsoft kiest voor veiligere alternatieven

Geen 2FA meer via sms dus, tenminste voor persoonlijke accounts. Microsoft duwt gebruikers in plaats daarvan naar wachtwoordloze accounts, met nieuwere beveiligingsmethodes zoals geverifieerde e-mailadressen en passkeys.

Vooral op die passkeys wil Microsoft sterk inzetten, net als verschillende andere technologiebedrijven trouwens. Passkeys zijn een wachtwoordloze methode waarbij jouw apparaat en de bestemming, bijvoorbeeld een website, samen een soort geheime handdruk hebben afgesproken waar geen mens aan te pas komt. Zowel jouw toestel als de website moeten op hetzelfde moment dezelfde geheime handdruk uitvoeren, anders is duidelijk dat er iets niet klopt en wordt er actie ondernomen.