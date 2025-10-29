Nieuw Startmenu in Windows 11 wordt nu uitgerold: dit moet je weten

Het langverwachte nieuwe Startmenu van Windows 11 is eindelijk onderweg. Microsoft is begonnen met de uitrol via de optionele oktoberupdate (KB5067036) voor Windows 11-versies 24H2 en 25H2.

De update brengt niet alleen een frisse look, maar ook meer vrijheid om het Startmenu naar je hand te zetten. Hij is nu beschikbaar voor wie in Windows Update de optie ‘Ontvang de nieuwste updates zodra ze beschikbaar zijn’ heeft ingeschakeld, zo meldt Windows Central. Omdat Microsoft de update zoals steeds gefaseerd uitrolt, krijgt niet iedereen het nieuwe Startmenu al meteen te zien. Wie liever even wacht, krijgt het sowieso volgende maand via de Patch Tuesday-update.

Nieuwe Startmenu: meer controle, minder rommel

Het vernieuwde Startmenu draait vooral om aanpasbaarheid. Je kunt voortaan zelf bepalen wat je wel of niet wilt zien. Gebruik je de lijst met vastgepinde of aanbevolen apps nooit? Dan zet je die gewoon uit. Ook de appweergave is flexibeler geworden: er is een grid view en een categorieoverzicht dat je programma’s automatisch ordent in logische groepen – een beetje zoals het appscherm van je smartphone.

Op toestellen met een groter scherm past het Startmenu zich automatisch aan. Zo krijg je meer ruimte voor vastgepinde apps en ziet alles er net wat overzichtelijker uit. Microsoft heeft ook het Phone Link-paneel opgepoetst: je ziet er nu recente meldingen, gemiste oproepen en tekstberichten, rechtstreeks vanuit het menu.

Verder krijgt ook de taakbalk wat liefde. Miniaturen reageren nu met subtiele animaties wanneer je over open apps zweeft, en het batterijpictogram toont eindelijk ook het percentage, iets wat al langer op het verlanglijstje stond bij gebruikers.

Zo krijg je het nieuwe Startmenu in Windows 11

Wie niet kan wachten, kan de KB5067036-update meteen installeren via Windows Update. Zorg wel dat de optie voor snelle updates is ingeschakeld. Omdat Microsoft het nieuwe Startmenu geleidelijk uitrolt, kan het nog even duren voor het op jouw pc verschijnt. Terugdraaien kan helaas niet: zodra het nieuwe Startmenu actief is, vervangt het de oude versie volledig. Gelukkig kun je wel enkele onderdelen uitschakelen, zoals het Phone Link-paneel of de nieuwe appweergaves, als je liever bij het vertrouwde blijft.