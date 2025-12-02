Nieuwe Outlook kan sommige Excel-bijlagen niet openen, erkent Microsoft

De fout duikt al op sinds minstens 23 november en treft vooral Exchange Online-gebruikers, zo blijkt uit een servicebericht (EX1189359) dat BleepingComputer kon inkijken. Volgens Microsoft ligt de oorzaak bij een probleem met de bestandsnamen zelf. Zodra een Excel-bestand niet-ASCII-tekens bevat (denk aan accenten, emoji of bijzondere symbolen) kan Outlook het document soms niet openen. Gebruikers krijgen dan alleen de weinig hoopgevende melding: “Try opening the file again later”.

Microsoft rolt fix uit

Het bedrijf heeft intussen een oplossing klaar en rolt die momenteel uit. De fix zorgt ervoor dat Outlook de bestandsnaam correct codeert wanneer je de bijlage probeert te openen. Microsoft onderzoekt nog waarom die fout in de eerste plaats kon ontstaan. Voorlopig is het probleem nog niet overal opgelost. Wie blijft vastlopen op een Excel-bijlage, kan volgens Microsoft tijdelijk overschakelen op Outlook op het web of het bestand rechtstreeks downloaden en lokaal openen. De impact lijkt beperkt: Microsoft classificeert de storing als een ‘advisory’, een label dat doorgaans wijst op een fout met een kleinere reikwijdte.

Het is niet de eerste keer dat Outlook met haperingen kampt. Eerder dit jaar zorgden bugs er al voor dat de klassieke Outlook-client soms niet wilde opstarten of meteen crashte. Ook de nieuwe Outlook liep in het voorjaar vast door een fout in de knop waarmee gebruikers terug wilden schakelen naar de klassieke versie. Ondertussen werkt Microsoft naarstig aan het nieuwe Outlook. Begin dit jaar kondigde het bedrijf al aan dat de app automatisch geïnstalleerd zou worden op Windows 10-systemen vanaf de beveiligingsupdate van februari 2025.