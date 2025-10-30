Taakbeheer sluit niet meer af na Windows 11-update

De nieuwste update voor Windows 11, KB5067036, bezorgt gebruikers een bijzonder frustrerend probleem. Wie Taakbeheer opent en weer sluit, merkt dat het programma zichzelf blijft dupliceren.

Elke keer dat je het venster sluit met het kruisje, blijft er een ‘spookversie’ draaien op de achtergrond. Microsoft heeft het probleem nog niet officieel erkend, maar volgens tests van Windows Latest zou ongeveer 30 procent van de virtuele machines die update hebben geïnstalleerd met het fenomeen kampen.

Handige update veroorzaakt bug

De update, officieel Build 26200.7019, verscheen op 28 oktober als een optionele preview update. Ze introduceert onder meer een vernieuwd startmenu, kleurrijkere batterij-iconen in de taakbalk en een verbeterd aanbevelingenoverzicht in Verkenner. Microsoft voegde ook een handige aanpassing toe: Windows sluit eindelijk correct af wanneer je ‘Update en afsluiten’ kiest in het Startmenu.

Daarnaast werd Taakbeheer onder handen genomen. Volgens Microsoft zou de update een fout verhelpen waardoor apps niet altijd netjes gegroepeerd werden met hun bijbehorende processen. In theorie dus een verbetering, maar in de praktijk blijkt net dat onderdeel een nieuwe bug te hebben veroorzaakt.

Taakbeheer sluit niet meer écht af

Gebruikers merken dat het sluiten van Taakbeheer via het kruisje rechtsboven niet meer werkt. Het venster verdwijnt, maar de achtergrondprocessen blijven draaien. Elke keer dat je Taakbeheer opnieuw opent, komt er nog een proces bij. Na een paar keer openen en sluiten kunnen er zo tientallen exemplaren actief zijn.

Bij Windows Latest testten ze het probleem door Taakbeheer 100 keer te openen en te sluiten. Resultaat: 100 actieve Taakbeheer-processen, samen goed voor zo’n 2 GB RAM-gebruik. Op krachtige systemen met 32 GB geheugen is dat verwaarloosbaar, maar op goedkopere laptops kan het merkbaar wegen op de prestaties.

© Windows Latest

Controleer of jij getroffen bent

Je kunt via deze weg eenvoudig nagaan of jouw pc het probleem heeft:

Druk op Ctrl + Shift + Esc om Taakbeheer te openen;

Sluit het venster met het kruisje;

Open Taakbeheer opnieuw en kijk bij Processen of er meerdere instanties draaien.

Stijgt het aantal telkens je Taakbeheer opent? Dan ben je getroffen. Gebruik in dat geval niet het kruisje om het venster te sluiten. In plaats daarvan kun je in Taakbeheer zelf kiezen voor ‘Taak beëindigen’ om de toepassing echt af te sluiten. Of je kunt alle actieve processen in één keer beëindigen via de opdrachtprompt met taskkill /im taskmgr.exe /f.

Microsofts moeilijke oktobermaand

Het is niet de eerste keer dat Windows-gebruikers deze maand pech hebben met updates. De Patch Tuesday-update van 14 oktober blokkeerde tijdelijk alle localhost-verbindingen, waardoor apps die via 127.0.0.1 communiceren plots niet meer werkten. Kort daarna bleek ook de Windows Recovery Environment (WinRE) defect: toetsenbord en muis reageerden niet meer in de herstelomgeving.

Microsoft bracht intussen noodpatches uit om die fouten te herstellen, maar met de nieuwe bug in Taakbeheer is er weer een nieuwe bug opgedoken die de softwarereus mag gaan patchen. Windows 11 lijkt in een vicieuze cirkel te zitten: één update fixt een probleem, maar veroorzaakt meteen een ander.