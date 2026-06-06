Windows Hello gepusht in Microsoft Edge, hoofdwachtwoord verdwijnt

Microsoft verandert opnieuw hoe beveiliging werkt in Edge. De browser stopt namelijk met ondersteuning voor het zogeheten ‘Master Password’, de functie waarmee gebruikers hun opgeslagen wachtwoorden extra konden beveiligen met één hoofdwachtwoord. In de plaats daarvan zet Microsoft nu volledig in op Windows Hello en passkeys.

Wie Edge gebruikt om wachtwoorden op te slaan, zal voortaan dus sneller gevraagd worden om zich aan te melden met gezichtsherkenning, een vingerafdruk of een pincode van het toestel zelf. Volgens Microsoft is dat veiliger én gebruiksvriendelijker dan klassieke wachtwoorden.

Edge vertrouwt voortaan op biometrie

Microsoft had de wijziging al eerder aangekondigd bij Edge versie 145, maar sinds 4 juni wordt de functie effectief uitgefaseerd. Gebruikers die de optie voor een aangepast hoofdwachtwoord hadden ingeschakeld, worden automatisch overgezet naar toestelgebaseerde beveiliging. Daarbij gebruikt Edge voortaan Windows Hello of andere beveiligingsmethodes van het besturingssysteem om opgeslagen wachtwoorden vrij te geven. Denk aan een vingerafdrukscanner, gezichtsherkenning of gewoon de pincode waarmee je op je pc inlogt.

Volgens Microsoft biedt dat een betere bescherming tegen hackers en phishingpogingen. Een klassiek hoofdwachtwoord blijft uiteindelijk gewoon een wachtwoord dat kan uitlekken of gestolen worden. Biometrische gegevens blijven daarentegen gekoppeld aan het toestel zelf en worden niet zomaar online doorgestuurd. De wijziging past binnen Microsofts bredere strategie om traditionele wachtwoorden stap voor stap te vervangen. Eerder liet het bedrijf al weten dat ook sms-codes voor verificatie steeds meer verdwijnen ten voordele van passkeys en authenticatie-apps.

Kritiek op Windows Hello

Toch zijn niet alle gebruikers meteen overtuigd van de overstap. Windows Hello kreeg de voorbije jaren ook kritiek te verwerken. Zo merkten sommige gebruikers vorig jaar op dat gezichtsherkenning plots niet meer werkte in donkere ruimtes. Microsoft verduidelijkte toen dat het geen fout was, maar een bewuste beveiligingskeuze. Windows Hello vereist tegenwoordig zowel infraroodsensoren als voldoende zichtbaar beeld via de webcam om gezichten correct te herkennen.

Voor veel gebruikers zal de verandering in de praktijk waarschijnlijk beperkt blijven. Wie al met Windows Hello werkt, merkt nauwelijks verschil. Maar gebruikers die liever vertrouwden op één klassiek hoofdwachtwoord, zullen hun gewoontes wel wat moeten aanpassen. Met de wijziging maakt Microsoft in ieder geval duidelijk welke richting het uit wil: een grotere rol voor passkeys in Windows en Edge.