Microsoft vernieuwt Windows Defender-updates voor OS-installaties

Microsoft heeft nieuwe Defender-updates uitgebracht voor Windows-installatiebestanden en systeemimages van onder meer Windows 11, Windows 10 en Windows Server. Het gaat om bijgewerkte antivirusdefinities en beveiligingsonderdelen die bedoeld zijn om nieuwe installaties beter te beschermen tegen recente malware en kwetsbaarheden.

De updates zijn vooral belangrijk voor wie Windows installeert via een ISO-bestand, WIM-image of VHD-bestand. Zulke installatiebestanden bevatten vaak verouderde Defender-definities, waardoor een nieuw geïnstalleerd systeem tijdelijk minder goed beschermd kan zijn.

Nieuwe installaties lopen anders tijdelijk risico

Wanneer je Windows installeert vanaf een oudere ISO of recovery-image, gebeurt dat meestal met antivirusdefinities die al weken of zelfs maanden oud zijn. In de periode tussen de installatie en de eerste Windows Update-scan kan een systeem daardoor kwetsbaar zijn voor recente malwarevarianten. Microsoft probeert dat probleem nu opnieuw te beperken met een vernieuwde Defender-update voor installatie-images. De nieuwste beveiligingspakketten bevatten bijgewerkte malwaredetecties, nieuwe beveiligingsengines en recentere Defender-platformbestanden.

Volgens Microsoft gaat het om volgende versies:

Platformversie: 4.18.26040.7

Engineversie: 1.1.26040.8

Security Intelligence-versie: 1.447.236.0

De update is beschikbaar voor een brede reeks Windows-versies, waaronder Windows 11, verschillende LTSC- en LTSB-edities van Windows 10 en meerdere Windows Server-versies.

Defender leert opnieuw nieuwe malware herkennen

Microsoft zegt dat de nieuwe beveiligingsinformatie onder meer detecties toevoegt voor trojans, ransomware, backdoors, stealers en andere vormen van malware. Ook bepaalde AutoKMS-tools, die vaak gebruikt worden voor illegale Windows-activatie, worden opnieuw beter herkend. Hoewel Windows zichzelf normaal snel bijwerkt na installatie, blijft het voor bedrijven en IT-beheerders belangrijk dat ook installatie-images zo recent mogelijk zijn. Vooral in grotere netwerken of offline installaties kan het soms even duren voor een systeem de nieuwste updates binnenhaalt.

Daarnaast merkt Microsoft op dat vernieuwde Defender-images niet alleen de beveiliging verbeteren, maar in sommige gevallen ook prestatievoordelen kunnen opleveren dankzij geoptimaliseerde Defender-componenten. Wie vandaag een nieuwe Windows 11-installatie uitvoert via Microsofts officiële Media Creation Tool, krijgt deze recentere Defender-definities normaal automatisch meegeleverd. Opvallend is wel dat de allerlaatste Defender Intelligence-update ondertussen alweer verder staat: op het moment van schrijven is versie 1.451.297.0 de meest recente beschikbare definitie-update.