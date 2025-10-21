Microsoft rolt noodpatch uit voor Windows 11: usb-muizen en -toetsenborden werkten niet meer in herstelmodus

Microsoft heeft een noodupdate uitgebracht voor Windows 11 om een vervelende bug op te lossen die muizen en toetsenborden verstoorde.

De bug trof gebruikers van de versies 24H2 en 25H2 trof. Door een fout in de Patch Tuesday-update van 14 oktober (KB5066835) weigerden usb-apparaten zoals muizen en toetsenborden dienst in de Windows Recovery Environment (WinRE). Ironisch, want dat is precies de omgeving die bedoeld is om je pc te herstellen bij ernstige problemen.

De bug maakte het onmogelijk om te navigeren in het herstelmenu, waardoor gebruikers geen fabrieksreset of systeemherstel konden uitvoeren. Aangezien de meeste moderne randapparatuur via usb werkt, was het een lastig probleem voor iedereen die zijn computer wilde herstellen van een crash of foutieve driver.

Microsoft erkende het probleem snel en komt nu met een noodpatch buiten het reguliere updateschema, uitgebracht onder het nummer KB5070773. De update herstelt de functionaliteit van usb-apparaten in WinRE en is beschikbaar voor Windows 11 24H2 en 25H2. Volgens Microsoft wordt de patch automatisch gedownload en geïnstalleerd, maar wie niet wil wachten, kan ze ook handmatig binnenhalen via de Microsoft Update Catalog.

De update is cumulatief, wat betekent dat ze niet alleen deze fout herstelt, maar ook de beveiligingsverbeteringen van de eerdere oktoberpatch meeneemt. Een ‘out-of-band’-update zoals deze wordt enkel uitgerold bij dringende fouten die niet kunnen wachten tot de volgende Patch Tuesday. In dit geval was de nood hoog, want zonder werkende invoerapparaten konden gebruikers simpelweg geen gebruik maken van de herstelopties van Windows.