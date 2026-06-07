Microsoft verklaart plotselinge driverupdates in Windows door fout in cache-systeem

Sommige Windows-gebruikers kregen deze week onverwacht driver- en BIOS-updates binnen, ondanks instellingen die automatische updates net moesten blokkeren. Microsoft bevestigt nu dat het probleem veroorzaakt werd door een fout in de cache-infrastructuur van Windows Update.

Daardoor verloren bepaalde toestellen tijdelijk hun geregistreerde beheersstatus, waardoor Windows ze behandelde alsof ze niet meer onder beheer stonden. Het gevolg: driverupdates werden toch automatisch geïnstalleerd, zelfs wanneer bedrijven of IT-beheerders dat expliciet hadden uitgeschakeld.

Windows vergat tijdelijk welke pc’s beheerd werden

Het probleem dook begin deze week op en werd al snel opgemerkt door systeembeheerders. Verschillende IT-teams meldden dat plots duizenden pc’s nieuwe drivers of BIOS-updates begonnen te installeren zonder waarschuwing vooraf. Volgens Microsoft lag de oorzaak bij een verkeerd geconfigureerde cache-service binnen Windows Update. Die service bewaart normaal informatie over toestellen die beheerd worden via systemen zoals Intune of Autopatch. Door de fout viel die informatie tijdelijk weg bij sommige apparaten.

Windows zag die toestellen daardoor als gewone, onbeheerde pc’s. De gebruikelijke beperkingen rond driverupdates werden dan simpelweg niet meer toegepast. Microsoft benadrukt wel dat het ging om officieel goedgekeurde en ondertekende drivers. Volgens het bedrijf vormden de updates dus geen veiligheidsrisico. Toch zorgde de situatie bij sommige organisaties voor de nodige problemen. Verschillende beheerders meldden dat audio- en videohardware plots niet meer correct werkte na de onverwachte updates.

Microsoft zegt dat het probleem opgelost is

Het bedrijf liet dinsdagavond weten dat het actief werkte aan een oplossing. Woensdag bevestigde Microsoft dat de fout inmiddels verholpen is nadat de cache-informatie en toestelregistraties opnieuw werden gesynchroniseerd. Volgens Microsoft wordt nu verder onderzocht hoe de cache-service toestelinformatie precies kon verliezen. Het bedrijf wil naar eigen zeggen beter begrijpen hoe dergelijke fouten sneller opgespoord en voorkomen kunnen worden.

Het is niet de eerste keer dat Windows-updates onverwacht voor problemen zorgen in zakelijke omgevingen. In april moest Microsoft nog een bug oplossen waardoor sommige systemen met Windows Server 2019 en 2022 spontaan begonnen te upgraden naar Windows Server 2025. Vorige maand dook daarnaast ook een probleem op waarbij bepaalde Windows 11-pc’s in Europa toch driverupdates ontvingen ondanks strikte updatebeperkingen.