Satya Nadella ontkent dat Microsoft gebruikers ‘verslaafd’ wil maken aan AI

De AI-plannen van Microsoft liggen opnieuw onder vuur. Tijdens Build 2026 maakte het bedrijf duidelijk dat artificiële intelligentie de komende jaren centraal komt te staan in zowat alles wat het ontwikkelt. Van Windows tot Office en cloudplatformen: Microsoft schuift steeds nadrukkelijker op richting een toekomst waarin AI-agenten een grote rol spelen. Tegelijk moet CEO Satya Nadella zich nu verdedigen tegen opvallende beschuldigingen over die strategie.

Aanleiding is een intern document dat recent uitlekte en waarin sprake zou zijn van plannen om gebruikers ‘afhankelijk’ te maken van Microsofts nieuwe AI-assistent Scout, intern ook bekend als ClawPilot. Volgens het document was het doel van de eerste ontwikkelingsfase om gebruikers dagelijks op de AI-tool te laten vertrouwen, zodat die een vaste plek in hun digitale leven krijgt.

Nadella: “Geen AI-verslaving creëren”

Nadella reageerde scherp op de berichtgeving. In een reactie aan The Information ontkende hij dat Microsoft AI wil inzetten om mensen verslaafd te maken aan technologie. Volgens de topman draait de strategie net om het tegenovergestelde: gebruikers tijd besparen en productiever maken. “Dit is absoluut geen doelstelling”, zou Nadella hebben gezegd. “We willen net dat AI echte meerwaarde biedt aan mensen en economische groei stimuleert.”

Ook een woordvoerder van Microsoft benadrukte dat Scout bedoeld is om taken efficiënter uit te voeren, niet om schermtijd op te drijven. Toch blijft het gelekte document voor discussie zorgen. Volgens 404 Media werd het opgesteld door verschillende Microsoft-managers, samen met AI-tools die hielpen bij het schrijven van de tekst. Daarin stond onder meer dat Microsoft een ecosysteem wilde uitbouwen waardoor gebruikers “dagelijks afhankelijk” zouden worden van de AI-assistent. Volgens de auteurs gebeurde dat proces “nu al organisch”.

Van klassieke software naar AI-agenten

De controverse komt op een moment waarop Microsoft volop inzet op een nieuwe AI-koers. Tijdens Build 2026 stelde het bedrijf onder meer Project Solara voor, een samenwerking met Qualcomm die draait rond zogenoemde “agent first computing”. Volgens Microsoft verschuift de rol van besturingssystemen daardoor fundamenteel. Waar Windows vroeger vooral bedoeld was om apps te draaien, moeten AI-agenten in de toekomst steeds meer taken zelfstandig uitvoeren. Nadella omschreef dat als een grote platformverschuiving: van software en apps naar intelligente agenten die actief met gebruikers meedenken.

Microsoft werkt daarom ook aan een meer “agentisch” Windows 11, waarin AI-agenten in aparte beveiligde omgevingen draaien en toegang krijgen tot gegevens wanneer gebruikers dat toestaan. Gebruikers zouden die agenten ook op elk moment kunnen uitschakelen. Toch roept die evolutie ook vragen op. Niet alleen over privacy en beveiliging, maar ook over de invloed die AI steeds meer krijgt binnen het dagelijkse computergebruik. Kritiek op AI-bedrijven klinkt de laatste maanden steeds luider, zeker nu technologiebedrijven steeds nadrukkelijker proberen AI diep in hun ecosystemen te verweven.

Voor Microsoft wordt het dus een delicate evenwichtsoefening: innoveren met AI zonder de indruk te wekken dat gebruikers vooral langer binnen het eigen platform gehouden moeten worden.